Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f11486e-b042-4e95-bbcf-24c7658a02d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A világ leggazdagabb embere 10 milliárd dolláros adakozást ígért, most osztotta ki ebből az első 791 milliót.","shortLead":"A világ leggazdagabb embere 10 milliárd dolláros adakozást ígért, most osztotta ki ebből az első 791 milliót.","id":"20201117_Jeff_Bezos_klimavedelem_adakozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f11486e-b042-4e95-bbcf-24c7658a02d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c4c3bfd-4874-46aa-a99c-ebc119bc8a6d","keywords":null,"link":"/zhvg/20201117_Jeff_Bezos_klimavedelem_adakozas","timestamp":"2020. november. 17. 11:37","title":"Közel 800 millió dollárt ad Jeff Bezos klímavédelmi célokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af31680-263b-42a1-914a-bb2bb086f77d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intenzív osztály vezetője szerint normális körülmények között sok beteg élete menthető lenne.","shortLead":"Az intenzív osztály vezetője szerint normális körülmények között sok beteg élete menthető lenne.","id":"20201116_nyiregyhaza_korhaz_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1af31680-263b-42a1-914a-bb2bb086f77d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45664e70-1342-4994-8d51-25f98a6b65c6","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_nyiregyhaza_korhaz_koronavirus","timestamp":"2020. november. 16. 21:15","title":"A nyíregyházi kórházban annyi a koronavírusos, hogy nem tudják az elvárt színvonalat nyújtani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d87a608-ef0a-4ed7-a758-72545d1e7d4a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Konkrét cégneveket nem árult el a cég biztonsági alelnöke, de felhívta a figyelmet ezeknek a veszélyeire.","shortLead":"Konkrét cégneveket nem árult el a cég biztonsági alelnöke, de felhívta a figyelmet ezeknek a veszélyeire.","id":"20201116_oroszorszag_eszakkorea_kibertamadas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d87a608-ef0a-4ed7-a758-72545d1e7d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2f7452-cf58-4d1a-84f2-09f013b0071b","keywords":null,"link":"/vilag/20201116_oroszorszag_eszakkorea_kibertamadas_koronavirus","timestamp":"2020. november. 16. 17:58","title":"Vakcinakutató cégeket támadott Oroszország és Észak-Korea a Microsoft szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"381721b8-2118-4a0f-b273-cf74454b9f1c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodás kategóriájában nyertek pénzt miskolciak.","shortLead":"Az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodás kategóriájában nyertek pénzt miskolciak.","id":"20201116_eu_kornyezetvedelem_eghajlatvaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=381721b8-2118-4a0f-b273-cf74454b9f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4a9665-a413-4526-93fc-7a9593bd263f","keywords":null,"link":"/zhvg/20201116_eu_kornyezetvedelem_eghajlatvaltozas","timestamp":"2020. november. 16. 20:39","title":"Magyar környezetvédelmi kezdeményezést is támogat az Európai Unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d1b17a-ed0b-4510-8502-86301ba7060b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenkilenc, visszatérő menekülteket szállító autóbuszt kísértek végig az orosz egységek az Örményországot Hegyi-Karabahhal összekötő lacsini folyosón - közölte vasárnap az orosz védelmi minisztérium.","shortLead":"Tizenkilenc, visszatérő menekülteket szállító autóbuszt kísértek végig az orosz egységek az Örményországot...","id":"20201115_Moszkva_szerint_mar_koltoznek_vissza_a_menekultek_HegyiKarabahba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78d1b17a-ed0b-4510-8502-86301ba7060b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6d8150-873b-46c0-800e-a1d508376c5d","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Moszkva_szerint_mar_koltoznek_vissza_a_menekultek_HegyiKarabahba","timestamp":"2020. november. 15. 19:07","title":"Moszkva szerint már költöznek vissza a menekültek Hegyi-Karabahba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec2308f-ff07-485a-9116-bab375e5c4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezer darab közel laboratóriumi pontosságú, telemedicinás rendszerrel összekapcsolható vércukormérő készülékkel gazdagodik a hazai háziorvosi ellátás – közölte az adományozó 77 Elektronika Kft. A magyar orvostechnikai vállalat emellett edukációs és információs anyagokkal, valamint a Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszékével együttműködésben online szakmai továbbképzéssel is segíti a háziorvosokat.","shortLead":"Ezer darab közel laboratóriumi pontosságú, telemedicinás rendszerrel összekapcsolható vércukormérő készülékkel...","id":"20201116_telemedicina_vercukorszintmero_haziorvosok_77_elektronika_dcont_enaplo_cukorbetegseg_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ec2308f-ff07-485a-9116-bab375e5c4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5baf670-deb9-4025-b8df-3a9b20210bf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_telemedicina_vercukorszintmero_haziorvosok_77_elektronika_dcont_enaplo_cukorbetegseg_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 16. 21:03","title":"Internetre köthető vércukormérőt kap ezer magyar háziorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eaf9e0e-de98-4227-9f3d-e085c58c807d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kiderült, hogy kikhez vándoroltak Leisztinger Tamás agrárcégének földjei. Ángyán József szerint a hazai földpiac liberalizációjára készülhettek az árverezéssel.","shortLead":"Kiderült, hogy kikhez vándoroltak Leisztinger Tamás agrárcégének földjei. Ángyán József szerint a hazai földpiac...","id":"20201116_Ujabb_Angyanjelentes_Hernadi_Zsolt_es_Garancsi_Istvan_korei_is_szeltek_jo_nagyot_a_KomaromEsztergom_megyei_foldekbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2eaf9e0e-de98-4227-9f3d-e085c58c807d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c141f2e-b8ef-498a-893a-683d152ef6cb","keywords":null,"link":"/kkv/20201116_Ujabb_Angyanjelentes_Hernadi_Zsolt_es_Garancsi_Istvan_korei_is_szeltek_jo_nagyot_a_KomaromEsztergom_megyei_foldekbol","timestamp":"2020. november. 16. 13:55","title":"Újabb Ángyán-jelentés: Hernádi és Garancsi körei is jó nagyot hasítottak ki a Komárom-Esztergom megyei földekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e582e600-dc65-47ee-a240-807799e120c9","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"A globális koronavírus-válság kiindulópontja Kína volt: az egészségügyi és a gazdasági krízis is itt ütött be először. A jelek szerint viszont a kilábalásban is élen jár az ázsiai régió, ahol egyelőre sikerült elkerülni a vírus terjedésének második hullámát, a gazdasági aktivitás pedig már megközelíti a tavalyi szinteket. Boér Leventét, az OTP Alapkezelő befektetési igazgatóját a feltörekvő részvénypiacokról kérdeztük. ","shortLead":"A globális koronavírus-válság kiindulópontja Kína volt: az egészségügyi és a gazdasági krízis is itt ütött be először...","id":"20201116_Feltorekvo_reszvenypiacok_OTP_Alapkezelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e582e600-dc65-47ee-a240-807799e120c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e9c175-78ce-43a9-98b1-4529c7f8e428","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201116_Feltorekvo_reszvenypiacok_OTP_Alapkezelo","timestamp":"2020. november. 16. 07:30","title":"Feltörekvő részvénypiacok: az év eleji sokk után itt az év végi hajrá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]