Németország: A második hullámban először október 11-én beszélt arról Markus Söder bajor tartományi miniszterelnök, hogy a számok felfutása miatt egységesen kell korlátozni az üzletek és a vendéglátóhelyek esti és éjszakai nyitvatartását, ugyanúgy, ahogy korlátozni kell a rendezvények létszámát is. Bajorországban egyébként aki nem visel maszkot az előírt helyeken, az 250 eurós pénzbírságra számíthat.

október 19-én zárlatot rendeltek el egy bajor járásban a vírus ellenőrizhetetlen terjedése miatt. Berchtesgardenben nem tudják már feltárni a fertőzési láncokat, így két hétre léptették életbe az ott élő közel 105 ezer embert érintő korlátozásokat, melyek értelmében a lakáson kívül mindenki csak azokkal találkozhat, akikkel egy háztartásban él. Nyomós okkal viszont el lehet hagyni a lakást, ide tartozik a munka, a bevásárlás és a szabadban mozgás is. Berchtesgardenben amúgy 100 ezer lakosra 272,8 fertőzött jut. Merkel beszéde óta új korlátozásokról egyelőre nincs szó. Csehország: A cseh miniszterelnök, Andrej Babis hétvégén felvetette, a november 3-ig meghirdetett szükségállapotot meg kell hosszabbítani, amiről a képviselőháznak kell döntenie. A cseh focibajnokságot már felfüggesztették, múlt héten a nem alapvető cikkeket áruló boltokat bezárták, otthonról kizárólag munkába vagy vásárolni lehet lemenni.

Hétfőn bevezették az éjszakai kijárási tilalmat este 9 és reggel 5 között. Szlovákia: Szeptember 30-án veszélyhelyzetet hirdet a kormány másfél hónapra. Ötven főben maximalizálják a rendezvények létszámát, korlátozzák az üzletekben tartózkodó emberek számát, kül- és beltéren egyaránt kötelező lesz a maszk, ha nem tartható a kétméteres távolság.

Október 11-én bezárják a középiskolákat, áttérnek távoktatásra. Négy nappal később mindenhol kötelező maszkot hordani, bezárnak a mozik, színházak, a vendéglőkben csak a teraszon lehet felszolgálni az ételt, az idősek 9-11 között mehetnek vásárolni. Október 17-én bejelentik az általános tesztelést, öt napra rá bezár minden iskola.

November 2-től két hetes általános kijárási tilalmat vezetnek be, de a legfertőzöttebb járásokban ez már érvényben van. Orvoshoz, munkába és vásárolni lehet csak menni. Románia: Október 13-án betiltják a magánrendezvényeket, tilos lakodalmat, keresztelőt, születésnapi bulit tartani, pár nappal később bezárják a bukaresti, marosvásárhelyi, spesiszentgyörgyi, csíkszeredai és székelyudvarhelyi iskolákat.

október 23-án Széket és Tordaszentlászlót is karantén alá veszik, a bevezető utakat rendőrök állják el. Több városban a fertőzöttség mértéke miatt életbe lépett a "vörös forgatókönyv", ami iskola-, vendéglő és rendezvényzárat, és mindenhol kötelező maszkviselést jelent. Ausztria: Szeptember huszonnegyedikén az osztrák kormány betiltotta a sípályák melletti bulizást,

az osztrák kormány betiltotta a sípályák melletti bulizást, október 15-én Salzburg mellett teljesen lezárták a Kuchl nevű települést, mert járványgóccá vált. Salzburgban a helyzet annyira eldurvult, hogy a 14 évnél idősebb gyerekeket nem engedik iskolába, online tanulnak. Olaszország: Szeptember végén nyitották újra a járványkórházakat, október közepén jöttek kötelező maszkviselésen, távolságtartáson és csoportosulási tilalom felüli korlátozások: lezárták a leglátogatottabb utcákat, tereket, ahogy az éttermek egy részének is korábban kell zárnia. Este kilenckor bezárták a játéktermeket, sportfogadási irodákat, betiltották a búcsúk, vásárok rendezését.

Október huszonkettedikén Milánóban, Rómában és Nápolyban is éjszakai kijárási tilalmat rendeltek el november végéig, Rómában a középiskolákban átálltak online oktatásra. Lombardia tartományban hétvégére lezárták a kereskedelmi központokat (az élelmiszerláncok maradhatnak nyitva). Kijárási tilalom alól felmentést csak azok kaptak, akik dolgozni mennek, vagy azok, akiknek valami halaszthatatlan dolguk van. (Aki ennek ellenére kimegy, azt 400-tól 3000 euróig büntethető.) Szardínián két hetes kijárási korlátozást vezettek be. Ekkor már több mint tízezer ember volt kórházban, és 900 felett volt az intenzíves betegek száma. Milánóban beteltek az intenzívek, újranyitott a járványkórház. Spanyolország: július negyedikén kétszázezer ember került karanténba Katalóniában, teljesen lezárták a Segriá nevű körzetet (senki nem léphet be, az ott lévők nem hagyhatják el, ebben a régióban júliusig 73 ezren betegedtek meg és 13 ezren haltak bele a fertőzésbe).

július huszonnyolcadikán Madrid teljes területén kötelezővé tették a maszkviselést, így már csak a Kanári szigeteken lehetett maszk nélkül az utcákra menni, csak ott nem volt korlátozás, az ország 16 tartományában igen. A vendéglátóhelyeket arra kötelezték, hogy hajnali fél kettőkor legkésőbb zárjanak be, a gyülekezést pedig tíz főben maximalizálták.

október huszonharmadikán a 17 tartományból öt jelezte a központi kormánynál, hogy területén be kellene vezetni a szükségállapotot (Asztúria, Baszkföld, Extremadura, La Rioja, Melilla). Éjszakai kijárási tilalmat Kasztíliában, Leónban, Murciában és Valenciában vezettek be (több városban Andalúzia is csatlakozott. Madridban éjfélig lehet nyitva tartani a vendéglátóhelyeket, de csak 50 százalékos létszámkorlát mellett.

október huszonötödikén szükségállapotot vezettek be, a 17 tartomány közül 11 kérvényezte ezt. Ebben az éjszakai kijárást korlátozták (23tól reggel 6ig). Hatnál többen sehol nem gyűlhetnek össze (kivétel az egy háztartásban élők). A kormány ezen a héten dönt arról, hogy kitolják-e ennek a végét 2021 május 9-ig. Franciaország: Július tizennyolcadikától kezdve kell maszkot viselni minden nyilvános zárt helyen az országban.

Augusztus huszonhetedikétől kezdve egész Párizsban kötelező lett a köztéri maszkviselés.

kezdve egész Párizsban kötelező lett a köztéri maszkviselés. Október tizennegyedikén Macron kijárási tilalmat rendelt el Párizsban, Lille-ben, Grenoble-ban, Lyonban, Toulouse-ban és Marseille-ben este kilenc és reggel hat óra között, amit pár nappal később újabb városokra kiterjesztettek. Ebben az időszakban minden üzletnek és nyilvános helynek zárva kell tartania, a szabályok betartását 12 ezer csendőr és rendőr ellenőrzi, a szabályszegőket 135 euróra büntetik.