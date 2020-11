Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2958000-18c5-46ee-9355-74a14e07582a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A budapesti bolhapiacokon szerzi be a steampunk pókok alkatrészeit Szűcsy Péter.","shortLead":"A budapesti bolhapiacokon szerzi be a steampunk pókok alkatrészeit Szűcsy Péter.","id":"20201117_fempok_szucsy_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2958000-18c5-46ee-9355-74a14e07582a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f46b298-a71c-4248-81fe-9a9131559868","keywords":null,"link":"/elet/20201117_fempok_szucsy_peter","timestamp":"2020. november. 17. 18:05","title":"Szenzációs steampunk pókokat készít egy magyar művész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2de3638-ff7b-4dbf-913a-3894b4bfb4f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utóbbi évek legnépszerűtlenebb nagy összegű beruházása a Puskás Aréna megépítése volt. A megkérdezettek között példátlan az egyetértés arról, hogy a kormánynak és a fővárosnak együtt kell működnie. ","shortLead":"Az utóbbi évek legnépszerűtlenebb nagy összegű beruházása a Puskás Aréna megépítése volt. A megkérdezettek között...","id":"20201118_korhazat_tomegkozlekedest_es_lakhatast_akarnak_a_budapestiek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2de3638-ff7b-4dbf-913a-3894b4bfb4f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9f07015-651d-491c-a011-34d7760edea0","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_korhazat_tomegkozlekedest_es_lakhatast_akarnak_a_budapestiek","timestamp":"2020. november. 18. 10:38","title":"Nagyon elegük van a budapestieknek Karácsony és Orbán vitáiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esőre nem kell számítani, de sokfelé lesz felhős az idő. Az OMSZ figyelmeztető előrejelzése szerint a köd főként a keleti tájakon megmaradhat napközben is.","shortLead":"Esőre nem kell számítani, de sokfelé lesz felhős az idő. Az OMSZ figyelmeztető előrejelzése szerint a köd főként...","id":"20201118_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fa1a54-cb6c-42cb-bcc6-1f5cad4a5c1e","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_idojaras","timestamp":"2020. november. 18. 07:26","title":"Nyugaton napos, keleten ködös lesz a szerda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán a Boeing részvények értéke 6 százalékkal emelkedett.

","shortLead":"Szerdán a Boeing részvények értéke 6 százalékkal emelkedett.

","id":"20201118_Husz_honap_utan_ismet_felszallhatnak_a_Boeing_737_MAXok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bea4719-fe9f-4c32-aa8c-efd18e85ecb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_Husz_honap_utan_ismet_felszallhatnak_a_Boeing_737_MAXok","timestamp":"2020. november. 18. 14:37","title":"Húsz hónap után ismét felszállhatnak a Boeing 737 MAX-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Olaszországban egy nap alatt 731 koronavírusos beteg halt meg, Varga Judit szerint Magyarországot ki akarják éheztetni. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Olaszországban egy nap alatt 731 koronavírusos beteg halt meg, Varga Judit szerint Magyarországot ki akarják éheztetni...","id":"20201118_Radar360_Teljesitokepessege_hataran_a_mentoszolgalat_zsebebe_nyult_a_leggazdagabb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"379a2bc0-3b05-4852-91a9-46c6b6e921e5","keywords":null,"link":"/360/20201118_Radar360_Teljesitokepessege_hataran_a_mentoszolgalat_zsebebe_nyult_a_leggazdagabb","timestamp":"2020. november. 18. 08:04","title":"Radar360: Teljesítőképessége határán a mentőszolgálat, zsebébe nyúlt a leggazdagabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe6bc36-3c43-4738-a50f-94a520c4fcfa","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Hegel sokat citált alapgondolata, a megszüntetve megőrzés az egyesült Európa politikai stratégiájaként is helyt állna. Esztétikai kérdésekben azonban – jelen esetben az Európai Parlament művészethez való viszonyulásában – maga a vezérfonal, amely a bábeli kuszaságból kivezet.","shortLead":"Hegel sokat citált alapgondolata, a megszüntetve megőrzés az egyesült Európa politikai stratégiájaként is helyt állna...","id":"20201117_Kulturalis_sokfeleseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbe6bc36-3c43-4738-a50f-94a520c4fcfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"414ce891-dcbd-4699-92a6-eeec104b293e","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20201117_Kulturalis_sokfeleseg","timestamp":"2020. november. 17. 11:19","title":"Kulturális sokféleség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f7bafb-f971-4190-b4de-4fae88b4660d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folyamatosan esnek ki a tanárok, a szakszervezet szerint nagyon sürgős lenne a rendszeres tesztelést elindítani.","shortLead":"Folyamatosan esnek ki a tanárok, a szakszervezet szerint nagyon sürgős lenne a rendszeres tesztelést elindítani.","id":"20201118_tanarok_teszteles_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44f7bafb-f971-4190-b4de-4fae88b4660d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b2e198-1c4d-4520-8cf4-96d0cb8d4585","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_tanarok_teszteles_koronavirus","timestamp":"2020. november. 18. 21:33","title":"Nem tudnak a tanárok részleteket a tesztelésükről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24d0129-fb8a-4a65-81d1-e65217f6eab9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezet szerint a vezérigazgató fel sem mondhatta volna a kollektív szerződést, ezért bíróságra mennek.","shortLead":"A szakszervezet szerint a vezérigazgató fel sem mondhatta volna a kollektív szerződést, ezért bíróságra mennek.","id":"20201117_Egyre_nagyobb_gondban_a_Dunaferr","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b24d0129-fb8a-4a65-81d1-e65217f6eab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c8b3718-d816-4ce2-9eb5-47c3bb25c16e","keywords":null,"link":"/kkv/20201117_Egyre_nagyobb_gondban_a_Dunaferr","timestamp":"2020. november. 17. 11:19","title":"Egyre nagyobb gondban a Dunaferr, bíróság döntheti el van-e egyáltalán a cégnek törvényes vezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]