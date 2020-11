Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"615f2682-755a-4fdd-8671-e31a9f43aeeb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Öt év után Magyarországra is megérkezett a Google Pay. A Mastercard kedd délelőtt bejelentette, hogy kártyakibocsátó partnereivel együttműködve tíz európai országban, köztük Magyarországon is elérhetővé teszi az androidosoknak a mobilfizetős szolgáltatást.","shortLead":"Öt év után Magyarországra is megérkezett a Google Pay. A Mastercard kedd délelőtt bejelentette, hogy kártyakibocsátó...","id":"20201117_google_pay_magyarorszag_hogyan_kell_hasznalni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=615f2682-755a-4fdd-8671-e31a9f43aeeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3e3b43-3938-4064-b58b-dc1b7a243f41","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_google_pay_magyarorszag_hogyan_kell_hasznalni","timestamp":"2020. november. 17. 10:12","title":"Elindult Magyarországon a Google Pay","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef57497d-d2c9-4489-8e8d-34b95e67206e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"15 év után lesz új vezérigazgatója a Rábának, ha a rendkívüli közgyűlés rábólint a tervre, de az igazgatóságba és a felügyelőbizottságba is új tagokat választanak.","shortLead":"15 év után lesz új vezérigazgatója a Rábának, ha a rendkívüli közgyűlés rábólint a tervre, de az igazgatóságba és...","id":"20201117_Raba_vezetoseg_csere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef57497d-d2c9-4489-8e8d-34b95e67206e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4dfbd00-54a5-4982-b7e9-eb49f6927ad8","keywords":null,"link":"/kkv/20201117_Raba_vezetoseg_csere","timestamp":"2020. november. 17. 08:24","title":"Lecserélik a Rába vezetőségét, a szakmából és NER-közelről ismert nevek is felbukkannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a0d943-4d7c-4b8b-a903-f55ec6d45b62","c_author":"HVG","category":"360","description":"Környezetszennyező és költséges eljárások helyett mikroorganizmusokkal is lehet újrahasznosítani a szemetet. Az értékes fémeket tartalmazó e-hulladékra már ipari szintű eljárást is kidolgoztak.","shortLead":"Környezetszennyező és költséges eljárások helyett mikroorganizmusokkal is lehet újrahasznosítani a szemetet. Az értékes...","id":"202046__bioreciklalas__alaplap_es_palackfalok__elo_oldoszer__kivagjak_arezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45a0d943-4d7c-4b8b-a903-f55ec6d45b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edefd5bc-8fff-478e-b3a5-2bea32814598","keywords":null,"link":"/360/202046__bioreciklalas__alaplap_es_palackfalok__elo_oldoszer__kivagjak_arezet","timestamp":"2020. november. 17. 13:00","title":"Most már nagyon csinálni kellene valamit az e-szeméttel, hamarosan elfogyhat több fém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több buszvezető is azt mondta, hogy a telephelyeken nem mérnek testhőmérsékletet, és nem jutnak kézfertőtlenítőhöz.\r

","shortLead":"Több buszvezető is azt mondta, hogy a telephelyeken nem mérnek testhőmérsékletet, és nem jutnak kézfertőtlenítőhöz.\r

","id":"20201119_BKVsofor_szakszervezet_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc555b58-4674-401c-8ec4-75b991a363c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201119_BKVsofor_szakszervezet_koronavirus","timestamp":"2020. november. 19. 06:17","title":"Idegesek és félnek a fertőzéstől a BKV-sofőrök a szakszervezet szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5099908c-d5f9-4623-b3cb-36a46cbb4f43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legújabb Ford F-150-ben olyan első ülések lesznek, amelyek szinte tökéletes ággyá alakíthatók.","shortLead":"A legújabb Ford F-150-ben olyan első ülések lesznek, amelyek szinte tökéletes ággyá alakíthatók.","id":"20201117_Ramegy_a_kocsiban_alvasra_Amerika_legnepszerubb_autoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5099908c-d5f9-4623-b3cb-36a46cbb4f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d2fd01-70f9-4454-8405-74f41c43dc7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201117_Ramegy_a_kocsiban_alvasra_Amerika_legnepszerubb_autoja","timestamp":"2020. november. 17. 10:20","title":"Aludni biztos, hogy jó lesz Amerika legnépszerűbb autójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"320a9ebb-4bf0-4e27-ad19-f8b9d9390bbe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Omega frontembere Benkő László utolsó napjairól beszélt a TV2 adásában.","shortLead":"Az Omega frontembere Benkő László utolsó napjairól beszélt a TV2 adásában.","id":"20201118_Kobor_Janos_Egy_Benko_Laci_nem_tud_meghalni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=320a9ebb-4bf0-4e27-ad19-f8b9d9390bbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193cfef4-d1f8-4edb-82f8-d2ac95675cce","keywords":null,"link":"/elet/20201118_Kobor_Janos_Egy_Benko_Laci_nem_tud_meghalni","timestamp":"2020. november. 18. 09:55","title":"Kóbor János: Egy Benkő Laci nem tud meghalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eff9e0d-4067-44e3-8721-f6c3a42c4c46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb kutatás jutott arra az eredményre, hogy a szájvizek hatékonyan pusztítják el a szájüregbe bekerülő koronavírust. Néhány kérdés azonban továbbra sem tisztázott.","shortLead":"Újabb kutatás jutott arra az eredményre, hogy a szájvizek hatékonyan pusztítják el a szájüregbe bekerülő koronavírust...","id":"20201118_szajviz_szajoblites_koronavirus_vedekezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5eff9e0d-4067-44e3-8721-f6c3a42c4c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3dc0e5-ecf7-4655-a3a4-44d217599885","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_szajviz_szajoblites_koronavirus_vedekezes","timestamp":"2020. november. 18. 15:03","title":"A koronavírus 99,9 százalékát ölheti el a szájvíz, ha benne van egy fontos hatóanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar milliárdos 175 millió dollárért vett Palantir-részvényeket, amelyek értéke azóta emelkedett is, ma már 294 millió dollárt ér.","shortLead":"A magyar milliárdos 175 millió dollárért vett Palantir-részvényeket, amelyek értéke azóta emelkedett is, ma már 294...","id":"20201117_Soros_Gyorgy_Palantir","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5085595a-9fb1-42ba-8695-eb4840bc05d2","keywords":null,"link":"/kkv/20201117_Soros_Gyorgy_Palantir","timestamp":"2020. november. 17. 15:38","title":"Soros György bevásárolta magát az adatelemző cégbe, amellyel a CIA is dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]