[{"available":true,"c_guid":"b3986d82-5517-4838-b034-912d8776c860","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Villámgyorsan bejárta a bulvársajtót a hír, amikor Ferenc pápa nevében megjelent egy lájk egy meglehetősen alulöltözött bikinimodell fotója alatt. A Szentszék állítja: nem a pápa lájkolt. ","shortLead":"Villámgyorsan bejárta a bulvársajtót a hír, amikor Ferenc pápa nevében megjelent egy lájk egy meglehetősen alulöltözött...","id":"20201120_Magyarazkodik_a_Vatikan_Ferenc_papa_illetlen_helyre_tevedt_lajkja_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3986d82-5517-4838-b034-912d8776c860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b83daf12-6a07-4079-8419-3306e97584c6","keywords":null,"link":"/elet/20201120_Magyarazkodik_a_Vatikan_Ferenc_papa_illetlen_helyre_tevedt_lajkja_miatt","timestamp":"2020. november. 20. 09:48","title":"Magyarázkodik a Vatikán Ferenc pápa illetlen helyre tévedt lájkja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2076265-d1d9-4c95-bb5a-22f5cd2418b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"20:00 után gyakorlatilag nincs utas, ennek ellenére még csak tárgyalnak a ritkításról.","shortLead":"20:00 után gyakorlatilag nincs utas, ennek ellenére még csak tárgyalnak a ritkításról.","id":"20201118_bkk_budapest_tomegkozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2076265-d1d9-4c95-bb5a-22f5cd2418b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a673839-f685-43ff-a278-57a5e7ba4042","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_bkk_budapest_tomegkozlekedes","timestamp":"2020. november. 18. 20:40","title":"Utasok nélkül is a szokásos menetrendben halad a budapesti tömegközlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde432e7-37b4-4720-a1f0-6b8caea95d67","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalkozók a saját telefonjukon tudják fogadni a kártyás fizetéseket.","shortLead":"A vállalkozók a saját telefonjukon tudják fogadni a kártyás fizetéseket.","id":"20201118_terminal_bankkartya_fizetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fde432e7-37b4-4720-a1f0-6b8caea95d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c269c72c-b500-47b7-8802-fc5eed7b9fa4","keywords":null,"link":"/kkv/20201118_terminal_bankkartya_fizetes","timestamp":"2020. november. 18. 17:08","title":"Terminál nélkül fogadhatnak kártyás fizetést a magyar kereskedők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár a magyarok és a lengyelek vétóztak, a kijelentés alapján sok módosításra nem lehet számítani.","shortLead":"Bár a magyarok és a lengyelek vétóztak, a kijelentés alapján sok módosításra nem lehet számítani.","id":"20201118_EP_koltsegvetes_jogallam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a900af2d-a86c-4fce-8633-4d8ab37b50bc","keywords":null,"link":"/vilag/20201118_EP_koltsegvetes_jogallam","timestamp":"2020. november. 18. 21:41","title":"EP: az uniós költségvetésről és a jogállamisági feltételrendszerről elért megállapodások is véglegesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a33d9c-2642-4345-a52f-fb2936f59a04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tanórákat továbbra is megtartják. ","shortLead":"A tanórákat továbbra is megtartják. ","id":"20201119_SZFE_sztrajkbizottsag_sajtotajekoztato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29a33d9c-2642-4345-a52f-fb2936f59a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c9bc45-0dec-48fb-b9c5-3012e5449d6c","keywords":null,"link":"/elet/20201119_SZFE_sztrajkbizottsag_sajtotajekoztato","timestamp":"2020. november. 19. 10:40","title":"Jogszerű az SZFE oktatóinak sztrájkja, ötven nap után is folytatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae7cda44-82e9-46a3-90d0-1ca733efc6c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Videóban üzen a vásárlóknak a Magyarországon is igen népszerű, mobilokat és más műszaki cikkeket forgalmazó Turbado alapítója.","shortLead":"Videóban üzen a vásárlóknak a Magyarországon is igen népszerű, mobilokat és más műszaki cikkeket forgalmazó Turbado...","id":"20201119_turbado_csod_penz_visszafizetese_stefan_durina_alapito_teumt_ltd","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae7cda44-82e9-46a3-90d0-1ca733efc6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c62fc80f-a7a8-4544-9f79-090ceb7cf21d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_turbado_csod_penz_visszafizetese_stefan_durina_alapito_teumt_ltd","timestamp":"2020. november. 19. 08:03","title":"Egyszerűen elfogyott a pénz a népszerű mobilboltnál – megszólalt a Turbado alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9abc4553-0b29-405b-a62f-9137ad4d6efa","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Hiába szavazta meg ezúttal az ellenzék a rendkívüli jogrendet, jutalmul a Fidesz a kárára változtatja meg a választási törvényt. A HVG által megszólaltatott szakértő szerint a sok módosítás inkább technikai jellegű, és nem feltétlenül arról szól, hogy a Fidesz a saját malmára hajtsa a vizet. ","shortLead":"Hiába szavazta meg ezúttal az ellenzék a rendkívüli jogrendet, jutalmul a Fidesz a kárára változtatja meg a választási...","id":"20201118_Bohoctrefa_2022re","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9abc4553-0b29-405b-a62f-9137ad4d6efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9a7a7f-210b-4087-b00f-b4c0d840bea1","keywords":null,"link":"/360/20201118_Bohoctrefa_2022re","timestamp":"2020. november. 18. 15:00","title":"A Fidesz szappanoperába taszítaná az ellenzéket, de végül megoldhatta egy házi feladatukat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f10470aa-b912-42b4-98e2-e83961c4d881","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple időnként, általában valamilyen jeles nap alkalmával aktivitásra buzdító kihívásokkal szembesíti okosóráinak tulajdonosait. Közeleg a nagy észak-amerikai ünnep, a hálaadás, és vele együtt egy újabb kihívás.","shortLead":"Az Apple időnként, általában valamilyen jeles nap alkalmával aktivitásra buzdító kihívásokkal szembesíti okosóráinak...","id":"20201119_apple_watch_activity_challenge_halaadas_napjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f10470aa-b912-42b4-98e2-e83961c4d881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e77d64fe-f262-4290-82f9-51b8becd5aea","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_apple_watch_activity_challenge_halaadas_napjan","timestamp":"2020. november. 19. 17:03","title":"Érdekes kihívással készül az Apple jövő csütörtökre: mozogni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]