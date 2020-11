Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea3fd533-2d67-4a33-86c1-c2da8539b635","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitter legújabb, Fleets névre keresztelt funkcióját már több felhasználó is megkapta, ám a visszajelzések szerint nem, vagy csak alig működik.","shortLead":"A Twitter legújabb, Fleets névre keresztelt funkcióját már több felhasználó is megkapta, ám a visszajelzések szerint...","id":"20201119_twitter_eltuno_bejegyzes_fleets","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea3fd533-2d67-4a33-86c1-c2da8539b635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f81fe1d-1266-4ce2-88e5-515c6855336d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_twitter_eltuno_bejegyzes_fleets","timestamp":"2020. november. 19. 10:38","title":"Baj van a Twitter Snapchatről másolt funkciójával, lelassítják a kiadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b15500-e183-4e06-be8f-2dadb0e02b71","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Körülbelül 10 ezren gyűltek össze a Brandenburgi kapunál rendezett demonstráción.\r

","shortLead":"Körülbelül 10 ezren gyűltek össze a Brandenburgi kapunál rendezett demonstráción.\r

","id":"20201120_Korlatozasok_tuntetes_Berlin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98b15500-e183-4e06-be8f-2dadb0e02b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64fee19f-eba7-4df2-8e22-94e51350ae00","keywords":null,"link":"/vilag/20201120_Korlatozasok_tuntetes_Berlin","timestamp":"2020. november. 20. 05:37","title":"Hetvenhét rendőr sérült meg a korlátozások miatt szervezett tüntetésen Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerda este kapcsolt le a rendszer egy zárlat miatt.","shortLead":"Szerda este kapcsolt le a rendszer egy zárlat miatt.","id":"20201119_koronavirus_szegedi_klinika_aramszunet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"467ddc42-58e1-4d7c-b760-05ae6d5e8f61","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_koronavirus_szegedi_klinika_aramszunet","timestamp":"2020. november. 19. 16:57","title":"Áramszünet miatt kellett átköltöztetni a szegedi intenzíven ápolt koronavírusos betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Engedélyezte az új paksi blokkok létesítését a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. A döntést már októberben soron kívül meghozták, csak pénteken tették közzé. Egy engedély még hátra van, arra lehet, hogy jövő őszig kell várni.","shortLead":"Engedélyezte az új paksi blokkok létesítését a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. A döntést már...","id":"20201120_paks_ii_atomeromu_uj_blokkok_mekh_letesitesi_engedely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca057aac-bbed-4e94-9623-567636e7eb62","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201120_paks_ii_atomeromu_uj_blokkok_mekh_letesitesi_engedely","timestamp":"2020. november. 20. 15:12","title":"Megkapták a létesítési engedélyt az új paksi blokkok, már csak egyre van szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fed0258-2a96-410f-8487-165baa316eae","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"András hercegnek, II. Erzsébet királynő kedvenc fiának újabb botrányos ügye derült ki. Az Epstein-szexbotrány és kínos pénzügyei napvilágra kerülése után a Bloomberg most arról ír, hogy a Luxemburgban működő titokzatos bankár, David Rowland ügyfélfogó embere volt a herceg.","shortLead":"András hercegnek, II. Erzsébet királynő kedvenc fiának újabb botrányos ügye derült ki. Az Epstein-szexbotrány és kínos...","id":"20201119_Ujabb_botranyba_keveredhet_Andras_herceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fed0258-2a96-410f-8487-165baa316eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6815f2-0fb4-49ca-a3b1-5c7f4e07a10b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201119_Ujabb_botranyba_keveredhet_Andras_herceg","timestamp":"2020. november. 19. 16:06","title":"Újabb botrányba keveredhet András herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f29cc575-51a1-4b04-b041-4690bd22c2fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Negatív lett a második tesztje is, nem írja tovább a karanténnaplót.\r

","shortLead":"Negatív lett a második tesztje is, nem írja tovább a karanténnaplót.\r

","id":"20201119_koronavirus_szijjarto_peter_gyogyulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f29cc575-51a1-4b04-b041-4690bd22c2fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e35c089-3a90-4791-b679-9ff988d61f64","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_koronavirus_szijjarto_peter_gyogyulas","timestamp":"2020. november. 19. 19:25","title":"17 nap után megszabadult a koronavírustól Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b0ea97d-223e-474a-abfd-9b7f6b4911fe","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tesztelési egységenként két-két hallgatót kell biztosítaniuk az orvosi és egészségügyi egyetemeknek. A diákok munkáját elismerik majd gyakorlatnak.\r

\r

","shortLead":"Tesztelési egységenként két-két hallgatót kell biztosítaniuk az orvosi és egészségügyi egyetemeknek. A diákok munkáját...","id":"20201119_teszteles_itm_egyetemistak_hallgatok_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b0ea97d-223e-474a-abfd-9b7f6b4911fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcfd3299-d402-4c0d-bd43-13264b07ea6c","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_teszteles_itm_egyetemistak_hallgatok_koronavirus","timestamp":"2020. november. 19. 20:00","title":"Küldi már a behívót a hallgatóknak a tesztelési munkára az ITM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40b8b775-6345-41c0-9ccf-6d27872c6dca","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miért akar vétózni Orbán Viktor a jogállami szabályozás miatt, ha minden rendben van a magyar demokráciával, ahogy azt gyakran állítja – teszi fel a kérdést a Néppárt frakcióvezetője a legolvasottabb német lapban. ","shortLead":"Miért akar vétózni Orbán Viktor a jogállami szabályozás miatt, ha minden rendben van a magyar demokráciával, ahogy azt...","id":"20201119_Manfred_Weber_Orban_terjen_eszhez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40b8b775-6345-41c0-9ccf-6d27872c6dca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a771f38-61e2-4337-aa81-9b4438b1100b","keywords":null,"link":"/360/20201119_Manfred_Weber_Orban_terjen_eszhez","timestamp":"2020. november. 19. 08:25","title":"Manfred Weber: Orbán térjen észhez!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]