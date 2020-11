Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c574f3e8-dd87-418d-b60e-f73237f9948f","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Nem először borzolta az emberek idegeit az ismert tévés ausztrál séf és étteremtulajdonos, Pete Evans. Eddig megúszta, de most jelentős üzleti- és presztízsveszteséggel számolhat.

","shortLead":"Nem először borzolta az emberek idegeit az ismert tévés ausztrál séf és étteremtulajdonos, Pete Evans. Eddig megúszta...","id":"20201120_Sztarsefbol_botranyhos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c574f3e8-dd87-418d-b60e-f73237f9948f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f71fec-502d-4b4a-80f9-c4e91de76612","keywords":null,"link":"/elet/20201120_Sztarsefbol_botranyhos","timestamp":"2020. november. 20. 10:45","title":"Sztárséfből botrányhős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e342bc68-36ad-49a0-986c-4b902c9ee8f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már csak a dokumentációt várják a vakcina vizsgálatához, ha az is megérkezik, indulhatnak az elemzések.","shortLead":"Már csak a dokumentációt várják a vakcina vizsgálatához, ha az is megérkezik, indulhatnak az elemzések.","id":"20201119_orosz_vakcina_szijjarto_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e342bc68-36ad-49a0-986c-4b902c9ee8f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51a3f08-3a2f-4fef-8d16-711c40a96a0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201119_orosz_vakcina_szijjarto_peter","timestamp":"2020. november. 19. 17:35","title":"Megérkeztek az orosz oltóanyag mintái Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"424084d8-d53b-42d1-acdd-d84eaa6fb41a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rengeteg szülő maga teszi ki a gyerekét az internetes bántalmazás kockázatának, sok gyerekfotó jut illetéktelenek kezébe. Miközben egyre nagyobb nyilvánosságot kapnak az ilyen esetek, a szülők még nem elég tudatosak a veszélyekkel kapcsolatban. Az SOS Gyermekfalvak felmérést készített és videós kampányt indít a Gyermekjogi világnap alkalmából.



","shortLead":"Rengeteg szülő maga teszi ki a gyerekét az internetes bántalmazás kockázatának, sok gyerekfotó jut illetéktelenek...","id":"20201120_Tizbol_egy_szulo_osztott_mar_meg_gyerekerol_meztelen_tartalmat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=424084d8-d53b-42d1-acdd-d84eaa6fb41a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33801f86-6ad0-4665-ae5f-7ceaffa2e752","keywords":null,"link":"/elet/20201120_Tizbol_egy_szulo_osztott_mar_meg_gyerekerol_meztelen_tartalmat","timestamp":"2020. november. 20. 08:15","title":"Tízből egy szülő osztott már meg gyerekéről meztelen tartalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50729cef-d8b6-41d1-97c6-dd770183c6a3","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Helen Russell brit írónő új könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót, hogy megtalálja a számára legmegfelelőbbet az örömteli mindennapokhoz. Sorozatunk hatodik részében a dél-afrikaiak ubuntu szemléletmódját mutatjuk be. Részlet.","shortLead":"Helen Russell brit írónő új könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót...","id":"20201120_Boldogsagatlasz_6_resz_Mit_tanulhatunk_a_delafrikaiaktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50729cef-d8b6-41d1-97c6-dd770183c6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f5960c-d7a1-45a1-8a14-5e564ae7a082","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201120_Boldogsagatlasz_6_resz_Mit_tanulhatunk_a_delafrikaiaktol","timestamp":"2020. november. 20. 19:36","title":"Boldogságatlasz 6. rész: Mit tanulhatunk a dél-afrikaiaktól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"861895e6-782c-421d-b733-77bfef01aff5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Első regényéért vehette át az idei Booker-díjat a skóciai születésű, Amerikában élő Douglas Stuart.","shortLead":"Első regényéért vehette át az idei Booker-díjat a skóciai születésű, Amerikában élő Douglas Stuart.","id":"20201120_Alkoholista_anya_es_fia_eleterol_szol_az_idei_Bookerdijas_regenye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=861895e6-782c-421d-b733-77bfef01aff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a4627b-56fe-4030-a8b4-ed93c5f59fa1","keywords":null,"link":"/kultura/20201120_Alkoholista_anya_es_fia_eleterol_szol_az_idei_Bookerdijas_regenye","timestamp":"2020. november. 20. 10:26","title":"Alkoholista anya és fia életéről szól az idei Booker-díjas regénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"953e5880-6f86-4470-b7f9-ff9db1f515ea","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Egyre többször fordul elő, hogy már a megfigyelő és a belgyógyászati Covid-osztályokon is sürgős, intenzív beavatkozásra van szükség, elmosódnak az osztályok közötti határok. Az intenzív ágyakkal folytatott számháborúnak nem sok értelme van a szakemberek szerint, sőt érdemes lenne békén hagyni az ágyszámokat és inkább a szakszemélyzetre koncentrálni. Hiába lesz megfelelő számú ágy, mert ha nincs, aki ott álljon a beteg mellett, az jelentősen csökkenti majd az esélyeit a túlélésre. Helyszíni beszámolók kontra ágyszám-matematika. ","shortLead":"Egyre többször fordul elő, hogy már a megfigyelő és a belgyógyászati Covid-osztályokon is sürgős, intenzív...","id":"20201120_koronavirus_jarvany_korhaz_intenziv_osztaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=953e5880-6f86-4470-b7f9-ff9db1f515ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba1776c-21f7-4f90-93b0-ac94fc62de9d","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_koronavirus_jarvany_korhaz_intenziv_osztaly","timestamp":"2020. november. 20. 11:22","title":"„Lehet nyolcmillió ágy is az országban, de ha nincs melléjük ember, akkor mindegy”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A veseelégtelenségben szenvedő férfin kívül volt még egy 34 éves áldozata is a betegségnek a pénteken közölt adatok szerint.","shortLead":"A veseelégtelenségben szenvedő férfin kívül volt még egy 34 éves áldozata is a betegségnek a pénteken közölt adatok...","id":"20201120_koronavirus_halalozas_legfiatalabb_elhunyt_veseelegtelenseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1063efff-0e85-42a3-9a53-d75ae3326321","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_koronavirus_halalozas_legfiatalabb_elhunyt_veseelegtelenseg","timestamp":"2020. november. 20. 11:30","title":"Koronavírus: 31 éves volt most a legfiatalabb elhunyt itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a2f348-1be6-4c63-a4df-eb7893ad584b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csak az elkülönített állami pénzalapok könyvelhettek el valamennyi többletet az év első tíz hónapjában. A koronavírus miatt közel hatszázmilliárd forintért vásárolt egészségügyi eszközöket az állam. ","shortLead":"Csak az elkülönített állami pénzalapok könyvelhettek el valamennyi többletet az év első tíz hónapjában. A koronavírus...","id":"20201120_334_milliard_koltsegvetesi_hiany_oktober","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00a2f348-1be6-4c63-a4df-eb7893ad584b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a77612c9-2ae0-4a74-8485-62838c0017e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201120_334_milliard_koltsegvetesi_hiany_oktober","timestamp":"2020. november. 20. 14:14","title":"334 milliárddal nőtt a költségvetési hiány októberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]