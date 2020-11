Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52455f5d-1b9f-47d5-81de-154c0a889b47","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szombaton 73 évesen elhunyt Mihály Tamás nem csak basszusgitárosa volt az Omegának, hanem az egyik legtermékenyebb zeneszerzője is. Mutatunk hat dalt, amiről sokan nem is tudják, hogy Mihály-szerzemény.\r

\r

","shortLead":"A szombaton 73 évesen elhunyt Mihály Tamás nem csak basszusgitárosa volt az Omegának, hanem az egyik legtermékenyebb...","id":"20201121_Nem_tudom_a_neved__Hat_Omegaslager_amit_Mihaly_Tamasnak_koszonhetunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52455f5d-1b9f-47d5-81de-154c0a889b47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e75afa-0564-49e5-9869-8a0bb551ea4c","keywords":null,"link":"/kultura/20201121_Nem_tudom_a_neved__Hat_Omegaslager_amit_Mihaly_Tamasnak_koszonhetunk","timestamp":"2020. november. 21. 17:35","title":"„Nem tudom a neved” – Hat Omega-sláger, amit Mihály Tamásnak köszönhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1a0c6f-4e41-4254-ba4c-3a2d74c06837","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A város vezetése szeretne kapcsolatba kerülni a nehéz sorsú emberekkel, hogy hosszú távon is segíthessen nekik.","shortLead":"A város vezetése szeretne kapcsolatba kerülni a nehéz sorsú emberekkel, hogy hosszú távon is segíthessen nekik.","id":"20201122_hajlektalanok_hamburg_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f1a0c6f-4e41-4254-ba4c-3a2d74c06837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759327ff-1b8c-4c02-8071-27e4eb57c50f","keywords":null,"link":"/vilag/20201122_hajlektalanok_hamburg_koronavirus","timestamp":"2020. november. 22. 15:46","title":"A koronavírus miatt zárva lévő koncerttermet bérel hajléktalanok számára Hamburg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d044955c-d60d-4011-89fd-fb23addc3447","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Árulkodó, hogy a magyar miniszterelnök ismét túszul ejti az uniót, csak ne kelljen elfogadnia a jogállami feltételeket, és még az sem érdekli, hogy ily módon saját népe esik el a támogatástól, noha arra igen nagy szüksége volna a koronaválság kellős közepén. Így látja a helyzetet Katarina Barley volt német igazságügyi miniszter, az Európai Parlament alelnöke. ","shortLead":"Árulkodó, hogy a magyar miniszterelnök ismét túszul ejti az uniót, csak ne kelljen elfogadnia a jogállami feltételeket...","id":"20201121_Katarina_Barley_Az_EUnak_meg_kell_vedenie_az_ertekeit_Orbantol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d044955c-d60d-4011-89fd-fb23addc3447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76fbaf77-e6f2-49c1-b7aa-6deff2d90da9","keywords":null,"link":"/360/20201121_Katarina_Barley_Az_EUnak_meg_kell_vedenie_az_ertekeit_Orbantol","timestamp":"2020. november. 21. 09:00","title":"Katarina Barley: Az EU-nak meg kell védenie az értékeit Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51a9592-616e-4f4f-a254-0390019c6673","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Blokkolta a magyar és a lengyel kormány az EU költségvetéséről szóló tárgyalást; annál is több lélegeztetőgépre kötöttek szerződést, mint amiről eddig tudtunk; Parragh László már az önkormányzati adók befagyasztásánál tart az ötletelésben. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Blokkolta a magyar és a lengyel kormány az EU költségvetéséről szóló tárgyalást; annál is több lélegeztetőgépre...","id":"20201122_Es_akkor_jogallamisag_eu_jarvany_media_boeing_adok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e51a9592-616e-4f4f-a254-0390019c6673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09bb4017-2137-4cc3-ac0c-1769db8a9108","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201122_Es_akkor_jogallamisag_eu_jarvany_media_boeing_adok","timestamp":"2020. november. 22. 07:00","title":"És akkor megtudtuk, hogy a migránsok miatt kényszerítik ránk a jogállamiságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef7d6bb-edd3-4d93-a0fa-766059303998","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Zabaron mínusz 8 Celsius-fokot is mértek.\r

","shortLead":"Zabaron mínusz 8 Celsius-fokot is mértek.\r

","id":"20201121_OMSZ_leghidegebb_reggele_szombat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bef7d6bb-edd3-4d93-a0fa-766059303998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3a21c9-244c-4584-a59f-b99f03fd40e7","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_OMSZ_leghidegebb_reggele_szombat","timestamp":"2020. november. 21. 09:58","title":"A szombati volt az idei ősz leghidegebb reggele ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f24eefb-5b29-4a9f-a394-dbf06e0b66c5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök is vett már az agendájára témát tőlük, több republikánus politikus számára is hírforrásnak számítanak. A QAnon mozgalom politikai és társadalmi hatásairól beszélgettünk Krekó Péterrel és Török Bernáttal.","shortLead":"Az amerikai elnök is vett már az agendájára témát tőlük, több republikánus politikus számára is hírforrásnak...","id":"20201121_QAnon_a_Fulkeben_osszeeskuveselmeletek_a_hatalomert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f24eefb-5b29-4a9f-a394-dbf06e0b66c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c99378b-8493-4e92-a566-c0897adfc66d","keywords":null,"link":"/vilag/20201121_QAnon_a_Fulkeben_osszeeskuveselmeletek_a_hatalomert","timestamp":"2020. november. 21. 11:00","title":"QAnon a Fülkében: összeesküvés-elméletek a hatalomért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109dc813-ad52-4d35-a2ad-07476cae2231","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az arab világ legbefolyásosabb politikusa, mégis inkább a háttérben szeret maradni Mohamed bin Zajed, a hét kicsi monarchiából álló Egyesült Arab Emírségek leggazdagabb tagjának, Abu-Dhabinak a trónörököse, az államszövetség de facto uralkodója. ","shortLead":"Az arab világ legbefolyásosabb politikusa, mégis inkább a háttérben szeret maradni Mohamed bin Zajed, a hét kicsi...","id":"202047_mohamed_bin_zajed_akozelkelet_metternichje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=109dc813-ad52-4d35-a2ad-07476cae2231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d587fe00-e0d4-490a-88e6-21541ce4c93b","keywords":null,"link":"/360/202047_mohamed_bin_zajed_akozelkelet_metternichje","timestamp":"2020. november. 22. 16:30","title":"A Közel-Kelet Metternichje, aki kézbe vette a térség sorsát: ő Abu-Dhabi trónörököse ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3e2b1b-2b7b-49d7-8063-aa931aed0583","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hiába derült ki az RTL Klub show-műsorában, hogy ki lapult az egyik álarc mögött, azért Kovács András Péter még mindig gyanús egy kicsit. A Duma Aktuálból az is kiderül, hogy meg lehet-e nyerni egy tévés táncversenyt immunrendszerrel. ","shortLead":"Hiába derült ki az RTL Klub show-műsorában, hogy ki lapult az egyik álarc mögött, azért Kovács András Péter még mindig...","id":"20201120_Duma_Aktual_Nem_KAP_volt_a_kaktusz_Hogy_micsoda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc3e2b1b-2b7b-49d7-8063-aa931aed0583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081551ac-6ac8-441e-8ace-8b024f34f20d","keywords":null,"link":"/360/20201120_Duma_Aktual_Nem_KAP_volt_a_kaktusz_Hogy_micsoda","timestamp":"2020. november. 20. 19:00","title":"Duma Aktuál: Tényeg nem KAP volt a Kaktusz? Hogy micsoda?!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]