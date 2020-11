Felmondott Seres László, az az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) érdekkörébe tartozó Neokohn.hu főszerkesztője. Döntését, amelyről azt írta, hogy hetek óta érlelődött benne, a Facebook-oldalán jelentette be.

Seres bejegyzése szerint a végső lökést az adta meg neki, hogy a cég tulajdonosai megvétózták egy személyi döntését: a helyettese leváltását és egy másik kollégája kinevezését a posztra.

Azt írta, a tulajdnosok vétóját két szempont miatt is problémásnak tartja. „Egyrészt főszerkesztői szuverenitásomat és szakmai tudásomat veszik ezzel semmibe. Jobban szeretem én eldönteni, kikkel dolgozom együtt, mint nem. Pláne, ha az illető inkább történész, mint újságíró, és az elmúlt hónapokban alapvető újságírói, médiaetikai szabályokkal, értékekkel kapcsolatban kell vitáznom vele.”

A másik okot így fogalmazta meg:

ily módon az is kiderült számomra, hogy ha egy, a NER iránt elkötelezett beosztottam pozíciója be van betonozva, akkor sem őfelette, sem saját magam felett nem én rendelkezem. Márpedig én nem szeretnék, és nem is tudnék a jövőben egy nettó NER-projektben résztvenni. Olyanban sem, ahol – mint az elmúlt hetekben tapasztalom – tulajdonosi elvárás a másik, neológ zsidó hitközség folyamatos támadása.”