[{"available":true,"c_guid":"da63490f-46b1-41f6-8dfc-ea6a06d23da5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy győri egyetemista Magyarországon először továbbított nagyfelbontású röntgenfelvételt 5G-hálózaton keresztül. Az ehhez mobilszolgáltatást nyújtó Vodafone szerint az egészségügyi innováció új távlatokat nyit a távdiagnosztikai eljárások terén: bárhol is van maga a röntgengép, a lelet gyorsan továbbítható távol ülő orvosoknak.","shortLead":"Egy győri egyetemista Magyarországon először továbbított nagyfelbontású röntgenfelvételt 5G-hálózaton keresztül...","id":"20201124_rontgenfelvetel_5g_vodafone_innomed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da63490f-46b1-41f6-8dfc-ea6a06d23da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25eb8d39-1695-45b6-93b7-aa6023233e15","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_rontgenfelvetel_5g_vodafone_innomed","timestamp":"2020. november. 24. 14:33","title":"Magyarországon elsőként: 5G-hálózaton küldött át röntgenfelvételt egy egyetemista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5088041b-dff7-4369-9ee2-e833919c7ef5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klinikai vizsgálatokról szóló második összegzés szerint 95 százalékos védettségre képes az orosz fejlesztésű koronavírus-vakcina – közölte az oltóanyag kifejlesztését finanszírozó RDIF orosz állami befektetési alap, amelynél már a készítmény világpiaci árát is meghatározták.","shortLead":"A klinikai vizsgálatokról szóló második összegzés szerint 95 százalékos védettségre képes az orosz fejlesztésű...","id":"20201124_koronavirus_orosz_vakcina_ara_mennyibe_kerul_szputnyik_v_oltoanyag_rdif_vector","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5088041b-dff7-4369-9ee2-e833919c7ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9b37a0-5bca-4a1e-a2b7-31fa66dd40a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_koronavirus_orosz_vakcina_ara_mennyibe_kerul_szputnyik_v_oltoanyag_rdif_vector","timestamp":"2020. november. 24. 13:33","title":"Oroszország: 95 százalékos a vakcinánk, egy oltás ára 3000 forint alatt lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ee1091-f025-4741-8f4c-e704cd5c123e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Húsz embertől kért kölcsön mintegy 780 millió forintot a nem létező apai örökség felszabadítására P. Mária az ügyészség szerint. A Mátészalkai Járásbíróság fogja tárgyalni az ügyét. Ha beismerő vallomást tesz, és lemond a tárgyalás jogáról, akkor tíz évet kaphat.","shortLead":"Húsz embertől kért kölcsön mintegy 780 millió forintot a nem létező apai örökség felszabadítására P. Mária az ügyészség...","id":"20201123_vademeles_csengeri_orokosno","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33ee1091-f025-4741-8f4c-e704cd5c123e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1541d7ab-edda-4950-b2bb-1016ed6cd968","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_vademeles_csengeri_orokosno","timestamp":"2020. november. 23. 16:19","title":"Vádat emeltek a csengeri örökösnő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19efabc3-142e-4caa-8a75-006184813669","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autópálya felett repülő drónt nem veszik észre az autósok, így hatékonyabban lehet kiszűrni a szabálytalankodókat.","shortLead":"Az autópálya felett repülő drónt nem veszik észre az autósok, így hatékonyabban lehet kiszűrni a szabálytalankodókat.","id":"20201125_Nem_a_taj_miatt_repkedett_a_rendorsegi_dron_a_Koroshegyi_volgyhid_felett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19efabc3-142e-4caa-8a75-006184813669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bbb0f34-8776-4815-b6cb-01fbb925e870","keywords":null,"link":"/cegauto/20201125_Nem_a_taj_miatt_repkedett_a_rendorsegi_dron_a_Koroshegyi_volgyhid_felett","timestamp":"2020. november. 25. 09:43","title":"Nem a tájban gyönyörködött a rendőrségi drón a Kőröshegyi völgyhíd felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85ee672f-e8a8-4f07-811e-a774c8674f79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon elsőként sikerült több mint 1000 km/h-s végsebességet kicsikarni egy szupervonatból. A dél-koreai szerelvény egy csőben haladt.","shortLead":"A világon elsőként sikerült több mint 1000 km/h-s végsebességet kicsikarni egy szupervonatból. A dél-koreai szerelvény...","id":"20201125_del_korea_szupervonat_csovonat_hyperloop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85ee672f-e8a8-4f07-811e-a774c8674f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc9ada72-3418-4921-abb9-62becb9cf1fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_del_korea_szupervonat_csovonat_hyperloop","timestamp":"2020. november. 25. 08:33","title":"1019 km/h-val száguldott egy vonat Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96827114-c1ed-4753-b34a-e6547de1d305","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sőt, a Drops nyelvtanulási platformot fejlesztő cégért a 30 millió dolláros vételáron túl további 19 milliót is kifizet a Kahoot, ha az jól teljesít a következő két évben.","shortLead":"Sőt, a Drops nyelvtanulási platformot fejlesztő cégért a 30 millió dolláros vételáron túl további 19 milliót is kifizet...","id":"20201124_drops_magyar_startup_10_milliard_forint_kahoot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96827114-c1ed-4753-b34a-e6547de1d305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb72381-519c-41d3-90c0-e1a98d7d8c6b","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_drops_magyar_startup_10_milliard_forint_kahoot","timestamp":"2020. november. 24. 14:58","title":"Közel 10 milliárd forintért kelt el egy magyar startup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23d7d55-2aab-424d-823e-0ca200a8c79e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbb aktív fertőzött főváros és Pest megye után Győr-Moson-Sopron megyében van. Ezer lakosra vetítve viszont más a helyzet.","shortLead":"A legtöbb aktív fertőzött főváros és Pest megye után Győr-Moson-Sopron megyében van. Ezer lakosra vetítve viszont más...","id":"20201124_A_koronavirusban_elhunytak_negyede_budapesti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c23d7d55-2aab-424d-823e-0ca200a8c79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd4b861-6d1f-4d4d-a1ba-5bbf6502e923","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_A_koronavirusban_elhunytak_negyede_budapesti","timestamp":"2020. november. 24. 21:09","title":"Megyei adatok: Győr-Moson-Sopron megyében rosszabb a helyzet, mint Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33deb146-49b3-4540-8886-c1cf4bf88702","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"2,8 százalékkal szerzett több szavazatot Trumpnál.","shortLead":"2,8 százalékkal szerzett több szavazatot Trumpnál.","id":"20201124_joe_biden_hivatalosan_is_nyert_michiganben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33deb146-49b3-4540-8886-c1cf4bf88702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55564d96-3904-4761-9d28-489bd89506dd","keywords":null,"link":"/vilag/20201124_joe_biden_hivatalosan_is_nyert_michiganben","timestamp":"2020. november. 24. 05:42","title":"Biden hivatalosan is megnyerte az elnökválasztást Michiganben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]