Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c24e1c67-eedc-4496-ac04-50e65e30b5ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az összehajtható telefonok, köztük a Samsung Galaxy Z Flip, nem tartoznak az olcsó eszközök közé. Viszont ez utóbbiból érkezhet egy „Lite” változat, ami talán többek számára lehet elérhető.","shortLead":"Az összehajtható telefonok, köztük a Samsung Galaxy Z Flip, nem tartoznak az olcsó eszközök közé. Viszont ez utóbbiból...","id":"20201124_samsung_galaxy_z_flip_lite_olcsobb_osszehajthato_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c24e1c67-eedc-4496-ac04-50e65e30b5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6c74f2-7972-456f-a637-6c5ddceb01d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_samsung_galaxy_z_flip_lite_olcsobb_osszehajthato_telefon","timestamp":"2020. november. 24. 07:33","title":"Olcsóbb változat jöhet a Samsung Galaxy Z Flip összehajtható telefonból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4659fe05-e4f7-4fcb-b104-6686adcd0a92","c_author":"Helena Dalli","category":"elet","description":"Tegyük biztonságossá az európai társadalmakat és otthonokat a nők számára – írja véleménycikkében Helena Dalli, egyenlőségért felelős uniós biztos. A politikus felhívja a figyelmet arra is: a kötelező erejű vállalásokat tartalmazó Isztambuli egyezményt aláíró országokban a hatályba lépés óta jelentős eredményeket értek el az áldozatok védelme terén.","shortLead":"Tegyük biztonságossá az európai társadalmakat és otthonokat a nők számára – írja véleménycikkében Helena Dalli...","id":"20201125_Helena_Dalli_nok_elleni_eroszak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4659fe05-e4f7-4fcb-b104-6686adcd0a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0a3df5-1266-4b1e-ada1-7ac689800757","keywords":null,"link":"/elet/20201125_Helena_Dalli_nok_elleni_eroszak","timestamp":"2020. november. 25. 12:10","title":"Helena Dalli: Sajnálatos, hogy nem minden uniós tagállam vesz részt az Isztambuli egyezményben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d235e85-d604-464f-85ec-65e2ebd8a377","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"El kell napolni az egészségügyi dolgozók korlátozását – írta a Magyar Rezidens Szövetség. A végrehajtási szabályokkal a kiszivárgott hírek szerint alaposan átírja a kormány a törvényt, csakhogy az még nem jelent meg. ","shortLead":"El kell napolni az egészségügyi dolgozók korlátozását – írta a Magyar Rezidens Szövetség. A végrehajtási szabályokkal...","id":"20201125_rezidens_orvosok_szerzodes_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d235e85-d604-464f-85ec-65e2ebd8a377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3558684b-dbab-458c-8cc4-3ea95b1940ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201125_rezidens_orvosok_szerzodes_egeszsegugy","timestamp":"2020. november. 25. 15:30","title":"A rezidens orvosok fele nem írná alá az új jogviszonyt, ha van más választásuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1bc321a-f98c-4af3-914a-c60ad48b1047","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Fosszilis galaxist fedeztek fel tudósok a Tejútrendszer mélyén a Sloan Digital Sky Survey (SDSS) égboltfelmérési program APOGEE tudományos projektjének adatait elemezve.","shortLead":"Fosszilis galaxist fedeztek fel tudósok a Tejútrendszer mélyén a Sloan Digital Sky Survey (SDSS) égboltfelmérési...","id":"20201123_fosszilis_galaxis_tejutrendszer_heraklesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1bc321a-f98c-4af3-914a-c60ad48b1047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ab74a0-c68b-4fc9-9575-c413def6d6c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_fosszilis_galaxis_tejutrendszer_heraklesz","timestamp":"2020. november. 23. 20:03","title":"Megtalálták a galaxis maradványait, ami összeütközött a Tejútrendszerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8be185d4-e4ac-4525-8024-1743c399a2e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kerületi újságban pedig nyolcoldalas mellékletet készítettek, melyet minden háztartásba eljuttatnak. ","shortLead":"A kerületi újságban pedig nyolcoldalas mellékletet készítettek, melyet minden háztartásba eljuttatnak. ","id":"20201125_nok_elleni_eroszak_plakatkampany_XV_kerulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8be185d4-e4ac-4525-8024-1743c399a2e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a616ae-d5a4-4686-b826-141b3e4e51e2","keywords":null,"link":"/elet/20201125_nok_elleni_eroszak_plakatkampany_XV_kerulet","timestamp":"2020. november. 25. 15:44","title":"Soros helyett a nők elleni erőszak ellen kezd plakátkampányba a XV. kerület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0edceade-6c9d-4f05-94b8-eb6b6cb84b60","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Michael Flynn mindössze 22 napig töltötte be a posztot 2017-ben.","shortLead":"Michael Flynn mindössze 22 napig töltötte be a posztot 2017-ben.","id":"20201125_Feher_Haz_Trump_kegyelem_nemzetbiztonsagi_tanacsado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0edceade-6c9d-4f05-94b8-eb6b6cb84b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ebf00c4-ea9c-4aed-8e87-9c5b62c68df4","keywords":null,"link":"/vilag/20201125_Feher_Haz_Trump_kegyelem_nemzetbiztonsagi_tanacsado","timestamp":"2020. november. 25. 16:57","title":"Félrevezette a Fehér Házat, Trump mégis kegyelmet adna volt nemzetbiztonsági tanácsadójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0629916b-55e8-4a30-a60a-e067e95f35ff","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A szarvasbikát még mindig keresi a cseh rendőrség.\r

","shortLead":"A szarvasbikát még mindig keresi a cseh rendőrség.\r

","id":"20201125_szarvas_vadasz_puska_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0629916b-55e8-4a30-a60a-e067e95f35ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52144fa-a7ab-46ff-b2ed-01d4f1c2a088","keywords":null,"link":"/elet/20201125_szarvas_vadasz_puska_rendorseg","timestamp":"2020. november. 25. 05:35","title":"Szarvas vitte el egy vadász puskáját Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bb3e720-0319-4acb-9e9b-c12d05dc49c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Adatvédelmi problémákat lát az elnök a családi gazdaságok helyzetét átíró törvényben.","shortLead":"Adatvédelmi problémákat lát az elnök a családi gazdaságok helyzetét átíró törvényben.","id":"20201125_Ader_csaladi_gazdasagok_torveny_visszakuldes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bb3e720-0319-4acb-9e9b-c12d05dc49c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a0d0bdc-1dcb-40a5-8b94-0d1ee8878331","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201125_Ader_csaladi_gazdasagok_torveny_visszakuldes","timestamp":"2020. november. 25. 14:10","title":"Áder János visszadobta a családi gazdaságok törvényét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]