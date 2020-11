Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c35aec6-8bb0-486a-978d-488828e841a2","c_author":"Schiffer András","category":"360","description":"A kérdés változatlan: elvesztette közpénzjellegét? Vélemény. ","shortLead":"A kérdés változatlan: elvesztette közpénzjellegét? Vélemény. ","id":"20201125_Schiffer_Andras_Maganallam_kozpenzbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c35aec6-8bb0-486a-978d-488828e841a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf6f5a5-5293-4d14-b535-4dbce3d9e4df","keywords":null,"link":"/360/20201125_Schiffer_Andras_Maganallam_kozpenzbol","timestamp":"2020. november. 25. 14:30","title":"Schiffer András: Magánállam közpénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b31cffef-6e25-4c68-9442-2a45c5ecba8a","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A fele sem igaz annak, amit a kormánytagok mondanak a gazdaság védelmével kapcsolatban. Ez szó szerint így van például a turisztikai szállásadók novemberre adott támogatása esetében, de tucatnyi egyéb lódítással is kénytelenek szembesülni a gazdaság szereplői.","shortLead":"A fele sem igaz annak, amit a kormánytagok mondanak a gazdaság védelmével kapcsolatban. Ez szó szerint így van például...","id":"202048__akciozas_agazdasagban__aktualis_csusztatasok__tarsadalmi_arokasas__a_cehlada_fosztogatoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b31cffef-6e25-4c68-9442-2a45c5ecba8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49413ced-2785-4c0e-802b-a88f3f9e6a06","keywords":null,"link":"/360/202048__akciozas_agazdasagban__aktualis_csusztatasok__tarsadalmi_arokasas__a_cehlada_fosztogatoi","timestamp":"2020. november. 26. 06:30","title":"Ha kamuméter mérné a kormány ígéreteit, nem hitegethetné a járvány kárvallottjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee7a616-6c00-48ba-8a9a-29cdeee81778","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"279 tő cseperedett a sampinyonok helyén.","shortLead":"279 tő cseperedett a sampinyonok helyén.","id":"20201126_Gombapinceben_termesztett_kannabiszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bee7a616-6c00-48ba-8a9a-29cdeee81778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c571577-aab5-4b0a-92d5-126a7fcb4e77","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_Gombapinceben_termesztett_kannabiszt","timestamp":"2020. november. 26. 10:07","title":"Gombapincében termesztett kannabiszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5810cf7f-60cd-46b9-bce0-5b34ae5af0a6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Sikerült elbontani a másfél évvel ezelőtti tűzvészben deformálódott állványzatot, így elkezdődhet az épületstabilizációs munka utolsó fázisa.","shortLead":"Sikerült elbontani a másfél évvel ezelőtti tűzvészben deformálódott állványzatot, így elkezdődhet...","id":"20201125_Notre_Dame_omlasveszely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5810cf7f-60cd-46b9-bce0-5b34ae5af0a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abbc88b3-0bc7-45b0-9586-2541cc95f0a9","keywords":null,"link":"/vilag/20201125_Notre_Dame_omlasveszely","timestamp":"2020. november. 25. 08:07","title":"Elhárították az omlásveszélyt a Notre-Dame-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5f8af7-4c51-4645-9551-a473c0081880","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Minden idők egyik legnagyobb labdarúgója volt. Különc, ellentmondásos, ihletett, öntörvényű, mint minden zseni. 60 évet élt.","shortLead":"Minden idők egyik legnagyobb labdarúgója volt. Különc, ellentmondásos, ihletett, öntörvényű, mint minden zseni. 60 évet...","id":"20201125_Akinek_isten_keze_is_segitett__meghalt_Diego_Maradona","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf5f8af7-4c51-4645-9551-a473c0081880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40cc4f5-5210-4629-842f-d69c962fc5f1","keywords":null,"link":"/360/20201125_Akinek_isten_keze_is_segitett__meghalt_Diego_Maradona","timestamp":"2020. november. 25. 20:00","title":"Maradona nem csak focista, popsztár és népi hős is volt egyszerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a3138f0-ce35-4fc8-b058-defc331639da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány előtti helyzethez képest egyetlen szavazót sem vesztett a Fidesz, a Jobbik és a Momentum fej-fej mellett küzd a harmadik helyért – derült ki a Závecz Research novemberi pártpreferenciáiból. Kiderült az is, egy-egy ellen harc mozgósítja a választókat, a közös ellenzéki lista miatt viszont lehetnek lemorzsolódók.","shortLead":"A járvány előtti helyzethez képest egyetlen szavazót sem vesztett a Fidesz, a Jobbik és a Momentum fej-fej mellett küzd...","id":"20201125_fidesz_dk_jobbik_lmp_momentum_parbeszed_mszp_ketfarku_zavecz_partpreferenciak_2020_november","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a3138f0-ce35-4fc8-b058-defc331639da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8b1c103-8101-4b1b-9889-6436342cbee7","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_fidesz_dk_jobbik_lmp_momentum_parbeszed_mszp_ketfarku_zavecz_partpreferenciak_2020_november","timestamp":"2020. november. 25. 17:12","title":"Augusztusban rekordot döntött a Fidesz támogatottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dfe8d6b-bee8-4387-9eca-eade645c0d36","c_author":"Fekő Ádám - Kacskovics Mihály","category":"itthon","description":"Hivatalos adatok még nincsenek az országos akció eredményeiről, de az eddigi visszajelzések során úgy tűnik, sok iskolában dolgozik fertőzött tanár. Elvileg a fizetésük száz százaléka járna nekik táppénzen, de buktatók sokaságát kell sikerrel venniük, hogy megkaphassák.","shortLead":"Hivatalos adatok még nincsenek az országos akció eredményeiről, de az eddigi visszajelzések során úgy tűnik, sok...","id":"20201126_pedagogusok_oszagos_teszteles_koronavirus_tappenz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dfe8d6b-bee8-4387-9eca-eade645c0d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a75d3083-96f5-4d73-b1e8-d0533bb8ddda","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_pedagogusok_oszagos_teszteles_koronavirus_tappenz","timestamp":"2020. november. 26. 06:01","title":"Több osztály is otthoni oktatásba került a pedagógusok országos tesztelésének harmadik napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51540047-09c5-4029-a5da-99230f3629bd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Cristiano Ronaldo, Lionel Messi és Magic Johnson is megemlékezett a legendás támadóról.","shortLead":"Cristiano Ronaldo, Lionel Messi és Magic Johnson is megemlékezett a legendás támadóról.","id":"20201126_Ferenc_papa_Maradona","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51540047-09c5-4029-a5da-99230f3629bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"982d1e97-c4fc-473d-820c-eb563ff079c0","keywords":null,"link":"/elet/20201126_Ferenc_papa_Maradona","timestamp":"2020. november. 26. 09:09","title":"Ferenc pápa imába foglalta Maradona nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]