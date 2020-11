Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18cc5f89-376d-454a-bb39-c227c7135654","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Michael Flynn egy bibliai részlettel reagált az elnök bejelentésére.","shortLead":"Michael Flynn egy bibliai részlettel reagált az elnök bejelentésére.","id":"20201126_trump_kegyelem_nemzetbiztonsagi_tanacsado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18cc5f89-376d-454a-bb39-c227c7135654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc2924bb-237b-416c-966c-d3c7065234b8","keywords":null,"link":"/vilag/20201126_trump_kegyelem_nemzetbiztonsagi_tanacsado","timestamp":"2020. november. 26. 06:23","title":"Trump kegyelmet adott a volt nemzetbiztonsági tanácsadójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8188b8be-ea43-44d0-94e3-8c14229c2f8d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Antiszemita támadás történhetett. Egy hónap sem telt el azóta, hogy egy terrorista a város legnagyobb zsinagógájánál nyitott tüzet a járókelőkre.","shortLead":"Antiszemita támadás történhetett. Egy hónap sem telt el azóta, hogy egy terrorista a város legnagyobb zsinagógájánál...","id":"20201127_becs_antiszemita_tamadas_rabbi_kes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8188b8be-ea43-44d0-94e3-8c14229c2f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289eafe6-4364-4499-b46e-4f70be6f647d","keywords":null,"link":"/vilag/20201127_becs_antiszemita_tamadas_rabbi_kes","timestamp":"2020. november. 27. 07:36","title":"Késsel támadtak egy rabbira Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed67635-8cad-46bb-811f-18b24e6bab74","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Egy gyáli civil szervezet aktivistája perelte be az uniós csalás elleni hivatalt, mert nem adta ki a Tiborcz Istvánhoz kötődő cég ellen folytatott nyomozás jelentését.","shortLead":"Egy gyáli civil szervezet aktivistája perelte be az uniós csalás elleni hivatalt, mert nem adta ki a Tiborcz Istvánhoz...","id":"20201126_Az_Europai_Torvenyszeken_az_Eliosugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ed67635-8cad-46bb-811f-18b24e6bab74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0f2d40-bc78-47b9-9e4d-807b5c5947d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201126_Az_Europai_Torvenyszeken_az_Eliosugy","timestamp":"2020. november. 26. 16:36","title":"Az Európai Törvényszéken az Elios-ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3125efbb-6cb8-446e-a356-fecadb436b78","c_author":"Füstmentes","category":"brandchannel","description":"Hazánkban is rengeteg embert érint, mégis mintha keveset beszélnénk róla, hiszen érzékeny terep a függőség. De mit is értünk pontosan a fogalom alatt? Mikortól beszélhetünk függőségről? Az alkoholproblémák mellett mekkora gondot jelentenek Magyarországon a dohányzás okozta ártalmak, illetve az egyéb addikciók? Dr. Petke Zsolt addiktológus, a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet osztályvezető főorvosa válaszolt a kérdéseinkre. ","shortLead":"Hazánkban is rengeteg embert érint, mégis mintha keveset beszélnénk róla, hiszen érzékeny terep a függőség. De mit is...","id":"fustmentes_20201125_Rossz_szokasokon_innen_es_tul__mikortol_beszelunk_fuggosegrol_Interju_dr_Petke_Zsolttal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3125efbb-6cb8-446e-a356-fecadb436b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d2a8dc-0e9c-4072-9227-d4cd7d5187b0","keywords":null,"link":"/brandchannel/fustmentes_20201125_Rossz_szokasokon_innen_es_tul__mikortol_beszelunk_fuggosegrol_Interju_dr_Petke_Zsolttal","timestamp":"2020. november. 26. 07:30","title":"Rossz szokásokon innen és túl – mikortól beszélünk függőségről? (Interjú dr. Petke Zsolttal)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Füstmentes","c_partnerlogo":"5606d0d7-dfa6-418b-8c21-9f81d280bf53","c_partnertag":"füstmentes"},{"available":true,"c_guid":"4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Hidegpárna\" ült meg a Kárpát-medencében, csak néhol szakadozhat fel a felhőzet az országban.","shortLead":"\"Hidegpárna\" ült meg a Kárpát-medencében, csak néhol szakadozhat fel a felhőzet az országban.","id":"20201126_Par_napig_meg_velunk_marad_a_kodos_hideg_ido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0179049-1b73-4cfd-9767-79d6defa53a2","keywords":null,"link":"/elet/20201126_Par_napig_meg_velunk_marad_a_kodos_hideg_ido","timestamp":"2020. november. 26. 11:26","title":"Pár napig még marad a ködös, hideg idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97fa9d4f-54c7-465e-be95-9943f34d236a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy friss kormányhatározatból tudni ezt.","shortLead":"Egy friss kormányhatározatból tudni ezt.","id":"20201125_citadella_felujitas_magyar_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97fa9d4f-54c7-465e-be95-9943f34d236a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29576387-1b37-4211-b297-922c52dff8f7","keywords":null,"link":"/kkv/20201125_citadella_felujitas_magyar_kormany","timestamp":"2020. november. 25. 21:17","title":"20 milliárd forintot szán a kormány a Citadella felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0edceade-6c9d-4f05-94b8-eb6b6cb84b60","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Michael Flynn mindössze 22 napig töltötte be a posztot 2017-ben.","shortLead":"Michael Flynn mindössze 22 napig töltötte be a posztot 2017-ben.","id":"20201125_Feher_Haz_Trump_kegyelem_nemzetbiztonsagi_tanacsado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0edceade-6c9d-4f05-94b8-eb6b6cb84b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ebf00c4-ea9c-4aed-8e87-9c5b62c68df4","keywords":null,"link":"/vilag/20201125_Feher_Haz_Trump_kegyelem_nemzetbiztonsagi_tanacsado","timestamp":"2020. november. 25. 16:57","title":"Félrevezette a Fehér Házat, Trump mégis kegyelmet adna volt nemzetbiztonsági tanácsadójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártelnök szerint ez történelmi csúcs.","shortLead":"A pártelnök szerint ez történelmi csúcs.","id":"20201125_gyurcsany_ferenc_dk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6011f8-ea59-4e05-a81a-725515503130","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_gyurcsany_ferenc_dk","timestamp":"2020. november. 25. 20:56","title":"Gyurcsány szerint 900 ezer szavazója van a DK-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]