[{"available":true,"c_guid":"e2a67fba-9f49-4a76-a976-fc827b87782a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A húsmentes étrend követői a csonttörés, különösen a csípőtörés nagyobb kockázatával nézhetnek szembe a témában készített eddigi legnagyobb tanulmány szerint.","shortLead":"A húsmentes étrend követői a csonttörés, különösen a csípőtörés nagyobb kockázatával nézhetnek szembe a témában...","id":"20201127_husmentes_etrend_vegan_csonttores_nagyobb_kockazata_csipotores","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2a67fba-9f49-4a76-a976-fc827b87782a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b317ea-f10f-4666-a957-13b371388d1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_husmentes_etrend_vegan_csonttores_nagyobb_kockazata_csipotores","timestamp":"2020. november. 27. 08:03","title":"Aki nem eszik húst, annak könnyebben törhet csontja – de van megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beb9b163-2072-46f9-9752-db16cb80cd27","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elvileg fogyatékos gyerekeknek szól a pályázat, ellenzéki városvezetés még nem nyert. ","shortLead":"Elvileg fogyatékos gyerekeknek szól a pályázat, ellenzéki városvezetés még nem nyert. ","id":"20201126_A_Szerencsejatek_Zrt_Fidesz_maszoka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=beb9b163-2072-46f9-9752-db16cb80cd27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad7f7aa4-7336-4986-a757-c07dac8172dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201126_A_Szerencsejatek_Zrt_Fidesz_maszoka","timestamp":"2020. november. 26. 12:03","title":"A Szerencsejáték Zrt.-nél fideszes települések nyernek mászókát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bbeb32f-61a3-4373-b72d-048699f6d60b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább december 20-ig érvényben maradnak a szigorú intézkedések, a munkahelyeken bevezették a kötelező maszkviselést. A veszélyeztetetteknek ingyen maszkot és antigén tesztet osztanak.","shortLead":"Legalább december 20-ig érvényben maradnak a szigorú intézkedések, a munkahelyeken bevezették a kötelező maszkviselést...","id":"20201126_koronavirus_nemetorszag_merkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bbeb32f-61a3-4373-b72d-048699f6d60b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a667656e-ecf2-4c62-bb3c-b3a63a9bdfc1","keywords":null,"link":"/vilag/20201126_koronavirus_nemetorszag_merkel","timestamp":"2020. november. 26. 05:36","title":"Meghosszabbítják és szigorítják a korlátozásokat Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cbc374f-d807-4d37-a4ba-02e91c8056e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A klímaváltozással magyarázta Hernádi Zsolt a cégcsoport új célját, amiben az újrahasznosítás is alapvető lesz. Egy nappal korábban derült ki, hogy elveszi a kormány az önkormányzatoktól a hulladékgazdálkodási feladatokat, hogy koncesszióba adja.","shortLead":"A klímaváltozással magyarázta Hernádi Zsolt a cégcsoport új célját, amiben az újrahasznosítás is alapvető lesz...","id":"20201126_mol_raerosit_a_hulladekgazdalkodasra_hernadi_zsolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cbc374f-d807-4d37-a4ba-02e91c8056e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc22b25a-33e0-4909-8e8d-d1b685a6f9ce","keywords":null,"link":"/zhvg/20201126_mol_raerosit_a_hulladekgazdalkodasra_hernadi_zsolt","timestamp":"2020. november. 26. 19:05","title":"Ráerősít a hulladékgazdálkodásra a Mol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3849a540-a101-4b99-a327-5cdd47b41271","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Bodolay Géza rendező a Színház és Filmművészeti Egyetem Színházművészeti Intézetének vezetője, erősítette meg az intézmény és az érintett a HVG-nek.","shortLead":"Bodolay Géza rendező a Színház és Filmművészeti Egyetem Színházművészeti Intézetének vezetője, erősítette meg...","id":"20201126_Bodolay_Geza_az_SZFE_Szinhazmuveszeti_Intezetenek_vezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3849a540-a101-4b99-a327-5cdd47b41271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f97191ac-2ca9-46e6-a990-eaf3ad93c6df","keywords":null,"link":"/kultura/20201126_Bodolay_Geza_az_SZFE_Szinhazmuveszeti_Intezetenek_vezetoje","timestamp":"2020. november. 26. 11:16","title":"Bodolay Géza az SZFE Színházművészeti Intézetének vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"777df42c-3167-4315-83ba-9278ed3b1b6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 25 éves budapesti férfi több száz e-mail címet hozott létre álneveken, az így megszerzett képeket rendszerezve tárolta a számítógépén.","shortLead":"A 25 éves budapesti férfi több száz e-mail címet hozott létre álneveken, az így megszerzett képeket rendszerezve...","id":"20201126_intim_fotok_gyermekpornografia_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=777df42c-3167-4315-83ba-9278ed3b1b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3cf4e0-0b3b-4bb9-9d06-18becd9adcbe","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_intim_fotok_gyermekpornografia_budapest","timestamp":"2020. november. 26. 17:37","title":"Állást kínált, tizenévesektől is intim fotókat kért egy budapesti férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81de7bcc-2d25-4d1d-aa0c-229b85751ba8","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","id":"202048_micsoda_kulonbseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81de7bcc-2d25-4d1d-aa0c-229b85751ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e54e79-ded3-473c-845c-eb1d7286699c","keywords":null,"link":"/itthon/202048_micsoda_kulonbseg","timestamp":"2020. november. 26. 10:26","title":"Farkas Zoltán: Micsoda különbség!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kecelen egy autó gyalogosokat sodort el. Az M5-ös autópályán Inárcs térségében hídjavítás miatt negyedórával is megnőhet a menetidő.\r

","shortLead":"Kecelen egy autó gyalogosokat sodort el. Az M5-ös autópályán Inárcs térségében hídjavítás miatt negyedórával is...","id":"20201127_Kigyulladt_kamion_M3as_Fuzesabony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54f082c-6e7b-43db-9129-9d906313aa26","keywords":null,"link":"/cegauto/20201127_Kigyulladt_kamion_M3as_Fuzesabony","timestamp":"2020. november. 27. 08:44","title":"Kigyulladt egy kamion az M3-ason, áll a forgalom Füzesabonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]