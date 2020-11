Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1232a2ed-7e64-474f-8e6b-7f362e27aab9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áruházlánc egy magyar startup céggel közösen költözteti az internetre közel háromezer termékét.","shortLead":"Az áruházlánc egy magyar startup céggel közösen költözteti az internetre közel háromezer termékét.","id":"20201127_Aldi_ROKSH_BP_indulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1232a2ed-7e64-474f-8e6b-7f362e27aab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f85f5c28-5854-4ddb-9dde-f0972e98bd26","keywords":null,"link":"/kkv/20201127_Aldi_ROKSH_BP_indulas","timestamp":"2020. november. 27. 10:56","title":"Már interneten is lehet vásárolni az Aldiból Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b2cf9f-7dfb-438c-b371-cfd14fae3ea5","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201127_Marabu_Feknyuz_Titkos_infok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56b2cf9f-7dfb-438c-b371-cfd14fae3ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7415932-0272-4b0b-880f-e94c3602540a","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_Marabu_Feknyuz_Titkos_infok","timestamp":"2020. november. 27. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Titkos infók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ee83e7-b59c-4466-833b-79a18d54ecaf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen konszern cseh márkájánál megújult a zászlóshajó modell legerősebb motorja. 