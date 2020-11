Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13523f14-761a-4192-b699-84d8e704aa2a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Wisinger István dokumentumregénye bemutatja a botrányújságírásban és fake newsok felplankolásában élen járó mágnást, aki ugyanakkor bebizonyította, hogy a sajtó lehet egyszerre politikailag és gazdaságilag is független.","shortLead":"Wisinger István dokumentumregénye bemutatja a botrányújságírásban és fake newsok felplankolásában élen járó mágnást...","id":"202048_konyv__szennyben_es_magasban_wisinger_istvan_pulitzer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13523f14-761a-4192-b699-84d8e704aa2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0a95af4-656a-4a4d-91ca-2dc402c5b19f","keywords":null,"link":"/360/202048_konyv__szennyben_es_magasban_wisinger_istvan_pulitzer","timestamp":"2020. november. 27. 14:10","title":"Pulitzer József, a szakma mélységeit és magasságait is megjárt sajtóguru","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új teszt segíthet eloszlati a nemrég kiderült gyártási hiba miatti kétségeket. A vakcinagyártó vezérigazgatója szerint ez nem késlelteti a védőoltás európai engedélyeztetési folyamatát.","shortLead":"Az új teszt segíthet eloszlati a nemrég kiderült gyártási hiba miatti kétségeket. A vakcinagyártó vezérigazgatója...","id":"20201127_astrazeneca_vedooltas_ujabb_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"995ee532-1bcb-432b-8e42-259b34851c75","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_astrazeneca_vedooltas_ujabb_teszt","timestamp":"2020. november. 27. 09:47","title":"Újabb kísérlettel ellenőrizhetik az AstraZeneca oltásának hatásosságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d815e91f-c6a9-412c-a31e-5dffd5b2c73a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nő és a két nagyobb gyerek kórházba került, a babakocsiban utazó kicsi nem sérült meg.","shortLead":"A nő és a két nagyobb gyerek kórházba került, a babakocsiban utazó kicsi nem sérült meg.","id":"20201127_autobaleset_kecel_zebra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d815e91f-c6a9-412c-a31e-5dffd5b2c73a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc7dcb3a-b760-45c0-a960-c2ba89dcfcc6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201127_autobaleset_kecel_zebra","timestamp":"2020. november. 27. 17:01","title":"Babakocsit toló anyát és két gyerekét ütötte el egy kisbusz Kecelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a79ecd64-f2d9-4268-b794-35ac5a474f95","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Lejárt az ultimátum, amit Abij Ahmed etiópiai miniszterelnök a tartományt uraló Tigréi Népi Felszabadítási Frontnak adott.","shortLead":"Lejárt az ultimátum, amit Abij Ahmed etiópiai miniszterelnök a tartományt uraló Tigréi Népi Felszabadítási Frontnak...","id":"20201126_etiopia_tigre_mekele_elindult_az_offenziva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a79ecd64-f2d9-4268-b794-35ac5a474f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c5e597-e899-4dd9-b427-0335ecb00193","keywords":null,"link":"/vilag/20201126_etiopia_tigre_mekele_elindult_az_offenziva","timestamp":"2020. november. 26. 18:09","title":"Offenzívát indított az etióp hadsereg Tigré fővárosáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96a8f6bd-1f46-4813-a5b4-07a2e1d2b35c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nyilvános búcsúztatáson tízezrek vettek részt, a ceremónia már szűk körben zajlott.","shortLead":"A nyilvános búcsúztatáson tízezrek vettek részt, a ceremónia már szűk körben zajlott.","id":"20201127_diego_maradona_temetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96a8f6bd-1f46-4813-a5b4-07a2e1d2b35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0054f3e-a1f4-49db-a618-09dd856dc4cf","keywords":null,"link":"/sport/20201127_diego_maradona_temetes","timestamp":"2020. november. 27. 09:26","title":"Eltemették Diego Maradonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3849a540-a101-4b99-a327-5cdd47b41271","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az SZFE Színházművészeti Intézetének új vezetője interjút adott a Klubrádiónak. Bodolay Géza szerint a hallgatók ellenállása nem hasonlítható a 68-as diáklázadásokhoz, nem ért egyet azzal, hogy az intézményt egyetemnek nevezik, és nem érti, hogy miért kéne a \"színházművészetünk legfontosabb helyszínének\" részt vennie abban a \"barikádosdiban\", ami az egész világon játszódik. ","shortLead":"Az SZFE Színházművészeti Intézetének új vezetője interjút adott a Klubrádiónak. Bodolay Géza szerint a hallgatók...","id":"20201127_Bodolay_Geza_SZFE","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3849a540-a101-4b99-a327-5cdd47b41271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b242b3d4-d2e2-4758-8ead-79878941ec03","keywords":null,"link":"/kultura/20201127_Bodolay_Geza_SZFE","timestamp":"2020. november. 27. 10:33","title":"Bodolay Géza: Rettenetes gyávaságnak tartottam volna, ha azt mondom, nem merem csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed67635-8cad-46bb-811f-18b24e6bab74","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Egy gyáli civil szervezet aktivistája perelte be az uniós csalás elleni hivatalt, mert nem adta ki a Tiborcz Istvánhoz kötődő cég ellen folytatott nyomozás jelentését.","shortLead":"Egy gyáli civil szervezet aktivistája perelte be az uniós csalás elleni hivatalt, mert nem adta ki a Tiborcz Istvánhoz...","id":"20201126_Az_Europai_Torvenyszeken_az_Eliosugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ed67635-8cad-46bb-811f-18b24e6bab74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0f2d40-bc78-47b9-9e4d-807b5c5947d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201126_Az_Europai_Torvenyszeken_az_Eliosugy","timestamp":"2020. november. 26. 16:36","title":"Az Európai Törvényszéken az Elios-ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3a86b8-c4ea-4b86-9efe-ed0713506336","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt az újabb bizonyíték arra, hogy a német gyártók szerint korai lenne még temetni a dízelmotorokat. ","shortLead":"Itt az újabb bizonyíték arra, hogy a német gyártók szerint korai lenne még temetni a dízelmotorokat. ","id":"20201127_sportos_dizel_itt_a_341_loeros_audi_sq5_sportback_tdi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc3a86b8-c4ea-4b86-9efe-ed0713506336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3f5bc6-cb28-4cab-ab36-59d30973000a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201127_sportos_dizel_itt_a_341_loeros_audi_sq5_sportback_tdi","timestamp":"2020. november. 27. 07:59","title":"Sportos dízel: itt a 341 lóerős Audi SQ5 Sportback TDI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]