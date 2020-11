Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járványra hivatkozva eltolta a korábban már eltolt szoftvertámogatási határidőt a Google, így a teljes jövő évben nyugodtabban netezhetnek a Windows 7-es gépet használók.","shortLead":"A koronavírus-járványra hivatkozva eltolta a korábban már eltolt szoftvertámogatási határidőt a Google, így a teljes...","id":"20201127_microsoft_windows_7_google_chrome_bongeszo_frissites_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2feef4f0-67f5-47aa-9360-13d7ab0028ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_microsoft_windows_7_google_chrome_bongeszo_frissites_tamogatas","timestamp":"2020. november. 27. 08:33","title":"Óriási segítséget kapnak a Windows 7-felhasználók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Karácsony Gergely korábban arról írt: 150 milliárdos mínuszban vannak.","shortLead":"Karácsony Gergely korábban arról írt: 150 milliárdos mínuszban vannak.","id":"20201126_koronavirus_jarvanykezeles_budapest_fovaros_karacsony_gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"978badd0-1829-4a9d-9ebf-e85e7a8f3a30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201126_koronavirus_jarvanykezeles_budapest_fovaros_karacsony_gergely","timestamp":"2020. november. 26. 19:32","title":"Már több mint 536 millió forintot gyűjtöttek Budapestnek járványkezelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Villámsebességgel terjednek az 5G-technológia alkalmazási területei a világon, a technológiát a távorvoslás mellett a bányászat, a kikötői logisztika vagy a nyomdatechnika területén is bevetették már – hangzott el a Huawei Budapestről és Sencsenből sugárzott online sajtótájékoztatóján. 