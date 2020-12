Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b92f2b5f-f6fe-45cf-b19b-040522c7d56e","c_author":"hvg.hu","category":"360","description":"A félelem a fertőzéstől minden eddiginél alacsonyabbra nyomhatja a részvételi arányt, ami a korábbi tapasztalatok szerint az RMDSZ-nek kedvez. A vasárnapi parlamenti választás esélyese a most is hatalomban lévő Nemzeti Liberális Párt, de koalícióra kényszerül majd, abban pedig miniszteri helyeket remél az RMDSZ is.","shortLead":"A félelem a fertőzéstől minden eddiginél alacsonyabbra nyomhatja a részvételi arányt, ami a korábbi tapasztalatok...","id":"20201201_koronavirus_parlamenti_valasztas_romania_rmdsz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b92f2b5f-f6fe-45cf-b19b-040522c7d56e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66986e2b-2110-41f7-8af2-e7f7920f5a62","keywords":null,"link":"/360/20201201_koronavirus_parlamenti_valasztas_romania_rmdsz","timestamp":"2020. december. 01. 07:00","title":"A vírus különleges sanszot ad a magyaroknak a romániai választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05907b6f-5e2d-4d18-a957-1694bc9dd63c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kivilágított létrás autót advent vasárnapjain tekinthetik meg az érdeklődők.","shortLead":"A kivilágított létrás autót advent vasárnapjain tekinthetik meg az érdeklődők.","id":"20201130_latvanyos_karacsonyi_diszbe_oltozott_egy_pomazi_tuzoltoauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05907b6f-5e2d-4d18-a957-1694bc9dd63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1f8895-297a-4364-96e9-401c886d290a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201130_latvanyos_karacsonyi_diszbe_oltozott_egy_pomazi_tuzoltoauto","timestamp":"2020. november. 30. 07:59","title":"Látványos karácsonyi díszbe öltözött egy pomázi tűzoltóautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccac6b70-bfff-4c52-8c6c-b552a6c3ac03","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A harcok során a víztisztítók is megrongálódtak. Közben az etióp kormány győzelmet hirdetett a lázadók felett, a lázadók viszont azt ígérik, kitartanak.","shortLead":"A harcok során a víztisztítók is megrongálódtak. Közben az etióp kormány győzelmet hirdetett a lázadók felett...","id":"20201201_Mar_az_ivovizellatassal_is_bajok_vannak_Tigreben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccac6b70-bfff-4c52-8c6c-b552a6c3ac03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f3b6f63-c856-47ea-b038-723241023492","keywords":null,"link":"/vilag/20201201_Mar_az_ivovizellatassal_is_bajok_vannak_Tigreben","timestamp":"2020. december. 01. 05:12","title":"Már az ivóvízellátással is bajok vannak Tigrében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32fc8ba6-78e7-4751-b99d-bc4efca029ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit színész a Time magazinnak a mesekönyvről szóló cikkét osztotta meg.\r

