[{"available":true,"c_guid":"d16ee068-d37a-4389-88a3-439444f6b8f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Extra mobilnetes adatkerettel támogatja az otthoni tanulást és munkavégzést, illetve az online ünneplést a koronavírus második hullámában a Telenor.","shortLead":"Extra mobilnetes adatkerettel támogatja az otthoni tanulást és munkavégzést, illetve az online ünneplést a koronavírus...","id":"20201130_telenor_hipernet_home_digitalis_jolet_ingyenes_100gb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d16ee068-d37a-4389-88a3-439444f6b8f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f82af61-5fd9-4b09-9337-9d70eaa01519","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_telenor_hipernet_home_digitalis_jolet_ingyenes_100gb","timestamp":"2020. november. 30. 14:33","title":"Holnaptól +100 GB ingyenes mobilnetet ad a Telenor az otthoni felhasználóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A milliárdos elévülhetetlen érdemeket szerzett a város és polgárainak fejlődésében. ","shortLead":"A milliárdos elévülhetetlen érdemeket szerzett a város és polgárainak fejlődésében. ","id":"20201130_meszaros_lorinc_eszek_diszpolgar_nk_osijek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25202c62-a0cd-4a01-b8be-fe9c3e2e9111","keywords":null,"link":"/kkv/20201130_meszaros_lorinc_eszek_diszpolgar_nk_osijek","timestamp":"2020. november. 30. 20:28","title":"Díszpolgári címmel köszönte meg Mészáros Lőrincnek Eszék, hogy jobb lett a foci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92f2b5f-f6fe-45cf-b19b-040522c7d56e","c_author":"hvg.hu","category":"360","description":"A félelem a fertőzéstől minden eddiginél alacsonyabbra nyomhatja a részvételi arányt, ami a korábbi tapasztalatok szerint az RMDSZ-nek kedvez. A vasárnapi parlamenti választás esélyese a most is hatalomban lévő Nemzeti Liberális Párt, de koalícióra kényszerül majd, abban pedig miniszteri helyeket remél az RMDSZ is.","shortLead":"A félelem a fertőzéstől minden eddiginél alacsonyabbra nyomhatja a részvételi arányt, ami a korábbi tapasztalatok...","id":"20201201_koronavirus_parlamenti_valasztas_romania_rmdsz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b92f2b5f-f6fe-45cf-b19b-040522c7d56e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66986e2b-2110-41f7-8af2-e7f7920f5a62","keywords":null,"link":"/360/20201201_koronavirus_parlamenti_valasztas_romania_rmdsz","timestamp":"2020. december. 01. 07:00","title":"A vírus különleges sanszot ad a magyaroknak a romániai választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c4f9be-0370-48fe-b27b-dda794ae1395","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bővíti a légiközlekedéshez nélkülözhetetlen szoftvereket fejlesztő és tesztelő részlegét Szegeden a Lufthansa Systems Hungária Kft.","shortLead":"Bővíti a légiközlekedéshez nélkülözhetetlen szoftvereket fejlesztő és tesztelő részlegét Szegeden a Lufthansa Systems...","id":"20201129_lufthansa_systems_szeged_szoftverfejleszto_tesztelo_allas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4c4f9be-0370-48fe-b27b-dda794ae1395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df4dad19-8158-465f-baa2-5970d7796f8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201129_lufthansa_systems_szeged_szoftverfejleszto_tesztelo_allas","timestamp":"2020. november. 30. 06:33","title":"Bővít a Lufthansa Szegeden, tucatnyi új embert keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7af8af7-49ad-4ea0-9b11-18e23c9a0f1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utóbbi idők egyik legnagyobb műszaki cikkes akciójával állt elő az Egyesült Államokban a Samsung. A hír be is járta a tengerentúli médiát. De még ezzel együtt sem valószínű, hogy sokan kapkodtak volna az okostévé iránt.","shortLead":"Az utóbbi idők egyik legnagyobb műszaki cikkes akciójával állt elő az Egyesült Államokban a Samsung. A hír be is járta...","id":"20201130_samsung_q900_tv_black_friday_amerikaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7af8af7-49ad-4ea0-9b11-18e23c9a0f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b6377e-8ccd-4185-8436-721784bfd923","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_samsung_q900_tv_black_friday_amerikaban","timestamp":"2020. november. 30. 09:03","title":"Black Friday: akadt olyan tévé, ami 15 millióval volt leértékelve Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"614ac766-39dd-4c64-91bc-7993beb78d85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kulturált ember ilyen gondolatokat 2020-ban – ismerve a sztálinizmus és a nácizmus rémtetteit – nem fogalmaz meg – jelentette ki az RTL Klubnak nyilatkozva Kepes András író, újságíró, egyetemi tanár.","shortLead":"Kulturált ember ilyen gondolatokat 2020-ban – ismerve a sztálinizmus és a nácizmus rémtetteit – nem fogalmaz meg –...","id":"20201129_Kepes_Andras_Demeter_Szilardrol_Ez_az_ember_igy_gondolkodik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=614ac766-39dd-4c64-91bc-7993beb78d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aaeefb9-f981-4f85-87db-3ab9d80edfb1","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_Kepes_Andras_Demeter_Szilardrol_Ez_az_ember_igy_gondolkodik","timestamp":"2020. november. 29. 18:57","title":"Kepes András Demeter Szilárdról: Ez az ember így gondolkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b061f1d-2b76-44eb-9c46-60a819c7e993","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Facebook-oldal kezelőjének tévedése miatt magyar kommentözön indult meg.","shortLead":"A Facebook-oldal kezelőjének tévedése miatt magyar kommentözön indult meg.","id":"20201130_barcelona_bukarest_fradi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b061f1d-2b76-44eb-9c46-60a819c7e993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cdb8ed5-75fd-4b5d-a07f-7891298e7fa6","keywords":null,"link":"/elet/20201130_barcelona_bukarest_fradi","timestamp":"2020. november. 30. 14:10","title":"A Barcelona megrázta a pofonfát: kiírta a Facebookra, hogy indulnak Bukarestbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91fbaf00-43fa-4d1b-ac71-dbc56582cbad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már az ötezret közelíti a járványban elhunytak száma.","shortLead":"Már az ötezret közelíti a járványban elhunytak száma.","id":"20201201_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91fbaf00-43fa-4d1b-ac71-dbc56582cbad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d623fa9-9796-4aac-b6b0-5449b24da2bd","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. december. 01. 09:14","title":"Koronavírus: Meghalt 154 beteg, és 3951 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]