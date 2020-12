Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b92f2b5f-f6fe-45cf-b19b-040522c7d56e","c_author":"hvg.hu","category":"360","description":"A félelem a fertőzéstől minden eddiginél alacsonyabbra nyomhatja a részvételi arányt, ami a korábbi tapasztalatok szerint az RMDSZ-nek kedvez. A vasárnapi parlamenti választás esélyese a most is hatalomban lévő Nemzeti Liberális Párt, de koalícióra kényszerül majd, abban pedig miniszteri helyeket remél az RMDSZ is.","shortLead":"A félelem a fertőzéstől minden eddiginél alacsonyabbra nyomhatja a részvételi arányt, ami a korábbi tapasztalatok...","id":"20201201_koronavirus_parlamenti_valasztas_romania_rmdsz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b92f2b5f-f6fe-45cf-b19b-040522c7d56e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66986e2b-2110-41f7-8af2-e7f7920f5a62","keywords":null,"link":"/360/20201201_koronavirus_parlamenti_valasztas_romania_rmdsz","timestamp":"2020. december. 01. 07:00","title":"A vírus különleges sanszot ad a magyaroknak a romániai választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb8e4f49-cabc-4de4-9929-5e4db9ce7c04","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányfő a német szociáldemokrata politikus, Martin Schulz kritikájára válaszolt.","shortLead":"A kormányfő a német szociáldemokrata politikus, Martin Schulz kritikájára válaszolt.","id":"20201130_orban_viktor_nemetorszag_sajtoszabadsag_martin_schulz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb8e4f49-cabc-4de4-9929-5e4db9ce7c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151a5c99-7429-43fd-9f01-04e294b3f2b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201130_orban_viktor_nemetorszag_sajtoszabadsag_martin_schulz","timestamp":"2020. november. 30. 09:16","title":"Orbán: Németország pénzt keres az uniós tagságunkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7505c1-8fbd-4266-8ec6-936609343fc0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autópálya-kezelő egyre többször használ úgynevezett ütközési energiaelnyelő berendezéseket, amelyek megvédhetik a munkaterületen dolgozókat, sőt a balesetet okozó járműben ülőket is. ","shortLead":"Az autópálya-kezelő egyre többször használ úgynevezett ütközési energiaelnyelő berendezéseket, amelyek megvédhetik...","id":"20201201_Igy_tortennek_az_autopalyan_dolgozokkal_a_balesetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea7505c1-8fbd-4266-8ec6-936609343fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f5e6af5-1125-455f-8204-d5955a322845","keywords":null,"link":"/cegauto/20201201_Igy_tortennek_az_autopalyan_dolgozokkal_a_balesetek","timestamp":"2020. december. 01. 09:51","title":"Lefilmezték, ahogyan autó csapódik az M7-esen a közútkezelő nagy sárga dobozába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b679ce4b-f928-4d38-8650-d540b2951185","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az úgynevezett Green NCAP teszten csak a Renault Zoe és a Hyundai Kona kapott ötcsillagos, azaz legjobb értékelést.","shortLead":"Az úgynevezett Green NCAP teszten csak a Renault Zoe és a Hyundai Kona kapott ötcsillagos, azaz legjobb értékelést.","id":"20201130_Ezek_az_autok_most_tesztek_alapjan_a_legkevesbe_kornyezetszennyezok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b679ce4b-f928-4d38-8650-d540b2951185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d52ddb-ab15-487a-9729-d9034532ef47","keywords":null,"link":"/cegauto/20201130_Ezek_az_autok_most_tesztek_alapjan_a_legkevesbe_kornyezetszennyezok","timestamp":"2020. november. 30. 12:42","title":"Ezek az autók a környezetvédelmi teszt alapján a legjobbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b80d030-3e36-4c86-bfb7-f4e54ba2139a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Eközben megmaradt Szoboszlaiék továbbjutási esélye, ahogy az Inter is kapaszkodik még az utolsó szalmaszálba.","shortLead":"Eközben megmaradt Szoboszlaiék továbbjutási esélye, ahogy az Inter is kapaszkodik még az utolsó szalmaszálba.","id":"20201201_Nyolcaddontos_a_Porto_es_a_Liverpool","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b80d030-3e36-4c86-bfb7-f4e54ba2139a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0adf550-e543-4305-acfc-15a682754e9c","keywords":null,"link":"/sport/20201201_Nyolcaddontos_a_Porto_es_a_Liverpool","timestamp":"2020. december. 01. 23:16","title":"Nyolcaddöntős a Porto és a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd16be9b-20e3-4c27-b583-972dc666b98a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A légitársaság azzal viccel, hogy olcsón lehet most elhúzni Brüsszelből.","shortLead":"A légitársaság azzal viccel, hogy olcsón lehet most elhúzni Brüsszelből.","id":"20201201_ryanair_akcios_repulojegy_brusszel_botrany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd16be9b-20e3-4c27-b583-972dc666b98a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc25182-a073-4d42-bb86-44f7dbafe56f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201201_ryanair_akcios_repulojegy_brusszel_botrany","timestamp":"2020. december. 01. 15:55","title":"A Ryanair is beletrollkodott a brüsszeli botrányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517dcc99-6507-42ea-bcab-1592cf207d2d","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő az új könyvében felteszi a kellemetlen kérdést: vajon a sok dráma, amelyet idén megtapasztaltunk a világban, csak a koronavírus-járványról szól, vagy arról is, amit a vírus leleplezett? Az Álmodjunk együtt című kötetben Ferenc pápa arra figyelmeztet: amit egykor normálisnak tekintettünk, egyre kevésbé látszik annak, és illúzió azt hinni, hogy visszatérhetünk oda, ahol a válság előtt tartottunk. A válság utáni világ tervezését és menedzselését viszont szívesen bízná a nőkre, illetve egy „anyai” gazdaságra. ","shortLead":"A katolikus egyházfő az új könyvében felteszi a kellemetlen kérdést: vajon a sok dráma, amelyet idén megtapasztaltunk...","id":"20201130_Ferenc_papat_nagyon_is_foglalkoztatjak_a_nok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=517dcc99-6507-42ea-bcab-1592cf207d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d773c0-1706-4a4e-912b-da9ec362f930","keywords":null,"link":"/elet/20201130_Ferenc_papat_nagyon_is_foglalkoztatjak_a_nok","timestamp":"2020. november. 30. 17:00","title":"Ferenc pápát nagyon is foglalkoztatják a nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d45c91-c0d8-4283-9beb-a6babfd5dd9c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elhagyhatta a kórházat Böjte Csaba ferences szerzetes, akit koronavírus-fertőzéssel kezeltek Budapesten.","shortLead":"Elhagyhatta a kórházat Böjte Csaba ferences szerzetes, akit koronavírus-fertőzéssel kezeltek Budapesten.","id":"20201130_bojte_csaba_szerzetes_koronavirus_korhaz_meggyogyult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8d45c91-c0d8-4283-9beb-a6babfd5dd9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bffba30b-ce41-4e6d-932f-387988c79f44","keywords":null,"link":"/elet/20201130_bojte_csaba_szerzetes_koronavirus_korhaz_meggyogyult","timestamp":"2020. november. 30. 18:39","title":"Kigyógyult a koronavírusból Böjte Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]