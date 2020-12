Feljelentették Demeter Szilárdot a holokausztozó írása miatt

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"722ea50f-df4b-442f-93f1-34e81ab62635","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fél év alatt közel száz fővel nőtt a vállalat dolgozóinak létszáma.","shortLead":"Fél év alatt közel száz fővel nőtt a vállalat dolgozóinak létszáma.","id":"20201201_Jol_jott_ki_a_jarvanybol_a_debreceni_Globus_gyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=722ea50f-df4b-442f-93f1-34e81ab62635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e729f45d-f5db-40d4-9e48-f728494688c7","keywords":null,"link":"/kkv/20201201_Jol_jott_ki_a_jarvanybol_a_debreceni_Globus_gyar","timestamp":"2020. december. 01. 17:21","title":"Jól jött ki a járványból a debreceni Globus gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e39a71be-79f0-49f0-a0c9-587256277f77","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"Szlovákiában már tavasszal rámutattak arra, hogy békeidőben sem lehet ilyen kaotikusan kormányozni, nemhogy 2020-ban. De hiába: a járvány második hullámában sincs higgadt válságkezelés. Mindez meglátszik a kormánypártok és a miniszterelnök népszerűségén is.","shortLead":"Szlovákiában már tavasszal rámutattak arra, hogy békeidőben sem lehet ilyen kaotikusan kormányozni, nemhogy 2020-ban...","id":"20201201_Szeretettel_Pozsonybol_Csak_a_tesztemen_keresztul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e39a71be-79f0-49f0-a0c9-587256277f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a73f86e-4aad-4aba-8b20-58db62bfcd0c","keywords":null,"link":"/360/20201201_Szeretettel_Pozsonybol_Csak_a_tesztemen_keresztul","timestamp":"2020. december. 01. 11:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: Csak a tesztemen át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3264c962-1895-437f-8298-f4a34d655e00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az extasy és a fű mellett megjelentek a szokásos dizájnerdrogok is.","shortLead":"Az extasy és a fű mellett megjelentek a szokásos dizájnerdrogok is.","id":"20201201_kiskunfelegyhaza_drog_iskola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3264c962-1895-437f-8298-f4a34d655e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f30ae15-646b-41fc-99f2-463c76d80ab4","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_kiskunfelegyhaza_drog_iskola","timestamp":"2020. december. 01. 09:27","title":"Az iskola drogdílere volt egy kiskunfélegyházi diák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egészen keddig nem derült ki, miért mondott le valójában Szájer József az európai parlamenti mandátumáról. A belga ügyészség közleménye szerint Szájer egy olyan partin vett részt péntek este, amelyen rajtaütöttek a rendőrök, az ereszcsatornán menekülni próbáló képviselő hátizsákjában pedig drogot is találtak. Szájer azt állítja, a drog nem az övé. ","shortLead":"Egészen keddig nem derült ki, miért mondott le valójában Szájer József az európai parlamenti mandátumáról. A belga...","id":"20201201_Fidesz_Szajer_az_egyeduli_helyes_dontest_hozta_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d33973-68a2-49d3-98cd-2a1368446c8e","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_Fidesz_Szajer_az_egyeduli_helyes_dontest_hozta_meg","timestamp":"2020. december. 01. 18:02","title":"Fidesz: Szájer az egyedüli helyes döntést hozta meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"912f62d0-6683-48e6-b4a7-6116546bb69a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Antonov An-124 Ruszlán nem tudott lefékezni, ezért túlcsúszott a futópályán. A teherszállító gépet katonai járművekkel húzták vissza.","shortLead":"Az Antonov An-124 Ruszlán nem tudott lefékezni, ezért túlcsúszott a futópályán. A teherszállító gépet katonai...","id":"20201130_repulogep_baleset_kenyszerleszallas_antonov_an_124_ruszlan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=912f62d0-6683-48e6-b4a7-6116546bb69a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df10a6ab-1b3c-4bb4-b4a2-41e980036ea5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_repulogep_baleset_kenyszerleszallas_antonov_an_124_ruszlan","timestamp":"2020. november. 30. 17:03","title":"Videó: Tankokkal vontatták vissza a kényszerleszállást végrehajtó repülőt Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37735fc-6593-47e3-b122-4a6d89dff43e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Phantaspis auritus csupán 4 centiméter hosszú volt, és egyelőre a tudósok is csak találgatnak, miért alakult ki olyan furcsán a feje.","shortLead":"A Phantaspis auritus csupán 4 centiméter hosszú volt, és egyelőre a tudósok is csak találgatnak, miért alakult ki olyan...","id":"20201130_osrak_trilobita_phantaspis_auritus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b37735fc-6593-47e3-b122-4a6d89dff43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d3326d-5fef-4a04-b530-5ad4cea3d0cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_osrak_trilobita_phantaspis_auritus","timestamp":"2020. november. 30. 19:03","title":"500 millió éve élt ősrákra bukkantak Kínában, igen furcsán néz ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csaknem négy héttel a választás napja után megszületett a hivatalos eredmény.\r

","shortLead":"Csaknem négy héttel a választás napja után megszületett a hivatalos eredmény.\r

","id":"20201130_joe_biden_elnokvalasztas_arizona_mark_kelly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d4fecf3-2f56-43ab-a72b-b139e17a1739","keywords":null,"link":"/vilag/20201130_joe_biden_elnokvalasztas_arizona_mark_kelly","timestamp":"2020. november. 30. 22:15","title":"Arizonában is hitelesítették Joe Biden győzelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Két témában is szóba került Magyarország – Lengyelország társaságában – az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságában. Egyrészt az Európai Bizottság ismertette a 7-es cikk szerint folyó eljárás állását, másrészt az LGBTI-közösséggel kapcsolatos meglévő vagy tervezett jogi szabályozásokkal összefüggésben érték bírálatok a magyar-lengyel párost.","shortLead":"Két témában is szóba került Magyarország – Lengyelország társaságában – az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és...","id":"20201130_Az_EU_olyan_mint_a_Szovjetunio__mondta_egy_lengyel_EPkepviselo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e64c25f-3411-45a4-9d78-993ab9ff2709","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201130_Az_EU_olyan_mint_a_Szovjetunio__mondta_egy_lengyel_EPkepviselo","timestamp":"2020. november. 30. 21:20","title":"Megint Magyarország bírálata volt a fő téma az EP LIBE bizottságában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]