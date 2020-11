A Petőfi Irodalmi Múzeum és a tagintézmények munkatársai közül sokan közleményben kifejezik, a PIM munkatársaiként és magánemberként is elhatárolódnak a főigazgató hatalmas botrányt kavart véleménycikkétől. Mindeközben a 444 úgy tudja, hogy Demeter Szilárd egy magyarázkodó levelet küldött körbe a kollégáknak.

"A Petőfi Irodalmi Múzeum és tagintézményei, a Kassák Múzeum, a Mesemúzeum, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet munkatársaiként elhatárolódunk Demeter Szilárd nyilatkozatától, annak tartalmától, stílusától, a közzététel és a visszavonás módjától" - írják november 30-i keltezésű, a Facebookra kitett közleményükben az alkalmazottak, muzeológusok, főmuzeológusok, kommunikációs munkatársak, múzeumpedagógusok, szerkesztők.

Kiemelik, hogy a főigazgató botrányos véleménye miatt ők nem fognak felmondani.

Mivel a múzeumi munkában kiemelten fontos a szakmai folytonosság, csak évek, évtizedek alatt lehet szert tenni arra a tudásra, amely a gyűjtemény szakszerű megőrzéséhez, feldolgozásához és bemutatásához kell, ezért mi a helyünkön maradunk, és végezzük feladatunkat. Ugyanakkor intézményeink tekintélye, szakmai hitelessége, a munkatársak morális tartása miatt nyilvánosan is hangot kell adnunk véleményünknek.

A 444.hu információi szerint ugyanezen a napon Demeter Szilárd is írt egy levelet, melyet körbeküldött a PIM összes alkalmazottjának. A levelében a hírhedt írását magyarázza, és azzal vádolja a most ellene felszólalókat, hogy bezzeg akkor nem emelték fel a hangjukat, amikor az ellenzéki összefogás antiszemita jelöltet indított az őszi szerencsi időközi választáson. “Hallgatott Vámos Miklós, hallgatott Kepes András, hallgatott Parti-Nagy Lajos is.”

Levelének legfontosabb állítása, hogy

magától nem fog lemondani.

Leszögezi, hogy addig főigazgató, ameddig a fenntartó nem dönt másképp. Ugyanakkor, amíg a PIM főigazgatói székében ül, több véleménycikket nem fog írni, könyvet is csak azután publikál, hogy az múzeumi karrierje véget ér.

A levélben többek között azt is kiemeli, hogy a lelkiismerete nyugodt, azt írja, "soha egyetlen antiszemita sort vagy szókapcsolatot le nem írtam. De még csak nem is gondoltam." Pusztán úgy gondolja, hogy "a liberális multikulturális utópia is éppen annyira veszélyes, mint a nácizmus és kommunizmus volt.”

Ez történt eddig

Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, mint írtuk, az Origón írt publicisztikájában többek között Hitlerhez hasonlította Soros Györgyöt, a liberális, azaz szabadelvű embereket pedig a nácikhoz.

A publicisztikát elítélte a Mazsihisz, az izraeli nagykövetség és a Nemzetközi Auschwitz Bizottság is, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezetője, Köves Slomó pedig ízléstelennek és méltatlannak nevezte az írást.

Az írás megjelenése után Vámos Miklós melegebb éghajlatra küldte el Demetert, Kepes András lemondta a PIM-be tervezett könyvbemutatóját, Bajnai Gordon és a DK pedig lemondásra szólította fel a PIM főigazgatóját.

Demeter Szilárd később törölte a posztot, majd az egész Facebook-oldalát.

Hétfőn reggel V. Naszályi Márta polgármester jelentette be, hogy az I. kerületi önkormányzat felmondja a szerződést a PIM-mel.

Múlt hét vasárnap több mint 160 aláíróval petíció is indult, amelyben lemondásra szólítják fel Demeter Szilárdot, a kezdeményezés aláírói között olyan nevek szerepelnek, mint Bodó Viktor, Dés László, Falus Ferenc, Gálvölgyi János, Geszti Péter, Herczeg Zoltán, Iványi Gábor, Jávor Benedek, Krusovszky Dènes, Parti Nagy Lajos, Spíró György vagy Závada Pál és Závada Péter. Karácsony Gergely főpolgármester szintén csatlakozott a petícióhoz. A teljes névsor itt olvasható.

Hétfőn a parlamentben az ellenzéki felszólalók Demeter lemondását követelték, a kormány részéről Varga Mihály pénzügyminiszter válaszolt, szerinte Demeter elismerte a hibáját.