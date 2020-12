Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3218430-12f0-4ffb-a06a-400e671707e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 181 ezer tesztet végeztek el a múlt héten.","shortLead":"Összesen 181 ezer tesztet végeztek el a múlt héten.","id":"20201201_Operativ_Torzs_tomeges_teszeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3218430-12f0-4ffb-a06a-400e671707e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"648dc738-f34e-4412-ae2b-1d7df461df27","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_Operativ_Torzs_tomeges_teszeles","timestamp":"2020. december. 01. 12:02","title":"Operatív törzs: 4436 koronavírusost találtak a tömeges tesztelésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efeb2c71-d9b6-47fe-97fd-1346f3d612e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Karmelita kolostor bejáratát kordonokkal zárták el az újságírók elől. Azok a kormánytagok, akik mégis megszólaltak, helyes döntést emlegettek, Semjén Zsolt pedig azt sem értette, miért kéne bármit is mondania az ügyről. Videónk a helyszínről.","shortLead":"A Karmelita kolostor bejáratát kordonokkal zárták el az újságírók elől. Azok a kormánytagok, akik mégis megszólaltak...","id":"20201202_szajer_jozsef_hazibuli_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efeb2c71-d9b6-47fe-97fd-1346f3d612e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284b61dc-54d1-4da0-9a8b-0df42eb3f304","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_szajer_jozsef_hazibuli_video","timestamp":"2020. december. 02. 10:49","title":"Pár kérdés után rögtönzött kordonozással védték a minisztereket a Szájerről kérdező újságíróktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d7d6b63-d9fe-4f79-a952-3ca7e79ad1eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt országgyűlési képviselő 69 évesen hunyt el.","shortLead":"A volt országgyűlési képviselő 69 évesen hunyt el.","id":"20201202_meghalt_vojnik_maria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d7d6b63-d9fe-4f79-a952-3ca7e79ad1eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5e1f4f-d25c-4281-a8e7-37c2bbbf136f","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_meghalt_vojnik_maria","timestamp":"2020. december. 02. 16:31","title":"Meghalt Vojnik Mária, az egykori MSZP-kormány egészségügyi államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"786fe631-f41f-43a6-9cae-b18b3097fa85","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha egy A-osztállyal szeretnénk kevesebb, mint 3,5 másodperc alatt katapultálni 0-ról 100-ra, akkor ez itt a mi autónk.","shortLead":"Ha egy A-osztállyal szeretnénk kevesebb, mint 3,5 másodperc alatt katapultálni 0-ról 100-ra, akkor ez itt a mi autónk.","id":"20201201_525_loeros_motort_kapott_a_kompakt_mercedes_aosztaly_posaidon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=786fe631-f41f-43a6-9cae-b18b3097fa85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20edb9b1-5da2-4996-a1fd-073fd1e33aae","keywords":null,"link":"/cegauto/20201201_525_loeros_motort_kapott_a_kompakt_mercedes_aosztaly_posaidon","timestamp":"2020. december. 01. 09:21","title":"525 lóerős motort kapott a kecskeméti Mercedes A-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e365b8-6da1-45d6-8621-3356dbe3c0b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszterelnök szerint az ügyben minden hazugság, Szájer Józsefet bárki zsarolhatta, Orbán pedig hagyta.","shortLead":"A volt miniszterelnök szerint az ügyben minden hazugság, Szájer Józsefet bárki zsarolhatta, Orbán pedig hagyta.","id":"20201202_gyurcsany_ferenc_szajer_jozsef_orban_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61e365b8-6da1-45d6-8621-3356dbe3c0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a04ae2c-69fd-4c37-b051-464f96f94019","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_gyurcsany_ferenc_szajer_jozsef_orban_viktor","timestamp":"2020. december. 02. 13:26","title":"Gyurcsány a Szájer-botrányról: „Orbán és Szájer a két lábon járó nemzetbiztonsági kockázat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76480af4-c97c-49fe-9917-f1bf17250f36","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"December elsejétől életbe lépett a törvény, melyet Pekingben egyértelműen fegyvernek szánnak az USA-val folyó kereskedelmi háborúban. Egyelőre ennek nem lesz hatása az exportra – írja a pekingi Global Times, de ez változhat.","shortLead":"December elsejétől életbe lépett a törvény, melyet Pekingben egyértelműen fegyvernek szánnak az USA-val folyó...","id":"20201201_Kina_korlatozza_a_ritkafoldfemek_exportjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76480af4-c97c-49fe-9917-f1bf17250f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72abf92e-76cd-4d76-a385-e2616eee3151","keywords":null,"link":"/kkv/20201201_Kina_korlatozza_a_ritkafoldfemek_exportjat","timestamp":"2020. december. 01. 18:23","title":"Kína korlátozza a ritkaföldfémek exportját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e7271b5-3751-4e94-b34f-be7b8a8bcee1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oxfordi Egyetem által használt módszer a hagyományos vizsgálatok által nem látható elváltozásokat is képes azonosítani.","shortLead":"Az Oxfordi Egyetem által használt módszer a hagyományos vizsgálatok által nem látható elváltozásokat is képes...","id":"20201201_covid_koronavirus_tudo_elvaltozas_xenon_gaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e7271b5-3751-4e94-b34f-be7b8a8bcee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da578b1c-dfe8-4cbe-b8ff-adb98d3a4f48","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_covid_koronavirus_tudo_elvaltozas_xenon_gaz","timestamp":"2020. december. 01. 11:43","title":"Eddig nem látható elváltozásokat vettek észre a Covid-betegek tüdején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c78788-f265-44b1-8bc2-a6c76ffd3d41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy már hónapokkal ezelőtt bemutatott projekt izgalmas eredményét ismerhetik meg hamarosan a Samsung telefonokat használók: egy emberre hajazó digitális asszisztens érkezhet.","shortLead":"Egy már hónapokkal ezelőtt bemutatott projekt izgalmas eredményét ismerhetik meg hamarosan a Samsung telefonokat...","id":"20201201_samsung_neon_projekt_galaxy_telefonokra_mesterseges_intelligencia_avatar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c78788-f265-44b1-8bc2-a6c76ffd3d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ba4aaa-b142-41d7-b041-0b093e65b9b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_samsung_neon_projekt_galaxy_telefonokra_mesterseges_intelligencia_avatar","timestamp":"2020. december. 01. 08:03","title":"Még karácsony előtt mesterséges ember érkezhet a Galaxy telefonokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]