[{"available":true,"c_guid":"0af9c19d-ca01-4111-a110-4bff08346a0f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ta Mao és Er Sun most karanténban vannak. Az állatok azért kerültek vissza, mert a koronavírus miatt nem tudtak elég bambuszt biztosítani nekik.","shortLead":"Ta Mao és Er Sun most karanténban vannak. Az állatok azért kerültek vissza, mert a koronavírus miatt nem tudtak elég...","id":"20201130_koronavirus_jarvany_oriaspanda_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0af9c19d-ca01-4111-a110-4bff08346a0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d4b212-f2f2-4b0b-ab3e-afa0e92ff891","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_koronavirus_jarvany_oriaspanda_kina","timestamp":"2020. november. 30. 13:40","title":"Visszatértek Kínába a Kanadának kölcsönadott óriáspandák, mert a járvány miatt veszélybe kerültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4dbe576-44d3-4599-9eca-0e273535ced0","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Legalább két diplomata jelen volt azon a partin, amit a gyülekezési törvényt megsértve tartottak - sajtóhírek szerint egy brüsszeli melegbárban -, de egyelőre csak a fideszes EP-képviselő, Szájer József neve szivárgott ki a médiában, ami nem feltétlenül az újságírók, mint inkább a szivárogtató hatóságok érdeme. Kérdés, hogy az ereszcsatornán menekülő Szájer lebukása valóban egy szemfüles járókelőnek köszönhető-e vagy a történet ennél bonyolultabb. Sok múlik azon, kiderül-e majd, milyen más diplomaták érintettek még az ügyben és ők milyen nemzetiségűek.","shortLead":"Legalább két diplomata jelen volt azon a partin, amit a gyülekezési törvényt megsértve tartottak - sajtóhírek szerint...","id":"20201201_Eddig_csak_Szajer_kerult_celkeresztbe_a_szexpartizok_kozul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4dbe576-44d3-4599-9eca-0e273535ced0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19717d5b-ea1f-4711-b813-154625d32f15","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_Eddig_csak_Szajer_kerult_celkeresztbe_a_szexpartizok_kozul","timestamp":"2020. december. 01. 21:00","title":"Eddig csak Szájer került célkeresztbe a partizók közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055f713b-c843-44f4-8bb8-4a38ee31dcb8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeum és a tagintézmények munkatársai közül sokan közleményben kifejezik, a PIM munkatársaiként és magánemberként is elhatárolódnak a főigazgató hatalmas botrányt kavart véleménycikkétől. Mindeközben a 444 úgy tudja, hogy Demeter Szilárd egy magyarázkodó levelet küldött körbe a kollégáknak. ","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeum és a tagintézmények munkatársai közül sokan közleményben kifejezik, a PIM munkatársaiként és...","id":"20201130_Elhatarolodnak_a_Petofi_Irodalmi_Muzeum_beosztottjai_Demeter_Szilard_irasatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=055f713b-c843-44f4-8bb8-4a38ee31dcb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8409f6f9-3282-48d1-8e0c-90119b8c0692","keywords":null,"link":"/kultura/20201130_Elhatarolodnak_a_Petofi_Irodalmi_Muzeum_beosztottjai_Demeter_Szilard_irasatol","timestamp":"2020. november. 30. 17:50","title":"Elhatárolódnak a Petőfi Irodalmi Múzeum beosztottjai Demeter Szilárd írásától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6100ea-ee3c-4cdd-8be4-64e0ec261e16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig csak másfél hónapja gyújtottuk be a kályhákat. A lakástüzek okai a legtöbbször emberi mulasztásra vezethetők vissza, figyelmeztet a Katasztrófavédelem.","shortLead":"Pedig csak másfél hónapja gyújtottuk be a kályhákat. A lakástüzek okai a legtöbbször emberi mulasztásra vezethetők...","id":"20201130_Huszonnegyen_hunytak_el_lakastuzben_a_mostani_futesi_szezonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc6100ea-ee3c-4cdd-8be4-64e0ec261e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcfa91fe-6b9f-4896-9e7f-fbd923d712f8","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_Huszonnegyen_hunytak_el_lakastuzben_a_mostani_futesi_szezonban","timestamp":"2020. november. 30. 19:08","title":"Huszonnégyen hunytak el lakástűzben a mostani fűtési szezonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9887dd9-8c62-4362-a8a7-855c4f874b58","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Havi 134 ezer forintból élt 2019-ben az átlag magyar, beleértve a gyerekeket és a nyugdíjasokat. Még a közepes jövedelműek bevétele sem érte el azt a szintet, amit az átlagos megélhetéshez szükségesnek tartanak. A szegények száma valamelyest csökkent, de még mindig 1,7 millió magyart érintett a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázata.","shortLead":"Havi 134 ezer forintból élt 2019-ben az átlag magyar, beleértve a gyerekeket és a nyugdíjasokat. Még a közepes...","id":"20201130_jovedelem_ksh_haztartasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9887dd9-8c62-4362-a8a7-855c4f874b58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5426c92c-f584-4f3a-beeb-4e3ceb2702e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201130_jovedelem_ksh_haztartasok","timestamp":"2020. november. 30. 14:00","title":"A magyarok fele még mindig szegénynek érzi magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7505c1-8fbd-4266-8ec6-936609343fc0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autópálya-kezelő egyre többször használ úgynevezett ütközési energiaelnyelő berendezéseket, amelyek megvédhetik a munkaterületen dolgozókat, sőt a balesetet okozó járműben ülőket is. ","shortLead":"Az autópálya-kezelő egyre többször használ úgynevezett ütközési energiaelnyelő berendezéseket, amelyek megvédhetik...","id":"20201201_Igy_tortennek_az_autopalyan_dolgozokkal_a_balesetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea7505c1-8fbd-4266-8ec6-936609343fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f5e6af5-1125-455f-8204-d5955a322845","keywords":null,"link":"/cegauto/20201201_Igy_tortennek_az_autopalyan_dolgozokkal_a_balesetek","timestamp":"2020. december. 01. 09:51","title":"Lefilmezték, ahogyan autó csapódik az M7-esen a közútkezelő nagy sárga dobozába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c6260a7-fc92-4838-91a6-f5a2d68795a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lennert Wouters, a belga Leuveni Katolikus Egyetem kiberbiztonsági kutatója szerint elég egy kis hozzáértés, és egy nagyjából 90 ezer forintos eszköz ahhoz, hogy az autótolvaj villámgyorsan meglovasítson egy Teslát.","shortLead":"Lennert Wouters, a belga Leuveni Katolikus Egyetem kiberbiztonsági kutatója szerint elég egy kis hozzáértés, és...","id":"20201130_bluetooth_hacker_tesla_model_x_autolopas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c6260a7-fc92-4838-91a6-f5a2d68795a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d419ff-4975-42da-80ae-2b0a6b9a1697","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_bluetooth_hacker_tesla_model_x_autolopas","timestamp":"2020. november. 30. 20:03","title":"Bluetooth-on keresztül támad a hacker, 90 másodperc alatt bármelyik Tesla Model X ellopható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a206c829-d086-42d8-b86e-c1112b2934c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nem is olyan rég piacra dobott hatalmas SUV hamarosan megkapja első ráncfelvarrását.","shortLead":"A nem is olyan rég piacra dobott hatalmas SUV hamarosan megkapja első ráncfelvarrását.","id":"20201201_Ilyen_furcsa_lampakkal_johet_a_megujult_BMW_X7","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a206c829-d086-42d8-b86e-c1112b2934c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fcf1b9f-b4f6-46d7-9259-b88ec7d8adff","keywords":null,"link":"/cegauto/20201201_Ilyen_furcsa_lampakkal_johet_a_megujult_BMW_X7","timestamp":"2020. december. 01. 07:59","title":"Ilyen furcsa lámpákkal jöhet a megújult BMW X7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]