Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c71bd05a-2a08-4bfa-a2ef-6851adaf8d1b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy majdnem James Bondnak nem adta ki az egyik kanyar. ","shortLead":"Egy majdnem James Bondnak nem adta ki az egyik kanyar. ","id":"20201203_Szuperritka_Aston_Martin_DB6ot_tortek_ossze_egy_rendorsegi_uldozesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c71bd05a-2a08-4bfa-a2ef-6851adaf8d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f655b4-49b0-4673-a47c-b1fa237d803e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201203_Szuperritka_Aston_Martin_DB6ot_tortek_ossze_egy_rendorsegi_uldozesben","timestamp":"2020. december. 04. 04:13","title":"Szuperritka Aston Martin DB6-ot törtek össze egy rendőrségi üldözésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8570151-d812-4678-81ac-e6c2aa9598df","c_author":"EUrologus","category":"360","description":"Napok óta mesél, közben azzal vádolják, hogy hazudik – a hvg360 felkereste annak a partinak a szervezőjét, amely után Szájer Józsefet kábítószerrel a hátizsákjában fogták el a rendőrök. David Manzheley kitart eddigi verziója mellett a történtekről, és kitartóan állítja, hogy a bulijaira további fideszes kötődésű emberek is járnak. Sőt, tudni véli, hogy kerültek a rendőrök múlt pénteken a lakásába.","shortLead":"Napok óta mesél, közben azzal vádolják, hogy hazudik – a hvg360 felkereste annak a partinak a szervezőjét, amely után...","id":"20201204_szajer_jozsef_brusszel_orgia_david_manzheley_fidesz_szexparti_melegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8570151-d812-4678-81ac-e6c2aa9598df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"539e2f9f-3ccf-49f1-9ed7-bb3b0dee1e64","keywords":null,"link":"/360/20201204_szajer_jozsef_brusszel_orgia_david_manzheley_fidesz_szexparti_melegek","timestamp":"2020. december. 04. 15:30","title":"Üzleti féltékenység okozta Szájer lebukását? Az orgiaszervező lakásában jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa0e084-a244-4547-91ce-917a1578ab98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"António Costa szerint már nem lehet újratárgyalni a jogállamisági mechanizmus kérdését, B-terv pedig nincs arra az esetre, ha a magyar, illetve a lengyel kormány megvétózná a költségvetést és a helyreállítási alapot.","shortLead":"António Costa szerint már nem lehet újratárgyalni a jogállamisági mechanizmus kérdését, B-terv pedig nincs arra...","id":"20201202_koltsegvetes_veto_eu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4aa0e084-a244-4547-91ce-917a1578ab98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b486723-98b9-4cde-85c9-c9421ea9234a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201202_koltsegvetes_veto_eu","timestamp":"2020. december. 02. 16:52","title":"Portugál miniszterelnök: Ha nem lesz költségvetés, megbénul egész Európa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de9e60b0-7314-43af-95f9-8bfe43edbad3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádirat szerint a szír férfi az Iszlám Állam egy fegyveres csoportját vezette és brutális gyilkosságokban vett részt. ","shortLead":"A vádirat szerint a szír férfi az Iszlám Állam egy fegyveres csoportját vezette és brutális gyilkosságokban vett részt. ","id":"20201203_birosag_itelet_hasszan_f_iszlam_allam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de9e60b0-7314-43af-95f9-8bfe43edbad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b5404cb-6096-4429-86eb-97f9a7519f4f","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_birosag_itelet_hasszan_f_iszlam_allam","timestamp":"2020. december. 03. 14:36","title":"Életfogytig tartó börtönre ítélte a bíróság az Iszlám Állam korábbi tagját, Hasszán F.-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a71fb0-d466-42ce-accf-662a19df9458","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy amerikai polgármester csúnyán megszegte a saját szabályait.","shortLead":"Egy amerikai polgármester csúnyán megszegte a saját szabályait.","id":"20201203_Miert_pont_a_kijarasi_korlatozast_kerulne_el_a_kettos_merce","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6a71fb0-d466-42ce-accf-662a19df9458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c798c2-9827-451c-9857-0799fe1e0e9c","keywords":null,"link":"/elet/20201203_Miert_pont_a_kijarasi_korlatozast_kerulne_el_a_kettos_merce","timestamp":"2020. december. 03. 09:05","title":"Miért pont a kijárási korlátozást kerülné el a kettős mérce?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3471919d-0665-4df9-9ebf-acc61fc7de89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újságírói szabadság korlátozásáról, „magasabb szinten” átírt, jóváhagyott hírekről, kerülendő témákról ír a Szabad Európa belső levelek, név nélkül nyilatkozó jelenlegi dolgozók, valamint egy korábbi tudósító beszámolói alapján. ","shortLead":"Az újságírói szabadság korlátozásáról, „magasabb szinten” átírt, jóváhagyott hírekről, kerülendő témákról ír a Szabad...","id":"20201203_mti_cenzura_kozpontositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3471919d-0665-4df9-9ebf-acc61fc7de89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee0806e-cf53-4ceb-b23b-d49581b466b3","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_mti_cenzura_kozpontositas","timestamp":"2020. december. 03. 14:53","title":"Szabad Európa: Így működik a központosítás és cenzúra az MTI-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tanúk befolyásolásától, bizonyítékok megsemmisítésétől tart a bíróság, így nem marad szabadlábon a hivatali vesztegetéssel gyanúsított férfi és a helyettes államtitkár, aki a gyanú szerint elfogadta a kenőpénzt.","shortLead":"Tanúk befolyásolásától, bizonyítékok megsemmisítésétől tart a bíróság, így nem marad szabadlábon a hivatali...","id":"20201203_Bunugyi_felugyelet_korrupcioval_gyanusitott_helyettes_allamtitkar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff348de4-7ba8-4fcf-b290-2f2f5a973389","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_Bunugyi_felugyelet_korrupcioval_gyanusitott_helyettes_allamtitkar","timestamp":"2020. december. 03. 16:23","title":"Bűnügyi felügyelet alá vették a korrupcióval gyanúsított helyettes államtitkárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"affb02d1-d64f-410a-800d-d063f33488eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kazahsztán saját vakcinát is fejleszt, már a harmadik fázisnál tartanak. ","shortLead":"Kazahsztán saját vakcinát is fejleszt, már a harmadik fázisnál tartanak. ","id":"20201204_kazahsztan_orosz_vakcina_gyartas_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=affb02d1-d64f-410a-800d-d063f33488eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf9e886-8530-4864-928e-706e6f46b997","keywords":null,"link":"/vilag/20201204_kazahsztan_orosz_vakcina_gyartas_oltas","timestamp":"2020. december. 04. 13:36","title":"Kazahsztán elkezdi az orosz vakcina gyártását, jövőre tömegesen oltanak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]