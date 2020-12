Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d5710c8-b50d-4486-a409-415eb2f9ece9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adóemelés után várják a Kúria és az Alkotmánybíróság állásfoglalását.","shortLead":"Az adóemelés után várják a Kúria és az Alkotmánybíróság állásfoglalását.","id":"20201204_nidermuller_peter_erzsebetvaros_ado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d5710c8-b50d-4486-a409-415eb2f9ece9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8815f0d-9674-4541-9853-5e0987ae4cb7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201204_nidermuller_peter_erzsebetvaros_ado","timestamp":"2020. december. 04. 10:42","title":"Niedermüllerék szembemennek a kormánnyal és adót emelnek Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b9995a-2bfc-4a05-80dc-f28c41ce5d0c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csupán azon változtatnak, hogy két háztartás tagjai közül újra tízen találkozhatnak az eddigi öt helyett. De ez is csak karácsonytól szilveszterig érvényes.\r

\r

","shortLead":"Csupán azon változtatnak, hogy két háztartás tagjai közül újra tízen találkozhatnak az eddigi öt helyett. De ez is csak...","id":"20201203_koronavirus_jarvany_korlatozas_unnepek_nemetorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18b9995a-2bfc-4a05-80dc-f28c41ce5d0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e87cf6-cb31-4d51-a876-486ad0a72968","keywords":null,"link":"/vilag/20201203_koronavirus_jarvany_korlatozas_unnepek_nemetorszag","timestamp":"2020. december. 03. 06:05","title":"Az ünnepekre is maradnak a szigorú korlátozások Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80e958a-89c2-4a7f-9465-c77240a58180","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő szerint nem jóindulatú értelmezése a botránynak, hogy ezzel akarnának nyomást gyakorolni Magyarországra az uniós költségvetési vitában. ","shortLead":"A kormányfő szerint nem jóindulatú értelmezése a botránynak, hogy ezzel akarnának nyomást gyakorolni Magyarországra...","id":"20201204_Orban_Szajer_nyomasgyakorlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d80e958a-89c2-4a7f-9465-c77240a58180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ed4b9e-2d1a-42f1-9702-598d062d2cba","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_Orban_Szajer_nyomasgyakorlas","timestamp":"2020. december. 04. 10:36","title":"Orbán a Szájer-ügyről: Fantáziám nekem is van, de nincs bizonyíték a nyomásgyakorlásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b38b21-c588-4731-b30d-738e7c439781","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ceglédi vasútvonalon rámolhattak ki több szerelvényt is.","shortLead":"A ceglédi vasútvonalon rámolhattak ki több szerelvényt is.","id":"20201203_tehervonat_cegled_fosztogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22b38b21-c588-4731-b30d-738e7c439781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d66fd1-e14d-4eea-8238-b01164d86b1b","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_tehervonat_cegled_fosztogatas","timestamp":"2020. december. 03. 11:52","title":"Több karton kötszer, 400 pár női cipő – ezeket mind tehervonatokból lophatta el két férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af5e89e-2a8a-4d44-9a8f-52eb7b000e04","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Helen Russell brit írónő új könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót, hogy megtalálja a számára legmegfelelőbbet az örömteli mindennapokhoz. Sorozatunk hetedik részében az indiaiak dzsugád szemléletmódját mutatjuk be. Részlet.","shortLead":"Helen Russell brit írónő új könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót...","id":"20201202_Boldogsagatlasz_7_resz_Mit_tanulhatunk_az_indiaiaktol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9af5e89e-2a8a-4d44-9a8f-52eb7b000e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"914bebf2-ab23-4b82-94a6-057e93a1b10f","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201202_Boldogsagatlasz_7_resz_Mit_tanulhatunk_az_indiaiaktol","timestamp":"2020. december. 02. 19:12","title":"Boldogságatlasz 7. rész: Mit tanulhatunk az indiaiaktól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787","c_author":"EUrologus","category":"itthon","description":"Levélben tájékoztatta az Európai Néppárt parlamenti frakciójának tagjait a magyar fideszes politikus. Azt is kérte, hogy erre tekintettel vonják vissza a kizárása érdekében benyújtott indítványt.","shortLead":"Levélben tájékoztatta az Európai Néppárt parlamenti frakciójának tagjait a magyar fideszes politikus. Azt is kérte...","id":"20201204_Bocsanatot_kert_Deutsch_Tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5dcc277-1981-4e98-8e29-6af3524fa770","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_Bocsanatot_kert_Deutsch_Tamas","timestamp":"2020. december. 04. 10:46","title":"Bocsánatot kért Deutsch Tamás Manfred Webertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30215c15-930a-43e9-b451-e271b1e61b3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár már nincsen túl sok eredeti Apple-1 számítógép a világon, időről időre azonban előkerül egy-egy darab, elsősorban aukción és persze méregdrágán. Így lesz egy december 10-én is.","shortLead":"Bár már nincsen túl sok eredeti Apple-1 számítógép a világon, időről időre azonban előkerül egy-egy darab, elsősorban...","id":"20201203_apple_1_komputer_aukcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30215c15-930a-43e9-b451-e271b1e61b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ba9c0c-1ed0-4433-b563-629ff0354c1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_apple_1_komputer_aukcio","timestamp":"2020. december. 03. 11:03","title":"15 millió forint a kikiáltási ára egy Apple-1 komputernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33dd0a87-1137-4e37-b407-cb0bec960928","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyot változik a MÁV internetes jegyvásárlási és információs rendszere, az Elvira. Vitézy Dávid szerint régóta időszerű megújulásról van szó.","shortLead":"Nagyot változik a MÁV internetes jegyvásárlási és információs rendszere, az Elvira. Vitézy Dávid szerint régóta...","id":"20201203_elvira_beta_mav_vitezy_david_vasut_vonatkozlekedes_vonatjegy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33dd0a87-1137-4e37-b407-cb0bec960928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d40a7047-1d6c-4be2-9d88-888718c3010d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_elvira_beta_mav_vitezy_david_vasut_vonatkozlekedes_vonatjegy","timestamp":"2020. december. 03. 16:03","title":"Nagyot változik a MÁV internetes rendszere, teljesen átalakul az Elvira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]