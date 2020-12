Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Októberre az ipar nem csak visszatért oda, ahol a válság előtt járt, hanem már meg is haladta azt.","shortLead":"Októberre az ipar nem csak visszatért oda, ahol a válság előtt járt, hanem már meg is haladta azt.","id":"20201204_ipar_valsag_ksh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da6a1e9-14be-4513-b3e4-5cec5845c340","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201204_ipar_valsag_ksh","timestamp":"2020. december. 04. 09:41","title":"Kiheverte a magyar ipar a válság első hullámát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7f9a5ad-611d-45e0-a0a4-9dbdcd954cbe","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A brit ArtReview folyóirat minden évben összeállítja a nemzetközi művészeti színtér és műkereskedelem 100 legbefolyásosabb szereplőjének rangsorát, a Power 100-at.","shortLead":"A brit ArtReview folyóirat minden évben összeállítja a nemzetközi művészeti színtér és műkereskedelem 100...","id":"20201203_Elsokent_kerult_magyar_szereplo_a_Power_100ba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7f9a5ad-611d-45e0-a0a4-9dbdcd954cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435a06fa-6fd9-4a72-a452-d264a7234907","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20201203_Elsokent_kerult_magyar_szereplo_a_Power_100ba","timestamp":"2020. december. 03. 13:20","title":"Elsőként került magyar szereplő a Power 100-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a16c0e61-d7cd-477c-a501-ce3d5ce801d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Antal Zsolt a Fidesz választási kampányfilmjeit gyártó cégnél kezdte a pályáját, majd a Fidesz-kormány kommunikációs tanácsadója lett. Mostantól ő vezeti a Színház- és Filmművészeti Egyetem Elméleti Intézetét.","shortLead":"Antal Zsolt a Fidesz választási kampányfilmjeit gyártó cégnél kezdte a pályáját, majd a Fidesz-kormány kommunikációs...","id":"20201203_antal_zsolt_Fidesz_SZFE_intezet_kinevezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a16c0e61-d7cd-477c-a501-ce3d5ce801d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d32054-46db-4255-a549-e5f71601fa4a","keywords":null,"link":"/elet/20201203_antal_zsolt_Fidesz_SZFE_intezet_kinevezes","timestamp":"2020. december. 03. 12:15","title":"Fidesz-közeli kommunikációs szakembert neveztek ki az SZFE intézetének élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de118358-b1b5-42ce-85cd-5a69530c0bb1","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék, dalok, akár bábok segítségével mondják el, mit jelent számukra az ünnep. A második videóban Veszelovszki Janka tolmácsolásában hallhatjuk Simon István Mirza című versét.","shortLead":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék...","id":"20201204_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_2_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de118358-b1b5-42ce-85cd-5a69530c0bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571ce24d-518d-4009-9d94-35dc23376643","keywords":null,"link":"/kultura/20201204_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_2_resz","timestamp":"2020. december. 04. 18:05","title":"„Halkan suttogta, szepegte sírva, mint legszebb szót a földön” – SZFE-advent a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3caf977-821e-4446-bcb3-ae1f0dc2b3d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube legismertebb techvideósa, Marques Brownlee idén is kíváncsi volt arra, ránézésre melyik telefon képét tartják szebbnek az internetezők, ezért 16 mobilt küldött versenybe. Több mint 10 millió szavazatot adtak le a résztvevők, de erre a végeredményre valószínűleg senki sem számított.","shortLead":"A YouTube legismertebb techvideósa, Marques Brownlee idén is kíváncsi volt arra, ránézésre melyik telefon képét tartják...","id":"20201204_telefon_foto_vakteszt_legjobb_kameras_telefon_mkbhd_youtube","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3caf977-821e-4446-bcb3-ae1f0dc2b3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8418c0b-6e23-41ea-82d5-e1578d64082b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_telefon_foto_vakteszt_legjobb_kameras_telefon_mkbhd_youtube","timestamp":"2020. december. 04. 10:33","title":"Melyik a legjobb kamerás mobil 2020-ban? A válaszon nagyon meg fog lepődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc557357-9913-4157-8888-5a435c0228a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bőven 400 lóerő feletti sportszedán a megengedett sebesség háromszorosával haladt.","shortLead":"A bőven 400 lóerő feletti sportszedán a megengedett sebesség háromszorosával haladt.","id":"20201204_80as_tablanal_244_kmhval_fotoztak_le_egy_mercedesamgt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc557357-9913-4157-8888-5a435c0228a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e1afb7-6238-4b42-8266-860506afc800","keywords":null,"link":"/cegauto/20201204_80as_tablanal_244_kmhval_fotoztak_le_egy_mercedesamgt","timestamp":"2020. december. 04. 07:59","title":"80-as táblánál 244 km/h-val fotóztak le egy Mercedes-AMG-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb75e4b-4d90-405c-9b3f-3e3de31dc9e6","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Ismét fordulat következett be az egykor testvéri viszonyt ápoló Montenegró és Szerbia utóbbi években igencsak fagyos viszonyában, Podgorica ugyanis váratlanul kiutasította Szerbia nagykövetét. Belgrád meglepő választ adott, s a vitában szerepet kapott Magyarország is.","shortLead":"Ismét fordulat következett be az egykor testvéri viszonyt ápoló Montenegró és Szerbia utóbbi években igencsak fagyos...","id":"202049__szerbia_es_montenegro__bucsuajandek__evszazados_serelmek__testveri_vitak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bb75e4b-4d90-405c-9b3f-3e3de31dc9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c5fe75-2ecb-4c11-939c-b016b6d70ce4","keywords":null,"link":"/360/202049__szerbia_es_montenegro__bucsuajandek__evszazados_serelmek__testveri_vitak","timestamp":"2020. december. 03. 17:00","title":"Magyarország is belekeveredett Szerbia és Montenegró legújabb párbajába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a6439f-13f5-42c6-be50-463b13295f91","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A közegészségügyi helyzet miatt nem tartják meg a február közepi téltemető karnevált Nizzában.","shortLead":"A közegészségügyi helyzet miatt nem tartják meg a február közepi téltemető karnevált Nizzában.","id":"20201203_nizza_karneval_2021_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10a6439f-13f5-42c6-be50-463b13295f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bacd0fc-7810-4a99-ab84-49a6246b3900","keywords":null,"link":"/elet/20201203_nizza_karneval_2021_koronavirus","timestamp":"2020. december. 03. 21:19","title":"Nizza a 2021-es karneválját is lemondta a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]