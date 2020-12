Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c180bcf4-89a9-46b6-8acd-81e11ca966c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének új közép-európai kutatása szerint Magyarországon több mint domináns szerepe van a Facebooknak: az itt élők mintha nem is ismernének más oldalakat. A ránk jellemző internethasználatról is kiderült pár érdekesség.","shortLead":"A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének új közép-európai kutatása szerint...","id":"20201204_facebook_kozossegi_media_oldalak_internetetes_nke_felmeres_kutatas_magyarorszag_internethasznalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c180bcf4-89a9-46b6-8acd-81e11ca966c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f54837-55e3-4772-9cea-42d673f27cd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_facebook_kozossegi_media_oldalak_internetetes_nke_felmeres_kutatas_magyarorszag_internethasznalat","timestamp":"2020. december. 04. 17:15","title":"Meglepő új kutatás jött a magyar facebookozókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány miatti korlátozások bevezetése után 2-3 héttel kialakul egy úgynevezett plató, majd csökken a fertőzöttek száma; Magyarországon az utóbbi időszakban nem emelkedett kiugróan sem a fertőzöttek, sem pedig a halottak száma, vagyis egy ilyen platóra került a járvány - ezt az M1-nek mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének osztályvezető főorvosa.","shortLead":"A járvány miatti korlátozások bevezetése után 2-3 héttel kialakul egy úgynevezett plató, majd csökken a fertőzöttek...","id":"20201205_Szlavik_szerint_mar_a_platon_van_a_jarvany_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39e6606-e596-4a58-87e3-f76b7e86882f","keywords":null,"link":"/itthon/20201205_Szlavik_szerint_mar_a_platon_van_a_jarvany_Magyarorszagon","timestamp":"2020. december. 05. 15:22","title":"Szlávik szerint már a platón van a járvány Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d0cb73-9340-4e64-bcfd-0851d7eb4285","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Álhírnek minősítette a külügyi tárca, hogy a tavasszal általuk Kínából behozott lélegeztetőgépek megbízhatatlanok lennének, miközben az egyik gyártó képviselője már elismerte: akadtak gondok a készülékekkel. Az operatív törzs nem árulja el, hogy a tavasszal vásárolt kínai gépekből összesen mennyit kaptak a vidéki kórházak, ahogy azt sem, milyen típusú készülékekről van szó. Úgy tudjuk, az operatív törzsön belül már tavasszal téma volt, hogy a magyar szakemberek számára teljesen ismeretlen berendezéseket hoztak be az országba.","shortLead":"Álhírnek minősítette a külügyi tárca, hogy a tavasszal általuk Kínából behozott lélegeztetőgépek megbízhatatlanok...","id":"20201204_Inkabb_kerulik_a_kinai_lelegeztetogepeket_a_magyar_orvosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73d0cb73-9340-4e64-bcfd-0851d7eb4285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a745d3-1190-4967-9be7-dc5c2aeef6b3","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_Inkabb_kerulik_a_kinai_lelegeztetogepeket_a_magyar_orvosok","timestamp":"2020. december. 04. 13:20","title":"Sok a kérdőjel a Kínából behozott lélegeztetőgépek körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9950936e-cbf5-4009-85df-2a686aa3dbd0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester egyúttal arra kéri a budapestieket, hogy a járványhelyzetet figyelembe véve készüljenek az ünnepekre.","shortLead":"A főpolgármester egyúttal arra kéri a budapestieket, hogy a járványhelyzetet figyelembe véve készüljenek az ünnepekre.","id":"20201204_karacsony_gergely_vasarlas_koronavirus_unnepi_keszulodes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9950936e-cbf5-4009-85df-2a686aa3dbd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d669e9a9-d321-4ecf-ba62-598b9c713e71","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_karacsony_gergely_vasarlas_koronavirus_unnepi_keszulodes","timestamp":"2020. december. 04. 18:04","title":"Karácsony: Ha kitartunk, győzünk, és jövőre is lesz kivel közösen ünnepelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afae36b6-20fb-4447-8ccb-135696687734","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Bár rekordot dönt a koronavírus-fertőzések száma, a korlátozások ellenére is megtartják a vasárnapra kitűzött választásokat Romániában. Az RMDSZ a parlamenti bejutásért küzd.","shortLead":"Bár rekordot dönt a koronavírus-fertőzések száma, a korlátozások ellenére is megtartják a vasárnapra kitűzött...","id":"202049__romania__parlamenti_valasztas__rmdszszamitasok__isten_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afae36b6-20fb-4447-8ccb-135696687734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c698a9-9e30-4022-b5ef-ae8aa8a58ffa","keywords":null,"link":"/360/202049__romania__parlamenti_valasztas__rmdszszamitasok__isten_jarvany","timestamp":"2020. december. 05. 11:00","title":"A román állam és egyház összeveszett, az RMDSZ reménykedik a választás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vasárnap reggelig általában közepesen vagy gyengén felhős idő lesz, hajnalban főként északkeleten foltokban köd képződhet. Csapadék nem várható.","shortLead":"Vasárnap reggelig általában közepesen vagy gyengén felhős idő lesz, hajnalban főként északkeleten foltokban köd...","id":"20201205_Vasarnap_is_szamithatunk_napsutesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f9e99cf-6a67-47c1-aeee-90bfa0f23357","keywords":null,"link":"/itthon/20201205_Vasarnap_is_szamithatunk_napsutesre","timestamp":"2020. december. 05. 16:49","title":"Vasárnap is számíthatunk napsütésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nagy-Britanniára december 31-ig még teljes egészében vonatkoznak az uniós jogszabályok, az előrehozott tömeges oltást saját hatáskörben engedélyezték, amit minden uniós tagállam, így Magyarország is megtehet. ","shortLead":"Nagy-Britanniára december 31-ig még teljes egészében vonatkoznak az uniós jogszabályok, az előrehozott tömeges oltást...","id":"20201204_Orban_oltas_koronavirus_brexit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa3e594-69d8-43db-82ff-5a42e912c00b","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_Orban_oltas_koronavirus_brexit","timestamp":"2020. december. 04. 17:37","title":"Orbán téved, nem azért oltanak előbb a britek, mert kiléptek az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"4,1 milliárd forint értékű beruházásról van szó, amely Szijjártó Péter szerint 2100 munkahelyet \"véd meg\".","shortLead":"4,1 milliárd forint értékű beruházásról van szó, amely Szijjártó Péter szerint 2100 munkahelyet \"véd meg\".","id":"20201204_tdk_szombathely_magyar_kormany_szijjarto_peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635ef154-0bcc-4e57-b100-2a5e70c30ed2","keywords":null,"link":"/kkv/20201204_tdk_szombathely_magyar_kormany_szijjarto_peter","timestamp":"2020. december. 04. 16:51","title":"1,8 milliárdot ad a kormány a japán TDK szombathelyi fejlesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]