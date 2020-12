Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen címzetes tanár, az Mfor megkérdezte az egyetemet, hogy meddig maradhat. ","shortLead":"A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen címzetes tanár, az Mfor megkérdezte az egyetemet, hogy meddig maradhat. ","id":"20201206_Van_amirol_Szajer_Jozsef_meg_nem_mondott_le","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c53139a-7045-4772-9705-f264ffc16af2","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_Van_amirol_Szajer_Jozsef_meg_nem_mondott_le","timestamp":"2020. december. 06. 17:53","title":"Van, amiről Szájer József még nem mondott le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1ad66f-0c5a-4036-8f3c-cd0628f26931","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az államfői kabinetfőnök próbál rendet tenni a jogállamisági feltétel miatt az EU-s költségvetés vétója körüli vitában.","shortLead":"Az államfői kabinetfőnök próbál rendet tenni a jogállamisági feltétel miatt az EU-s költségvetés vétója körüli vitában.","id":"20201206_Probaljak_megakadalyozni_a_lengyel_kormanytagok_egymasnak_ellentmondo_nyilatkozatait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c1ad66f-0c5a-4036-8f3c-cd0628f26931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4046e0-a156-4daf-bbca-a7d0d5aaaa81","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Probaljak_megakadalyozni_a_lengyel_kormanytagok_egymasnak_ellentmondo_nyilatkozatait","timestamp":"2020. december. 06. 12:29","title":"Próbálják megakadályozni a lengyel kormánytagok egymásnak ellentmondó nyilatkozatait a vétóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa0415d-cdce-4de1-83ac-73fe87b371de","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyszeri vagyonadót vezetnek be Argentínában a koronavírus-járvány elleni védekezés finanszírozására, a járvány által leginkább sújtott vállalkozások és a szegények megsegítésére, valamint a hazai földgázipar fejlesztésének támogatására.","shortLead":"Egyszeri vagyonadót vezetnek be Argentínában a koronavírus-járvány elleni védekezés finanszírozására, a járvány által...","id":"20201205_Megadoztatjak_az_argentin_gazdagokat_a_koronavirusjaevany_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8aa0415d-cdce-4de1-83ac-73fe87b371de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d45faac-ac62-420d-94b6-844d0c3b9090","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201205_Megadoztatjak_az_argentin_gazdagokat_a_koronavirusjaevany_miatt","timestamp":"2020. december. 05. 21:29","title":"Megadóztatják az argentin gazdagokat a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d689cc38-3a63-489c-824b-6a7bb1bfb563","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Tokaji Aszú egy idea, egy elképzelés, ami felé törekszünk - vallja az egyik tokaji borász. A világon egyedülálló bort bemutató dokumentumfilmben egy éven keresztül követhetjük végig, mennyi küzdelem árán kerül a palackokba a nedű. Folyékony Arany, első rész.","shortLead":"A Tokaji Aszú egy idea, egy elképzelés, ami felé törekszünk - vallja az egyik tokaji borász. A világon egyedülálló bort...","id":"20201205_Doku360_Folyekony_Arany_Elso_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d689cc38-3a63-489c-824b-6a7bb1bfb563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc2bb7e5-65a3-46c2-9da5-5eeba408ee78","keywords":null,"link":"/360/20201205_Doku360_Folyekony_Arany_Elso_resz","timestamp":"2020. december. 05. 19:00","title":"Doku360: Annyira számítunk erre az évjáratra, kicsit gyengülnek idegeink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14c033bc-64de-409b-a587-1764f2a11352","c_author":"HVG","category":"360","description":"Öt emblematikus magyar kortárs művész, öt kiemelkedő alkotás, melyek nem csak jelentős szellemi értéket képviselnek, de elképesztő összegekért keltek el a művészeti piacon.","shortLead":"Öt emblematikus magyar kortárs művész, öt kiemelkedő alkotás, melyek nem csak jelentős szellemi értéket képviselnek, de...","id":"202049_kortars_magyar_kepzomuveszek__rekordarak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14c033bc-64de-409b-a587-1764f2a11352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"954923b7-6459-43ca-821b-0d351762f743","keywords":null,"link":"/360/202049_kortars_magyar_kepzomuveszek__rekordarak","timestamp":"2020. december. 06. 13:30","title":"A magyar kortárs művészet a Tate Modernt és a jegybankot is izgatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebbb114a-e6cd-4578-af5e-88a0faef9b4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jellemzően választási kampányokban buknak bele politikusok szexbotrányokba, de arra is akadt már példa, hogy magyar diplomatát egy külföldi állam húzott csőbe – egyértelműen politikai okok miatt. A Szájer-sztorinál semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy a botrányt \"külső erők\" idézték elő, még ha vannak is gyanúra okot adó jelek. A kilencvenes években még tabu volt a politikusok magánélete, a kétezres évek második felében viszont szinte már futószalagon jönnek az ilyen sztorik.","shortLead":"Jellemzően választási kampányokban buknak bele politikusok szexbotrányokba, de arra is akadt már példa, hogy magyar...","id":"20201206_szexbotrany_politikusok_jatszmak_kampany_politika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebbb114a-e6cd-4578-af5e-88a0faef9b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a65fcdb-6daa-4f36-a0a1-9abfe6c26fd1","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_szexbotrany_politikusok_jatszmak_kampany_politika","timestamp":"2020. december. 06. 14:00","title":"Megedződtek a magyarok a politikai szexbotrányokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec96fed-7335-4c89-be30-cffb2616ee66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A demokrata többségű képviselőház megszavazta a marihuána szövetségi szintű legalizálását és szövetségi jövedéki adót vetett ki a kereskedelmére.","shortLead":"A demokrata többségű képviselőház megszavazta a marihuána szövetségi szintű legalizálását és szövetségi jövedéki adót...","id":"20201206_Az_egesz_USAban_legalizalnak_a_marihuanat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ec96fed-7335-4c89-be30-cffb2616ee66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc36072d-5f31-4b0b-8198-8e651cc5acd3","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Az_egesz_USAban_legalizalnak_a_marihuanat","timestamp":"2020. december. 06. 15:38","title":"Az egész USA-ban legalizálnák a marihuánát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01cc3307-2690-4315-b959-3d7a26316977","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW i4 M50-es típusjelzésű csúcsmodellje 460 lóerős teljesítménnyel fog rendelkezni.","shortLead":"A BMW i4 M50-es típusjelzésű csúcsmodellje 460 lóerős teljesítménnyel fog rendelkezni.","id":"20201207_kuszobon_a_tesla_model_3_rivalis_uj_bmw_bemutatkozasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01cc3307-2690-4315-b959-3d7a26316977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6dddf0-08cd-44c6-a59a-525f6b980fdd","keywords":null,"link":"/cegauto/20201207_kuszobon_a_tesla_model_3_rivalis_uj_bmw_bemutatkozasa","timestamp":"2020. december. 07. 11:21","title":"Küszöbön a Tesla Model 3 rivális új BMW bemutatkozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]