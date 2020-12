Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"498dde02-e9c6-415a-a49b-86163e4e6024","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavasszal lehetett először hallani a pletykát, hogy a jelenleginél jóval nagyobb szenzort pakolna a jövő mobiljaiba a Samsung. A projektről egy belső felhasználásra szánt diasor egyik kockája is kiszivárgott.","shortLead":"Tavasszal lehetett először hallani a pletykát, hogy a jelenleginél jóval nagyobb szenzort pakolna a jövő mobiljaiba...","id":"20201207_samsung_600_megapixeles_kamera_szenzor_mobilkamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=498dde02-e9c6-415a-a49b-86163e4e6024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca5c33b8-f9f6-4a2e-9fae-7beaf6171fb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_samsung_600_megapixeles_kamera_szenzor_mobilkamera","timestamp":"2020. december. 07. 17:03","title":"600 megapixeles mobilkamerát fejleszt a Samsung, így nézne ki vele a telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecde9d15-2d64-45ae-8876-015ef0966522","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szervezők visszafizetik a koncertjegy árát. ","shortLead":"A szervezők visszafizetik a koncertjegy árát. ","id":"20201207_Nick_Cave_The_Bad_Seeds_budapesti_koncert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecde9d15-2d64-45ae-8876-015ef0966522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc04a14-9cbb-4bfb-a5a6-2a9305ff09a0","keywords":null,"link":"/kultura/20201207_Nick_Cave_The_Bad_Seeds_budapesti_koncert","timestamp":"2020. december. 07. 12:24","title":"Lefújta a Nick Cave & The Bad Seeds a 2021-es turnéját, elmarad a budapesti koncert is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0e4a5b7-1e15-4cd5-af04-62117a6dbcee","c_author":"HVG","category":"360","description":"Száműzni kellene a fociból a fejelést, legalább amíg a játékosok 18 évesek nem lesznek – figyelmeztetnek angol kutatók. Egyre több a bizonyíték arra, hogy nem csupán az amerikai foci, a rögbi vagy más, durva ütközésekkel járó sport művelői vannak kitéve agyi sérüléseknek – és ennek következtében későbbi demenciának –, hanem a futballisták is.","shortLead":"Száműzni kellene a fociból a fejelést, legalább amíg a játékosok 18 évesek nem lesznek – figyelmeztetnek angol kutatók...","id":"202049_foci_es_demencia_fejen_talaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0e4a5b7-1e15-4cd5-af04-62117a6dbcee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7befc184-b682-49f1-991e-22ff45e71744","keywords":null,"link":"/360/202049_foci_es_demencia_fejen_talaltak","timestamp":"2020. december. 06. 13:40","title":"Már húsz fejelés után látható elváltozások vannak a focisták agyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43bd3d1b-a516-4e81-abc3-1d390dbfdaf8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tévés azt mondta: az ellene felhozott vádakat már korábban beismerte, hogy ne kelljen a bíróságra járkálnia.","shortLead":"A tévés azt mondta: az ellene felhozott vádakat már korábban beismerte, hogy ne kelljen a bíróságra járkálnia.","id":"20201207_hajdu_peter_koltsegvetesi_csalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43bd3d1b-a516-4e81-abc3-1d390dbfdaf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807b7207-4047-4018-a06b-1b19376dafaf","keywords":null,"link":"/elet/20201207_hajdu_peter_koltsegvetesi_csalas","timestamp":"2020. december. 07. 16:39","title":"Hajdú Péter az ítéletéről: Az utolsó fillérig mindent visszafizettem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3c7ca4-2d80-4f2f-8ac3-5a255e79492b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Európát nézve Olaszországban a második legrosszabb a helyzet.","shortLead":"Európát nézve Olaszországban a második legrosszabb a helyzet.","id":"20201206_Tobb_mint_60_ezer_olasz_halt_meg_koronavirusban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff3c7ca4-2d80-4f2f-8ac3-5a255e79492b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447d71c6-a7be-45ae-8740-6a8e22e57728","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Tobb_mint_60_ezer_olasz_halt_meg_koronavirusban","timestamp":"2020. december. 06. 20:25","title":"Több mint 60 ezer olasz halt meg koronavírusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5acb0a33-1c70-4d79-abb1-c146aa45187d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Péntek este előzetes letartóztatásba helyezték az egyik leggazdagabb szlovák üzletembert, Jaroslav Hascákot. A komoly politikai befolyást is szerzett befektetőt pénzmosással és vesztegetéssel vádolják. Úgy tűnik, a szlovák rendőrség újabb letartóztatási hullámot indított. ","shortLead":"Péntek este előzetes letartóztatásba helyezték az egyik leggazdagabb szlovák üzletembert, Jaroslav Hascákot. A komoly...","id":"20201205_Sorra_veszik_orizetbe_az_elit_korrupcion_kapott_tagjait__Szlovakiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5acb0a33-1c70-4d79-abb1-c146aa45187d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eadce9a-7c9c-49d0-a67c-85c2eeb170ba","keywords":null,"link":"/vilag/20201205_Sorra_veszik_orizetbe_az_elit_korrupcion_kapott_tagjait__Szlovakiaban","timestamp":"2020. december. 05. 20:00","title":"Sorra veszik őrizetbe az elit korrupción kapott tagjait – Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd87b3a-d448-4c17-a72e-a748c2bcc6ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-rendező szerint jó, hogy azt mondta valaki a szakmában, hogy most már elég, de ettől még ez egy vesztett parti. ","shortLead":"A színész-rendező szerint jó, hogy azt mondta valaki a szakmában, hogy most már elég, de ettől még ez egy vesztett...","id":"20201206_Verebes_Istvan_SZFE","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cd87b3a-d448-4c17-a72e-a748c2bcc6ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d78556-1b38-46ae-85c1-06dcf649268a","keywords":null,"link":"/kultura/20201206_Verebes_Istvan_SZFE","timestamp":"2020. december. 06. 19:51","title":"Verebes István az SZFE-ről: Egyszer legalább valakik azt mondták, hogy nem!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"537b0d6b-d66a-48a3-a8fd-91fd3e34cb36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintegy 13 ezer embert evakuáltak vasárnap a Németország pénzügyi központjának számító Frankfurtban egy második világháborús brit légibomba hatástalanításának idejére. A szerkezetet nagyon veszélyesnek minősítették a tűzszerészek.","shortLead":"Mintegy 13 ezer embert evakuáltak vasárnap a Németország pénzügyi központjának számító Frankfurtban egy második...","id":"20201207_legi_bomba_evakualas_frankfurt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=537b0d6b-d66a-48a3-a8fd-91fd3e34cb36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e35ca10-e74d-40b6-b16c-a7850cd1ba1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_legi_bomba_evakualas_frankfurt","timestamp":"2020. december. 07. 10:33","title":"13 ezer embert evakuáltak Frankfurtban, miután előkerült egy 500 kilós bomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]