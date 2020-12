Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33198340-a67a-4162-9a0c-b20f9652e1cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Iowai Egyetem tudósai egy napkitörésből származó elektronsugárzást figyeltek meg, hogy miként viselkedik a csillagközi térbe kilépve.","shortLead":"Az amerikai Iowai Egyetem tudósai egy napkitörésből származó elektronsugárzást figyeltek meg, hogy miként viselkedik...","id":"20201207_voyager_urszonda_kozmikus_sugarzas_urkutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33198340-a67a-4162-9a0c-b20f9652e1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d04454d-e2f2-49bd-afb0-7b56b7006702","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_voyager_urszonda_kozmikus_sugarzas_urkutatas","timestamp":"2020. december. 07. 15:03","title":"Bekapcsolták a Voyager-űrszondák műszereit, a kozmikus sugárzás új fajtáját figyelték meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b6861e7-b2e6-45b0-824b-eb8568f8e8d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Múlt, jelen és jövő békésen él egy más mellett, ha minden autó egy-egy sport BMW. ","shortLead":"Múlt, jelen és jövő békésen él egy más mellett, ha minden autó egy-egy sport BMW. ","id":"20201207_Itt_a_BMW_M_varos__parades_felvonulast_tartott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b6861e7-b2e6-45b0-824b-eb8568f8e8d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5580af74-4de2-4d29-b519-819d1a1a1542","keywords":null,"link":"/cegauto/20201207_Itt_a_BMW_M_varos__parades_felvonulast_tartott","timestamp":"2020. december. 07. 13:38","title":"Itt a BMW M Town – parádés víziót mutatott be a német márka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c83b74e-f165-410d-b7db-0966f2c2942c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ötvenezren tüntettek hétvégén Franciaországban a nemzetbiztonsági törvény módosítása ellen.","shortLead":"Ötvenezren tüntettek hétvégén Franciaországban a nemzetbiztonsági törvény módosítása ellen.","id":"20201206_Tuntetok_es_a_rendorok_csaptak_ossze_Franciaorszagban_tobbeket_letartoztattak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c83b74e-f165-410d-b7db-0966f2c2942c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c86416e0-837b-465d-9c68-563ea7684c83","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Tuntetok_es_a_rendorok_csaptak_ossze_Franciaorszagban_tobbeket_letartoztattak","timestamp":"2020. december. 06. 09:46","title":"Tüntetők és a rendőrök csaptak össze Franciaországban, többeket letartóztattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5eae7d-f140-424a-bed2-418bd4f143da","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Már nem az a legfőbb kérdés, hogy lehet-e a száz év az új hatvan – azaz meghosszabbítható-e jelentősen az emberi élettartam –, hanem hogy mindez mikor következik be - mutatnak rá A jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnánk című könyv szerzői, Peter H. Diamandis jövőkutató és Steven Kotler tudományos író.","shortLead":"Már nem az a legfőbb kérdés, hogy lehet-e a száz év az új hatvan – azaz meghosszabbítható-e jelentősen az emberi...","id":"20201206_A_hosszu_elet_jovoje_ime_nehany_igeretes_oregedesmegelozo_technologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b5eae7d-f140-424a-bed2-418bd4f143da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8003cb6b-26c1-4e60-9dfe-f3520d16c163","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201206_A_hosszu_elet_jovoje_ime_nehany_igeretes_oregedesmegelozo_technologia","timestamp":"2020. december. 06. 19:15","title":"A hosszú élet jövője: íme néhány ígéretes öregedésmegelőző technológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635adddf-3205-4ab7-a9ac-c10f8f96a298","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"November végén már a brit kulturális miniszter is megszólalt az ügyben. ","shortLead":"November végén már a brit kulturális miniszter is megszólalt az ügyben. ","id":"20201206_Netflix_Korona_fikcio_sorozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=635adddf-3205-4ab7-a9ac-c10f8f96a298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f469496-9080-40e9-8209-ddea9f1f7d0c","keywords":null,"link":"/kultura/20201206_Netflix_Korona_fikcio_sorozat","timestamp":"2020. december. 06. 16:50","title":"A Netflix nem akarja jelezni, hogy A Korona csupán fikció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Leállítják a tanárok tesztelését - ez abból a levélből derült ki, amelyet a Csongrád Csanád megyei kormánymegbízott küldött a megye oktatási intézményeinek, és amit a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete hozott nyilvánosságra.","shortLead":"Leállítják a tanárok tesztelését - ez abból a levélből derült ki, amelyet a Csongrád Csanád megyei kormánymegbízott...","id":"20201205_Maris_leallitjak_a_tanarok_teszteleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564e8627-05f3-4553-86d8-58ece32e7577","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201205_Maris_leallitjak_a_tanarok_teszteleset","timestamp":"2020. december. 05. 20:00","title":"Máris leállítják a tanárok tesztelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint a Fidesz valódi arcát plakátolták ki. ","shortLead":"A párt szerint a Fidesz valódi arcát plakátolták ki. ","id":"20201206_Fideszirodaknal_plakatolt_a_Momentum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55eb4019-0975-4f7b-a60f-0aac3d21909a","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_Fideszirodaknal_plakatolt_a_Momentum","timestamp":"2020. december. 06. 11:35","title":"Fidesz-irodáknál plakátolt a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy-Britannia és az EU képviselői vasárnap felújítják a Brexit utáni kereskedelmi megállapodásról folytatott, ám a súlyos nézetkülönbségek miatt pénteken félbeszakadt tárgyalásokat. A felek hangsúlyozzák, továbbra is komoly viták akadályozzák a megegyezést.","shortLead":"Nagy-Britannia és az EU képviselői vasárnap felújítják a Brexit utáni kereskedelmi megállapodásról folytatott, ám...","id":"20201205_Vasarnap_felujitjak_a_postBrexittargyalasokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd42fa4-fe29-4b76-b6dd-195a07346bbf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201205_Vasarnap_felujitjak_a_postBrexittargyalasokat","timestamp":"2020. december. 05. 19:25","title":"Vasárnap felújítják a „post-Brexit’-tárgyalásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]