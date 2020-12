Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca60606a-c80e-4d61-a114-9f6f5ad0f67f","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Budapest és Varsó főpolgármestere együtt jelentette be, hogy az EU segítségét kérik a magyar és a lengyel kormány felelőtlen politizálása miatt. Közben Brüsszelből mindkét vétóval fenyegető kormány egyértelmű üzenetet kapott. Az uniós források elköltését pedig már Magyarország és Lengyelország nélkül tervezik.","shortLead":"Budapest és Varsó főpolgármestere együtt jelentette be, hogy az EU segítségét kérik a magyar és a lengyel kormány...","id":"20201207_Brusszelhez_fordulnak_a_magyar_es_a_lengyel_onkormanyzatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca60606a-c80e-4d61-a114-9f6f5ad0f67f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea00fc4-8d03-4bc0-80ad-3cf83a04620b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_Brusszelhez_fordulnak_a_magyar_es_a_lengyel_onkormanyzatok","timestamp":"2020. december. 07. 14:44","title":"Keddig kapott ultimátumot a magyar és a lengyel kormány Brüsszeltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd87b3a-d448-4c17-a72e-a748c2bcc6ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-rendező szerint jó, hogy azt mondta valaki a szakmában, hogy most már elég, de ettől még ez egy vesztett parti. ","shortLead":"A színész-rendező szerint jó, hogy azt mondta valaki a szakmában, hogy most már elég, de ettől még ez egy vesztett...","id":"20201206_Verebes_Istvan_SZFE","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cd87b3a-d448-4c17-a72e-a748c2bcc6ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d78556-1b38-46ae-85c1-06dcf649268a","keywords":null,"link":"/kultura/20201206_Verebes_Istvan_SZFE","timestamp":"2020. december. 06. 19:51","title":"Verebes István az SZFE-ről: Egyszer legalább valakik azt mondták, hogy nem!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1778d29f-6eac-4194-a8c2-3459c4e2ade8","c_author":"CMS Budapest","category":"brandcontent","description":"A koronavírus nem csak a gazdaságra, de a gazdaság alapjául szolgáló tranzakciókra jogi szempontból is kihatással van. Egy közelmúltban bevezetett szabályozás szerint az állam jelentősen beleszólhat a külföldi befektetések sorsába. Ám az utóbbi hónapokban nem csak a COVID-19 miatt történtek változások a vállalkozók életében; új kötelezettség is várhat rájuk többek között a saját tranzakcióiknak potenciálisan adóelkerülő struktúraként való bejelentése kapcsán is. Egyes esetekben azonban ezek értelmezése is kérdéseket vethet fel – a válaszokat és megoldásokat a CMS Budapest szakjogászai ismertetik.","shortLead":"A koronavírus nem csak a gazdaságra, de a gazdaság alapjául szolgáló tranzakciókra jogi szempontból is kihatással van...","id":"20201207_Uzleti_tranzakciok_es_uj_felmerulo_kerdesek_CMS_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1778d29f-6eac-4194-a8c2-3459c4e2ade8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d48014e-eefb-4ed2-a3d7-56e4745412ac","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201207_Uzleti_tranzakciok_es_uj_felmerulo_kerdesek_CMS_Budapest","timestamp":"2020. december. 07. 07:30","title":"Üzleti tranzakciók és új felmerülő kérdések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e98b38-50fa-4717-85bc-fd7a87fd13e8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Sebián-Petrovszki László arról érdeklődött a Parlamentben, hogy milyen nemzetbiztonsági kockázatot jelentett Szájer József.","shortLead":"Sebián-Petrovszki László arról érdeklődött a Parlamentben, hogy milyen nemzetbiztonsági kockázatot jelentett Szájer...","id":"20201207_menczer_tamas_szajer_ugy_nemzetbiztonsagi_kockazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45e98b38-50fa-4717-85bc-fd7a87fd13e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f68a7304-b72c-4f73-9a09-ea9817b6e1d1","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_menczer_tamas_szajer_ugy_nemzetbiztonsagi_kockazat","timestamp":"2020. december. 07. 17:25","title":"Menczer a Szájer-ügyről: Ha a kormány zsarolható lenne, elállna a vétótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3df5a1-643c-4180-bccc-7f5e33d565ec","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A járvány kezdete óta 4634 halálos áldozatról tudni az ázsiai országban.","shortLead":"A járvány kezdete óta 4634 halálos áldozatról tudni az ázsiai országban.","id":"20201207_Kina_koronavirus_egeszsegugyi_hatosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f3df5a1-643c-4180-bccc-7f5e33d565ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"157b6c4d-2efb-4302-8cb6-65de58b18083","keywords":null,"link":"/vilag/20201207_Kina_koronavirus_egeszsegugyi_hatosag","timestamp":"2020. december. 07. 07:26","title":"Hétfőre mindössze 15 új fertőzöttet regisztráltak Kínában az egészségügyi hatóság szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd38af9d-8199-4031-a795-d520067ef558","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miskolcon adta elő a mutatványát a legrosszabb pillanatban.","shortLead":"Miskolcon adta elő a mutatványát a legrosszabb pillanatban.","id":"20201207_Megint_egy_rendorauto_elott_kezdett_drifteli_egy_sofor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd38af9d-8199-4031-a795-d520067ef558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1a0d5d-865f-4452-8c52-8f1ffa7afd35","keywords":null,"link":"/cegauto/20201207_Megint_egy_rendorauto_elott_kezdett_drifteli_egy_sofor","timestamp":"2020. december. 07. 16:35","title":"Megint egy rendőrautó előtt kezdett driftelni egy sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsonykor sem szabad elvenni a járványügyi intézkedések erejét – figyelmeztetett a Semmelweis Egyetem rektora.","shortLead":"Karácsonykor sem szabad elvenni a járványügyi intézkedések erejét – figyelmeztetett a Semmelweis Egyetem rektora.","id":"20201207_Merkely_Bela_orosz_Vakcina_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408e6ca2-6f46-46fe-b5c8-5a0d007b8d11","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_Merkely_Bela_orosz_Vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. december. 07. 12:34","title":"Merkely Béla: Nem az orosz vakcinával kezdik majd az oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"778cbe4d-df7d-436b-9394-8e2e3bd57100","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A román miniszterelnök pártja elvesztette a választást, ő pedig így akar utat nyitni egy jobbközép kormánykoalíció megalakítása előtt.","shortLead":"A román miniszterelnök pártja elvesztette a választást, ő pedig így akar utat nyitni egy jobbközép kormánykoalíció...","id":"20201207_ludovic_orban_romania_valasztas_miniszterelnok_lemondas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=778cbe4d-df7d-436b-9394-8e2e3bd57100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf2a8f2-e7d7-4cb2-ba9c-9a1e0a2f15aa","keywords":null,"link":"/vilag/20201207_ludovic_orban_romania_valasztas_miniszterelnok_lemondas","timestamp":"2020. december. 07. 19:21","title":"Lemondott Orban az elvesztett választás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]