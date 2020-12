Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f66ee23-0c88-414e-96b9-0a5d5cf69c6d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy ötfős csoport tagjai ciánvegyülettel akarták megmérgezni a jelentős részt magyarok lakta kárpátaljai Beregszász ivóvízkészletét – számolt be az állítólagos tervről a Police Control Ukraine nevű hírportál.","shortLead":"Egy ötfős csoport tagjai ciánvegyülettel akarták megmérgezni a jelentős részt magyarok lakta kárpátaljai Beregszász...","id":"20201208_Meg_akartak_mergezni_Beregszasz_ivovizkeszletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f66ee23-0c88-414e-96b9-0a5d5cf69c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901156d7-c526-4d90-ae5e-93dd43cd36e4","keywords":null,"link":"/vilag/20201208_Meg_akartak_mergezni_Beregszasz_ivovizkeszletet","timestamp":"2020. december. 08. 16:04","title":"Meg akarták mérgezni Beregszász ivóvízkészletét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41f1dc3-f5af-41b2-89db-179549156be2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília keddi sajtótájékoztatóján a hvg.hu kérdésére egyértelműen kijelentette, hogy nem lehet a vakcinák közül választani. A Koronavírus Sajtóközpont viszont pár órával később ennek ellenkezőjét állítja.","shortLead":"Müller Cecília keddi sajtótájékoztatóján a hvg.hu kérdésére egyértelműen kijelentette, hogy nem lehet a vakcinák közül...","id":"20201208_Utolag_probalja_Muller_Cecilia_szavait_magyarazni_a_Koronavirus_Sajtokozpont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e41f1dc3-f5af-41b2-89db-179549156be2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9605fa-8419-4216-97bb-b824d8ee214f","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_Utolag_probalja_Muller_Cecilia_szavait_magyarazni_a_Koronavirus_Sajtokozpont","timestamp":"2020. december. 08. 17:40","title":"Álhírezéssel vádaskodva magyarázza Müller Cecília szavait a Koronavírus Sajtóközpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Noha a kormány 20 százalékos béremelésről beszélt, a gyakorlatban ez csak 16,5 százalékot jelent az ápolóknak - írja a Népszava. A bérolló ezzel még nagyobbra nyílik az orvosok és a szakápolók között.","shortLead":"Noha a kormány 20 százalékos béremelésről beszélt, a gyakorlatban ez csak 16,5 százalékot jelent az ápolóknak - írja...","id":"20201208_egeszsegugy_beremeles_berfeszultseg_apolok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2250a2b0-f5ce-4670-a63b-41bf89740c90","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_egeszsegugy_beremeles_berfeszultseg_apolok","timestamp":"2020. december. 08. 10:33","title":"Feszültséget okozott a béremelés az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a34b71-2493-4df2-bd8f-7cd2df00f4f3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A nemzetközi rendőri szervezet szerint ez volt az első alkalom, hogy a bűnüldöző szervek globálisan együttműködtek egy ilyen vizsgálatban.","shortLead":"A nemzetközi rendőri szervezet szerint ez volt az első alkalom, hogy a bűnüldöző szervek globálisan együttműködtek...","id":"20201209_Interpol_digitalis_csalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5a34b71-2493-4df2-bd8f-7cd2df00f4f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b002425-0f73-439d-a2aa-d4e92fe4e0dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_Interpol_digitalis_csalas","timestamp":"2020. december. 09. 18:13","title":"Óriási fogás: közel 22 ezer internetes csalót vett őrizetbe az Interpol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dee23ce-a4b8-480c-a11b-9ca456a1a19f","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Donald Trump álláspontjának kritika nélküli támogatásával az elnökválasztás után alaposan megnövelte nézettségét a Newsmax amerikai konzervatív hírtévé, amely akár Trump új bázisa is lehet a Fehér Házból való távozás után. \r

","shortLead":"Donald Trump álláspontjának kritika nélküli támogatásával az elnökválasztás után alaposan megnövelte nézettségét...","id":"202049__newsmax__trump_uj_kedvence__megugrott_nezettseg__elnoki_figyelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1dee23ce-a4b8-480c-a11b-9ca456a1a19f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c483c2-e081-4765-b329-03e85654a30b","keywords":null,"link":"/360/202049__newsmax__trump_uj_kedvence__megugrott_nezettseg__elnoki_figyelem","timestamp":"2020. december. 08. 17:00","title":"Trump új kedvenc hírtévéjében még mindig ő nyerte az elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a3fb51-fe0a-4181-b257-9dc73fdf0b54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 20 millió telefonjára telepített trójai falovat az itthon is olcsón beszerezhető telefonjairól ismert Gionee márka gyártója, hogy pénzt szerezzen a kéretlen hirdetésekből. Nagyon komoly büntetést kapott ezért.","shortLead":"Több mint 20 millió telefonjára telepített trójai falovat az itthon is olcsón beszerezhető telefonjairól ismert Gionee...","id":"20201209_gionee_telefonok_kemprogram_trojai_falo_borton_buntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64a3fb51-fe0a-4181-b257-9dc73fdf0b54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8acc8cfa-7abc-4f64-b4d6-f0ab0acb0c17","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_gionee_telefonok_kemprogram_trojai_falo_borton_buntetes","timestamp":"2020. december. 09. 09:03","title":"20 millió androidos telefonról derült ki, hogy gyárilag kémprogram került rá – börtön lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfb4b6c8-51e1-4a3b-befd-8bd6f00cdae7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár a romló járványügyi helyzet miatt sürgetett kemény zárlatot a Bundestag előtt. Angela Merkel szerint már december közepén tanítási szünetet kell elrendelni és a mindennapi élethez nélkülözhetetlen üzletek kivételével fel kell függeszteni a kiskereskedelem és a szolgáltatási ágazat működését.","shortLead":"A német kancellár a romló járványügyi helyzet miatt sürgetett kemény zárlatot a Bundestag előtt. Angela Merkel szerint...","id":"20201209_merkel_zarlat_nemetorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfb4b6c8-51e1-4a3b-befd-8bd6f00cdae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee2b5ab-8f13-49c6-a547-3c9d169962f5","keywords":null,"link":"/vilag/20201209_merkel_zarlat_nemetorszag","timestamp":"2020. december. 09. 14:24","title":"Merkel drámai beszédben jelentette be, hogy kemény zárlatra kell készülni Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba319b4-8f53-4cb7-adb3-eb7c5a1bd24f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett javaslatát leszavazták az Országgyűlés Igazságügyi bizottságában.","shortLead":"Szél Bernadett javaslatát leszavazták az Országgyűlés Igazságügyi bizottságában.","id":"20201208_Elbukott_a_Fideszen_a_Szijjarto_luxusjachtos_nyaralasa_miatt_benyujtott_torvenyjavaslat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ba319b4-8f53-4cb7-adb3-eb7c5a1bd24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a3eae6-29ec-4660-a8d0-10dcdf9c6444","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_Elbukott_a_Fideszen_a_Szijjarto_luxusjachtos_nyaralasa_miatt_benyujtott_torvenyjavaslat","timestamp":"2020. december. 08. 15:04","title":"Elbukott a Fideszen a Szijjártó luxusjachtos nyaralása miatt benyújtott törvényjavaslat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]