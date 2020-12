Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"801e20df-75cb-4327-80e2-a6e014972430","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"December 1-14. között tartják a #hovatovább Középiskolai Felvételi Nyílt Napokat. A felvételizőket megcélzó online esemény ingyenes.



","shortLead":"December 1-14. között tartják a #hovatovább Középiskolai Felvételi Nyílt Napokat. A felvételizőket megcélzó online...","id":"20201208_Nyilt_napok_nelkul_kell_kozepiskolat_valasztani__van_azert_ebben_is_segitseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=801e20df-75cb-4327-80e2-a6e014972430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc42b42-864f-4ff6-a04c-4a9cc870ca07","keywords":null,"link":"/elet/20201208_Nyilt_napok_nelkul_kell_kozepiskolat_valasztani__van_azert_ebben_is_segitseg","timestamp":"2020. december. 08. 09:11","title":"Nyílt napok nélkül kell középiskolát választani – van azért ebben is segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411e15f9-3e03-4e2f-9542-324dfe23320e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Chuck Yeager törött bordákkal és óriási fájdalmakkal vállalkozott a rekorddöntő repülésre. Sikerült neki. A híres berepülőpilóta 97 éves volt.","shortLead":"Chuck Yeager törött bordákkal és óriási fájdalmakkal vállalkozott a rekorddöntő repülésre. Sikerült neki. A híres...","id":"20201208_pilota_hangsebesseg_chuck_yeager","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=411e15f9-3e03-4e2f-9542-324dfe23320e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2005be-7c87-4c19-a647-6065798d93b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_pilota_hangsebesseg_chuck_yeager","timestamp":"2020. december. 08. 10:33","title":"Meghalt a pilóta, aki a világon először lépte át a hangsebességet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0693a34-24c9-40e3-9147-ca69c3891704","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legnagyobb cseh divatterepjáró felfrissített változatának hivatalos leleplezésére várhatóan a jövő év elején kerül majd sor.

","shortLead":"A legnagyobb cseh divatterepjáró felfrissített változatának hivatalos leleplezésére várhatóan a jövő év elején kerül...","id":"20201209_autopalyan_videoztak_le_az_uj_skoda_kodiaqot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0693a34-24c9-40e3-9147-ca69c3891704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc11ca9-e3ce-434f-88c0-8115f323ee19","keywords":null,"link":"/cegauto/20201209_autopalyan_videoztak_le_az_uj_skoda_kodiaqot","timestamp":"2020. december. 09. 07:59","title":"Autópályán videózták le az új Skoda Kodiaqot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f81c3bd5-b542-4c48-8fe9-e8fbe1e77d74","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közlekedés egy új korszaka köszönthet be Lengyelországban, ha megvalósul egy ígéretes tudományos projekt.","shortLead":"A közlekedés egy új korszaka köszönthet be Lengyelországban, ha megvalósul egy ígéretes tudományos projekt.","id":"20201208_lengyelorszag_kozlekedes_radar_doppler_hatas_erzekelo_uthibak_forgalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f81c3bd5-b542-4c48-8fe9-e8fbe1e77d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb15390-ab9c-43c8-85ba-a14ae994b0c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_lengyelorszag_kozlekedes_radar_doppler_hatas_erzekelo_uthibak_forgalom","timestamp":"2020. december. 08. 08:33","title":"Lengyelország különleges táblákkal pakolná tele az útjait, a sofőrök mindent látnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e85890-bc74-4f87-9d33-15bef4831fd1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök nemrég végzett a kormányülésen, ahonnan Brüsszelbe utazik a csütörtöki EU-csúcsra.","shortLead":"A miniszterelnök nemrég végzett a kormányülésen, ahonnan Brüsszelbe utazik a csütörtöki EU-csúcsra.","id":"20201209_orban_viktor_brusszel_lengyelorszag_veto_targyalas_unios_csomag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76e85890-bc74-4f87-9d33-15bef4831fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1931ac72-f588-429c-b675-8607aad564ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_orban_viktor_brusszel_lengyelorszag_veto_targyalas_unios_csomag","timestamp":"2020. december. 09. 15:56","title":"Orbán: Este tárgyalások, reggel partraszállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d62f9f-deee-4560-8bf8-6c925ac645c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A detroiti kismama a terhessége nyolcadik hónapjában fertőződött meg.","shortLead":"A detroiti kismama a terhessége nyolcadik hónapjában fertőződött meg.","id":"20201209_Koronavirus_a_szuleszeten_meghalt_egy_terhes_amerikai_no_mielott_meg_kezbe_foghatta_volna_az_ujszulottjet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59d62f9f-deee-4560-8bf8-6c925ac645c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e898d80-7d2d-44f6-86de-304fb9f6a8dd","keywords":null,"link":"/elet/20201209_Koronavirus_a_szuleszeten_meghalt_egy_terhes_amerikai_no_mielott_meg_kezbe_foghatta_volna_az_ujszulottjet","timestamp":"2020. december. 09. 08:08","title":"Koronavírus a szülészeten: meghalt egy amerikai nő, mielőtt még kézbe foghatta volna az újszülöttjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt francia államfőt és ügyvédjét vesztegetéssel vádolják.","shortLead":"A volt francia államfőt és ügyvédjét vesztegetéssel vádolják.","id":"20201208_Borton_ugyesz_Nicolas_Sarkozy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107fc27d-a7c0-422f-b033-c65bc7f7756b","keywords":null,"link":"/vilag/20201208_Borton_ugyesz_Nicolas_Sarkozy","timestamp":"2020. december. 08. 20:14","title":"Két év letöltendő és két év felfüggesztett börtönt kért az ügyész Nicolas Sarkozyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Majdnem egy teljes hónapra van szükség ahhoz, hogy valaki a Pfizer első vakcinájának beadása után védetté váljon a koronavírus ellen.","shortLead":"Majdnem egy teljes hónapra van szükség ahhoz, hogy valaki a Pfizer első vakcinájának beadása után védetté váljon...","id":"20201208_koronavirus_vakcina_pfizer_biontech_vedooltas_hany_nap_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08fb389d-ada8-4b76-a9f1-b960f9832b64","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_koronavirus_vakcina_pfizer_biontech_vedooltas_hany_nap_alatt","timestamp":"2020. december. 08. 11:03","title":"Naptár: mire számíthat, aki beadatja magának a Pfizer 95%-os koronavírus-vakcináját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]