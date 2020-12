Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d456fbc9-07fe-4a3b-b6da-8abdd47a2229","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A csoportharmadik hely, így az Európa Liga-részvétel volt a tét a Bajnokok Ligája utolsó fordulójában.","shortLead":"A csoportharmadik hely, így az Európa Liga-részvétel volt a tét a Bajnokok Ligája utolsó fordulójában.","id":"20201208_Dinamo_Kijev_Ferencvaros_elo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d456fbc9-07fe-4a3b-b6da-8abdd47a2229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710fe1da-fdcd-4e19-abf0-6dc08ed4f64d","keywords":null,"link":"/sport/20201208_Dinamo_Kijev_Ferencvaros_elo","timestamp":"2020. december. 08. 20:56","title":"Dinamo Kijev – Ferencváros 1-0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d191d5b9-73c8-4dbe-aa59-f7a6c31702d6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szabadidő-autók házon belüli piaci részesedésre hamarosan elérheti a 75 százalékot.","shortLead":"A szabadidő-autók házon belüli piaci részesedésre hamarosan elérheti a 75 százalékot.","id":"20201210_a_volvonal_szinte_mar_minden_a_divatterepjarokrol_szol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d191d5b9-73c8-4dbe-aa59-f7a6c31702d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f820e0a-0a17-4f92-ba4a-b564852230c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201210_a_volvonal_szinte_mar_minden_a_divatterepjarokrol_szol","timestamp":"2020. december. 10. 11:36","title":"A Volvónál szinte már minden a divatterepjárókról szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f287a1-d39a-4da2-ab9c-d0f0cf45f811","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a többi halálok idén is olyan arányban követel életeket, mint 2019-ben, akkor a Covid-19 a hetedik helyre kerülhet a 2020-as listán.","shortLead":"Ha a többi halálok idén is olyan arányban követel életeket, mint 2019-ben, akkor a Covid-19 a hetedik helyre kerülhet...","id":"20201209_who_demencia_halalokok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19f287a1-d39a-4da2-ab9c-d0f0cf45f811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de10258-ecb9-4ca9-8d51-60bae1da84b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_who_demencia_halalokok","timestamp":"2020. december. 09. 17:33","title":"WHO: A demencia bekerült a világ 10 leggyakoribb haláloka közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c297d9d3-ffb7-4e21-b97d-e70397c134c3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Anna Popova orosz tiszti főorvos szerint akadályozza a koronavírus elleni védettség kialakulását, ha megterhelik a szervezet méregtelenítési rendszerét.

","shortLead":"Anna Popova orosz tiszti főorvos szerint akadályozza a koronavírus elleni védettség kialakulását, ha megterhelik...","id":"20201208_Alkoholfogyasztas_orosz_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c297d9d3-ffb7-4e21-b97d-e70397c134c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a94fa9e-03b9-47bd-868f-8c252bb560b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_Alkoholfogyasztas_orosz_vakcina","timestamp":"2020. december. 08. 18:37","title":"Két hónapos alkoholtilalom vár azokra, akik az orosz vakcinával oltatják be magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora örült a novemberben jött korlátozásoknak, mert elmondása szerint a magyar egészségügyi rendszerben tartósan 1000 beteg lélegeztetésére van kapacitás.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora örült a novemberben jött korlátozásoknak, mert elmondása szerint a magyar egészségügyi...","id":"20201209_merkely_bela_koronavirus_lelegeztetes_magyar_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d52ad12-1ee9-4137-a98d-45997c166349","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_merkely_bela_koronavirus_lelegeztetes_magyar_egeszsegugy","timestamp":"2020. december. 09. 22:14","title":"Merkely Béla: A járvány platón van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben Vadai Ágnes DK-s képviselő fordult írásbeli kérdéssel a legfőbb ügyészhez, aki továbbította a levelet a rendőrségre. ","shortLead":"Az ügyben Vadai Ágnes DK-s képviselő fordult írásbeli kérdéssel a legfőbb ügyészhez, aki továbbította a levelet...","id":"20201208_vadai_agnes_dk_polt_peter_feljelentes_magno_studio_kft_antenna_hungaria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4652b3-81a3-4f1c-bea1-df9d0a974669","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_vadai_agnes_dk_polt_peter_feljelentes_magno_studio_kft_antenna_hungaria","timestamp":"2020. december. 08. 14:20","title":"Polt feljelentésként értékelte Vadai kérdését: a rendőrség vizsgálhatja, miért kerül milliókba egy pár perces műsor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8e7e5d8-df76-417d-9151-3e7afe7e9125","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Négy csoportban értek véget a küzdelmek a Bajnokok Ligájában kedd este.","shortLead":"Négy csoportban értek véget a küzdelmek a Bajnokok Ligájában kedd este.","id":"20201208_bajnokok_ligaja_bl_foci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8e7e5d8-df76-417d-9151-3e7afe7e9125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b20c6ece-395f-432a-b636-eac2ae160d28","keywords":null,"link":"/sport/20201208_bajnokok_ligaja_bl_foci","timestamp":"2020. december. 08. 23:08","title":"A Juventus nagyon megverte a Barcelonát, a Manchester United is kiesett a BL-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bolygó megmentését felesleges lenne egy literenként 3000 forintos üzemanyagtól várni, de a jövője így is ígéretes. ","shortLead":"A bolygó megmentését felesleges lenne egy literenként 3000 forintos üzemanyagtól várni, de a jövője így is ígéretes. ","id":"20201208_Egyaltalan_nem_szennyez_a_szintetikus_uzemanyag_csak_kisse_draga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f814d172-9d17-4d71-a840-5f97518991d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201208_Egyaltalan_nem_szennyez_a_szintetikus_uzemanyag_csak_kisse_draga","timestamp":"2020. december. 09. 05:45","title":"Egyáltalán nem szennyez a szintetikus üzemanyag, csak kissé drága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]