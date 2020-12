Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1b34341-db5e-4693-8282-93de617aec85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyugat-nógrádi településen majdnem elmaradt a temetés, a kántor mentette a helyzetet.



","shortLead":"A nyugat-nógrádi településen majdnem elmaradt a temetés, a kántor mentette a helyzetet.



","id":"20201208_Korulnezett_a_temetesen_a_pap_tul_sok_embert_szamolt_meg_lelepett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1b34341-db5e-4693-8282-93de617aec85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3962d413-378f-490a-a50b-11c34d41c18d","keywords":null,"link":"/elet/20201208_Korulnezett_a_temetesen_a_pap_tul_sok_embert_szamolt_meg_lelepett","timestamp":"2020. december. 08. 10:59","title":"Körülnézett a temetésen a pap, túl sok embert számolt meg, lelépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8a45402-653d-4d3c-89fd-fb30ab2bf976","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alig több mint egy hét kellett, hogy már szívószálon is bemutassák Szájer József dicstelen menekülését.","shortLead":"Alig több mint egy hét kellett, hogy már szívószálon is bemutassák Szájer József dicstelen menekülését.","id":"20201208_szajer_szivoszal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8a45402-653d-4d3c-89fd-fb30ab2bf976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce8efe8a-4544-4a40-86b7-a4a109f3e1ca","keywords":null,"link":"/elet/20201208_szajer_szivoszal","timestamp":"2020. december. 08. 16:23","title":"Ha szeretne otthonra egy ereszcsatornán mászó Szájer-figurát, itt a lehetőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82634228-a674-4615-b40e-0ab52a5e8f98","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"Márka és egyben közösség a fenntarthatóság jegyében lakberendezési tárgyakat és öltözékkiegészítőket készítő, hét éve indított kezdeményezés, a Vuuv Works. A koronavírus-járvány alatt még inkább divatba jött a koncepciója. ","shortLead":"Márka és egyben közösség a fenntarthatóság jegyében lakberendezési tárgyakat és öltözékkiegészítőket készítő, hét éve...","id":"202049__magyar_dizajn__kezmuves_divathullam__karbonlabnyom__vissza_az_alapokhoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82634228-a674-4615-b40e-0ab52a5e8f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f39918-bf26-46c0-85ef-326a05d3d554","keywords":null,"link":"/360/202049__magyar_dizajn__kezmuves_divathullam__karbonlabnyom__vissza_az_alapokhoz","timestamp":"2020. december. 08. 15:00","title":"Ennek a hazai kézművescsapatnak a fenntarthatóság nem üres frázis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79605ff6-c779-4844-bf5f-c5654841e0df","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Mi történik, ha egy asztalhoz ül le beszélgetni az orbáni hatalomgyakorlásról és a kancellária típusú kormányzásról Stumpf István, Navracsics Tibor, Lázár János és Gulyás Gergely? Hamar kiderül, lát-e valamelyikük hibát az elmúlt 10 év kormányzati lépéseiben, de az uniós vétó és az alaptörvény legújabb módosítása is előkerült. ","shortLead":"Mi történik, ha egy asztalhoz ül le beszélgetni az orbáni hatalomgyakorlásról és a kancellária típusú kormányzásról...","id":"20201208_Gulyas_Lazar_Stumpf_Navracsics_kormany_konyvbemutato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79605ff6-c779-4844-bf5f-c5654841e0df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0406254b-8303-4acc-b4cd-9129c003d35e","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_Gulyas_Lazar_Stumpf_Navracsics_kormany_konyvbemutato","timestamp":"2020. december. 08. 18:19","title":"Stumpf szerint a gyakori Alaptörvény-módosítás a jogrendszer stabilitását veszélyeztetheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a30ff50-0efb-4177-8b3a-7c0b704cc165","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pfizer és a BioNTech vakcinájáról kiderült, hogy a két oltás között is elkezd hatni, az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca pedig minden korábbinál részletes tesztadatokat tett közzé a 90 százalékban hatékony vakcinájukról.","shortLead":"A Pfizer és a BioNTech vakcinájáról kiderült, hogy a két oltás között is elkezd hatni, az Oxfordi Egyetem és...","id":"20201208_koronavirus_vakcina_teszteredmenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a30ff50-0efb-4177-8b3a-7c0b704cc165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5d5878-e89a-4e0f-ae84-703218c37e5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_koronavirus_vakcina_teszteredmenyek","timestamp":"2020. december. 08. 19:01","title":"Két koronavírus-vakcináról is biztató teszteredmények érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96ae1b9-6c12-4cec-af30-d3582312bd50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy az érdeklődés a védőoltás iránt, bár ez csak a lakosság alig egy százaléka.\r

\r

","shortLead":"Nagy az érdeklődés a védőoltás iránt, bár ez csak a lakosság alig egy százaléka.\r

\r

","id":"20201209_koronavirus_elleni_vedooltas_regisztralok_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a96ae1b9-6c12-4cec-af30-d3582312bd50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48dc27f2-79d3-45a9-b780-0729886fe53a","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_koronavirus_elleni_vedooltas_regisztralok_szama","timestamp":"2020. december. 09. 15:29","title":"Egy nap alatt több mint százezren regisztráltak a koronavírus-oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlottak a 2018-as országgyűlési választáson segítették törvénytelenül egy parlamenten kívüli párt jelöltjét.","shortLead":"A vádlottak a 2018-as országgyűlési választáson segítették törvénytelenül egy parlamenten kívüli párt jelöltjét.","id":"20201208_elhunyt_ajanloiv_partok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52afeb76-3de8-4170-80e3-c8489954aaf5","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_elhunyt_ajanloiv_partok","timestamp":"2020. december. 08. 12:45","title":"Elhunytak adataival és hamis aláírásokkal nyújtott be ajánlóíveket két idős nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben Vadai Ágnes DK-s képviselő fordult írásbeli kérdéssel a legfőbb ügyészhez, aki továbbította a levelet a rendőrségre. ","shortLead":"Az ügyben Vadai Ágnes DK-s képviselő fordult írásbeli kérdéssel a legfőbb ügyészhez, aki továbbította a levelet...","id":"20201208_vadai_agnes_dk_polt_peter_feljelentes_magno_studio_kft_antenna_hungaria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4652b3-81a3-4f1c-bea1-df9d0a974669","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_vadai_agnes_dk_polt_peter_feljelentes_magno_studio_kft_antenna_hungaria","timestamp":"2020. december. 08. 14:20","title":"Polt feljelentésként értékelte Vadai kérdését: a rendőrség vizsgálhatja, miért kerül milliókba egy pár perces műsor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]