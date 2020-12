Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3468080-3317-4aee-a5f1-a495aa124337","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Börtön helyett kényszergyógykezelésre küldték kóros elmeállapota miatt azt a férfit, aki még tavaly gyilkolta meg brutálisan a rokonát.\r

","shortLead":"Börtön helyett kényszergyógykezelésre küldték kóros elmeállapota miatt azt a férfit, aki még tavaly gyilkolta meg...","id":"20201210_gyilkossag_birosagi_itelet_koros_elmeallapot_kenyszergyogykezeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3468080-3317-4aee-a5f1-a495aa124337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d359777e-377a-4cfd-a660-065898c597eb","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_gyilkossag_birosagi_itelet_koros_elmeallapot_kenyszergyogykezeles","timestamp":"2020. december. 10. 13:48","title":"Kézzel, lábbal, gereblyével, kalapáccsal ölte meg nagynénjét, mégis felmentették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b400e13-3099-426e-a423-5cfb7ba3eda9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emiatt át kellett csoportosítani a munkatársakat, ami az addiktológiai osztályt is érinti.\r

\r

","shortLead":"Emiatt át kellett csoportosítani a munkatársakat, ami az addiktológiai osztályt is érinti.\r

\r

","id":"20201209_koronavirus_covidosztaly_a_nyiru_gyula_korhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b400e13-3099-426e-a423-5cfb7ba3eda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a6994d-1028-436f-9e32-79311c913c2e","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_koronavirus_covidosztaly_a_nyiru_gyula_korhazban","timestamp":"2020. december. 09. 15:11","title":"Két nap alatt kellett Covid-részleget berendezni a Nyírő Gyula kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9913e826-f921-40a3-b415-54404061f025","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Bécsi Filharmonikusok 2021-ben is köszöntik az újévet, igaz, közönség nélkül.","shortLead":"A Bécsi Filharmonikusok 2021-ben is köszöntik az újévet, igaz, közönség nélkül.","id":"20201210_On_is_tapsolhat_a_becsi_ujevi_koncerten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9913e826-f921-40a3-b415-54404061f025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80fb6469-2db1-45ea-b496-c6095e773aab","keywords":null,"link":"/kultura/20201210_On_is_tapsolhat_a_becsi_ujevi_koncerten","timestamp":"2020. december. 10. 12:17","title":"Ön is tapsolhat a bécsi újévi koncerten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95ac3b28-858d-427d-a8e6-acaae97495ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Téboly, őrület, rémálom – így jellemzi 2020-at Trokán Anna, aki azonban a személyes életében meg tudta oldani, hogy a járvány ne nyomja rá a bélyegét a mindennapjaira. A színésznő hisz abban, hogy még egy ilyen év végén is sokat tud segíteni egy jótékonysági szendvics. ","shortLead":"Téboly, őrület, rémálom – így jellemzi 2020-at Trokán Anna, aki azonban a személyes életében meg tudta oldani...","id":"20201210_Trokan_Anna_Mindig_ott_van_a_kerdojel_hogy_meddig_kell_ezt_jatszani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95ac3b28-858d-427d-a8e6-acaae97495ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed0a833f-dbd0-4671-9016-af8fd12aebff","keywords":null,"link":"/elet/20201210_Trokan_Anna_Mindig_ott_van_a_kerdojel_hogy_meddig_kell_ezt_jatszani","timestamp":"2020. december. 10. 12:00","title":"Trokán Anna: Mindig ott van a kérdőjel, hogy meddig kell ezt játszani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d466374-fa23-44b3-850b-8da77d9b18ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitteren bukkant fel néhány kép az Apple három évtizede piacra dobott számítógépe, a Macintosh Classic prototípusáról.","shortLead":"A Twitteren bukkant fel néhány kép az Apple három évtizede piacra dobott számítógépe, a Macintosh Classic...","id":"20201210_apple_macintoshom_classic_szamitogep_prototipus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d466374-fa23-44b3-850b-8da77d9b18ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7162a107-81ca-4c3c-bad5-5be51309dd1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_apple_macintoshom_classic_szamitogep_prototipus","timestamp":"2020. december. 10. 10:33","title":"4 MB RAM, 8 MHz-es processzor: előkerült az Apple Macintosh Classic átlátszó prototípusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedaf0f4-8ec1-4115-8847-515fecaa33d4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalat garantálja, hogy minden dolgozó megkapja a kollektív szerződésben rögzített juttatásokat.","shortLead":"A vállalat garantálja, hogy minden dolgozó megkapja a kollektív szerződésben rögzített juttatásokat.","id":"20201209_2022_Godollo_Itron_gyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bedaf0f4-8ec1-4115-8847-515fecaa33d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89ab1c7c-6070-4675-a73e-ecde1f97158a","keywords":null,"link":"/kkv/20201209_2022_Godollo_Itron_gyar","timestamp":"2020. december. 09. 17:57","title":"2022-ben bezárhat az Itron gödöllői gyára, 200 embert küldenek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit állami egészségügyi szolgálat számolt be két munkatársukról, akiknek az oltás után komoly allergiás reakciója lett.","shortLead":"A brit állami egészségügyi szolgálat számolt be két munkatársukról, akiknek az oltás után komoly allergiás reakciója...","id":"20201209_pfizer_vakcina_allergias_reakcio_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45aff3e7-4490-49a7-81cb-f613acbc9fdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_pfizer_vakcina_allergias_reakcio_oltas","timestamp":"2020. december. 09. 12:47","title":"Nem kaphatják meg a Pfizer vakcináját azok, akiknek már volt erős allergiás reakciójuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3640c255-3aec-4120-adf5-5d7c0b813341","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Szombat és vasárnap reggel párás, ködös idő várható.","shortLead":"Szombat és vasárnap reggel párás, ködös idő várható.","id":"20201210_Borus_csapadekmentes_hetvege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3640c255-3aec-4120-adf5-5d7c0b813341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a442346f-bcf8-41c0-8643-a9ae32cfb2e0","keywords":null,"link":"/elet/20201210_Borus_csapadekmentes_hetvege","timestamp":"2020. december. 10. 18:01","title":"Szomorkás idő lesz hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]