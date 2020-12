Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dfffc5c4-267f-4644-a41d-8f0f0c3788b4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világbajnok úszó furcsa fáradtságot érez, azt reméli, hogy az edzetlenség miatt gyengült le.","shortLead":"A világbajnok úszó furcsa fáradtságot érez, azt reméli, hogy az edzetlenség miatt gyengült le.","id":"20201210_Koronavirus_utohatas_Milak_Kristof_uszas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfffc5c4-267f-4644-a41d-8f0f0c3788b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2484c3-59e9-4aef-bd03-a54d3c68fce4","keywords":null,"link":"/sport/20201210_Koronavirus_utohatas_Milak_Kristof_uszas","timestamp":"2020. december. 10. 16:23","title":"Még mindig érzi a koronavírus utóhatásait Milák Kristóf, kivizsgáltatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6257ec7f-dd76-4711-93fa-0a4ebd12f175","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"vilag","description":"Kedden jelentette be a világ legnagyobb pornószolgáltatója, hogy megszünteti a videók letöltési opcióját, valamint erősen korlátozza, hogy ki tölthet fel az oldalra. A Pornhub döntésének hátterében nagy botrány áll: az oldal moderátorai több kiskorúról készült felvételt is átengedtek a szűrőkön, a The New York Times cikke szerint ezek pedig tönkretették a felvételeken szereplők életét. ","shortLead":"Kedden jelentette be a világ legnagyobb pornószolgáltatója, hogy megszünteti a videók letöltési opcióját, valamint...","id":"20201209_Nagy_a_botrany_a_Pornhub_korul_megszunik_a_letoltes_opcioja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6257ec7f-dd76-4711-93fa-0a4ebd12f175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f445f2-2606-4f12-8f5c-38c0bfa19ca4","keywords":null,"link":"/vilag/20201209_Nagy_a_botrany_a_Pornhub_korul_megszunik_a_letoltes_opcioja","timestamp":"2020. december. 09. 14:50","title":"Kapkodva keresi a megoldást a Pornhub, miután kiderült, hogy kiskorúakról készített videókat engedtek át a moderátorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcc9593-1e76-4150-a5f6-56060a7e9281","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Egyesült Arab Emírségek egészségügyi minisztériuma adott hírt arról, hogy mennyire hatékony a kínai koronavírus-vakcina. A mellékhatásokról szűkszavúan nyilatkoztak, csak annyit közöltek, hogy nem merültek fel komoly problémák.","shortLead":"A Egyesült Arab Emírségek egészségügyi minisztériuma adott hírt arról, hogy mennyire hatékony a kínai...","id":"20201209_sinopharm_koronavirus_vakcina_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfcc9593-1e76-4150-a5f6-56060a7e9281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666dc1c4-01ff-4e9c-97b2-c3612d3a78fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_sinopharm_koronavirus_vakcina_kina","timestamp":"2020. december. 09. 12:39","title":"Először közöltek infót arról, hogy mennyire hatékony a kínai vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9146a464-da46-4dd4-b32d-400d90116815","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az augusztusi detonációban több mint 200 ember életét követelte, több ezren pedig megsebesültek.","shortLead":"Az augusztusi detonációban több mint 200 ember életét követelte, több ezren pedig megsebesültek.","id":"20201210_bejrut_robbanas_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9146a464-da46-4dd4-b32d-400d90116815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb94a965-c19f-4b1c-bbe1-76b5f6c33ebe","keywords":null,"link":"/vilag/20201210_bejrut_robbanas_vademeles","timestamp":"2020. december. 10. 15:24","title":"Bejrúti robbanás: több miniszter és a kormányfő ellen is vádat emeltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d5a1199-ac53-457d-9bc3-9251f958f576","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínai katonai vezetők többször hangoztatták, hogy a biotechnológiát a hadsereg is kamatoztathatná. Az Egyesült Államok most aggódik, hogy már nem csak tervekről van szó.","shortLead":"Kínai katonai vezetők többször hangoztatták, hogy a biotechnológiát a hadsereg is kamatoztathatná. Az Egyesült Államok...","id":"20201210_genszerkesztes_crispr_genetikai_ollo_szuperkatona_kina_hirszerzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d5a1199-ac53-457d-9bc3-9251f958f576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838baadf-4c21-4389-b9d4-f5f2b59da36f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_genszerkesztes_crispr_genetikai_ollo_szuperkatona_kina_hirszerzes","timestamp":"2020. december. 10. 12:03","title":"Amerika szerint Kína titokban génszerkesztett szuperkatonákkal kísérletezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d81c283-550c-4e0f-8991-aa5b25397562","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1,4 milliárd forintos közpénztámogatással indult az építkezés, idén tavasszal már 8 milliárd körül volt az összeg, és ez sem bizonyult elégnek. 2019-re kellett volna elkészülnie, most 2021 első felére teszik a munkálatok befejeztének időpontját.\r

\r

","shortLead":"1,4 milliárd forintos közpénztámogatással indult az építkezés, idén tavasszal már 8 milliárd körül volt az összeg, és...","id":"20201210_felcsut_funa_ifjusagi_sportszallashely_11_milliard_forint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d81c283-550c-4e0f-8991-aa5b25397562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff17dcb2-fb05-4627-b1ed-f5fc26dbee91","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_felcsut_funa_ifjusagi_sportszallashely_11_milliard_forint","timestamp":"2020. december. 10. 17:02","title":"Már 11 milliárd körül tart a három éve épülő felcsúti sportszálló ára, és még el sem készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A modern kori tudomány legnagyobb vívmánya, hogy az emberiség képes tömeges megbetegedéseket és járványokat megelőzni oltások segítségével.","shortLead":"A modern kori tudomány legnagyobb vívmánya, hogy az emberiség képes tömeges megbetegedéseket és járványokat megelőzni...","id":"20201209_kemenesi_gabor_koronavirus_jarvany_vedolotas_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08994da1-7cb4-434f-9c38-de7ecce265de","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_kemenesi_gabor_koronavirus_jarvany_vedolotas_vakcina","timestamp":"2020. december. 09. 13:03","title":"Kemenesi Gábor: A technológiának köszönhető, hogy 10 hónap alatt elkészült a koronavírus-vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccac6b70-bfff-4c52-8c6c-b552a6c3ac03","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai külügy szerint hitelt érdemlőek hihetőek az eritreai katonák tigréi jelenlétéről szóló jelentések. Ugyanakkor Etiópia és Eritrea is tagadja ezt.\r

\r

","shortLead":"Az amerikai külügy szerint hitelt érdemlőek hihetőek az eritreai katonák tigréi jelenlétéről szóló jelentések...","id":"20201211_eritreai_katonak_etiopiaban_tigre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccac6b70-bfff-4c52-8c6c-b552a6c3ac03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4897a47-6bff-4f3d-b2bf-e308cc3e2166","keywords":null,"link":"/vilag/20201211_eritreai_katonak_etiopiaban_tigre","timestamp":"2020. december. 11. 07:36","title":"Eritreai katonák is beavatkozhattak a harcokba Tigrében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]