[{"available":true,"c_guid":"8feb31f3-3301-4546-bed1-5be0a64838df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem fogadta kitörő lelkesedés a dél-amerikai ország vállalását, a szakértők szerint amit Brazília a kibocsátása csökkentése érdekében tesz, édeskevés.","shortLead":"Nem fogadta kitörő lelkesedés a dél-amerikai ország vállalását, a szakértők szerint amit Brazília a kibocsátása...","id":"20201210_Brazilia_csak_a_nagyon_tavoli_jovoben_2060ra_valna_karbonsemlegesse","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8feb31f3-3301-4546-bed1-5be0a64838df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dff1ab-ad64-4d84-812f-8259b87e2a3b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201210_Brazilia_csak_a_nagyon_tavoli_jovoben_2060ra_valna_karbonsemlegesse","timestamp":"2020. december. 10. 16:55","title":"Brazília csak 2060-ra vállalja a karbonsemlegességet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8826f6a9-47d8-4ed3-b802-ab03c839a0a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bevont jogosítvánnyal, ittasan hajtott az ittas vezetése miatti idézésére, amiből végül hosszas autós üldözés lett figyelmeztető lövésekkel.","shortLead":"Bevont jogosítvánnyal, ittasan hajtott az ittas vezetése miatti idézésére, amiből végül hosszas autós üldözés lett...","id":"20201210_Az_utobbi_idok_talan_legizgalmasabb_krimijet_adta_elo_egy_autos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8826f6a9-47d8-4ed3-b802-ab03c839a0a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9d0d7c-44b6-4f2f-8b03-e0b34702fe0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201210_Az_utobbi_idok_talan_legizgalmasabb_krimijet_adta_elo_egy_autos","timestamp":"2020. december. 10. 15:01","title":"Az utóbbi idők legizgalmasabb közúti krimijét adta elő egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy gyatra fordítású konteó kapcsolatba hoz jó pár koronás mumust, de az elmélet már az első kapcsolat felvázolásakor elvérzik – írja az Urbanlegends.hu ténykutató oldal.","shortLead":"Egy gyatra fordítású konteó kapcsolatba hoz jó pár koronás mumust, de az elmélet már az első kapcsolat felvázolásakor...","id":"20201210_vuhani_viruslabor_gsk_pfizer_osszeeskuves_elmelet_konteo_alhir_soros_gyorgy_bill_gates","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e67d539-480d-4151-8fb7-811d551f0239","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_vuhani_viruslabor_gsk_pfizer_osszeeskuves_elmelet_konteo_alhir_soros_gyorgy_bill_gates","timestamp":"2020. december. 10. 08:33","title":"Az terjed, hogy a Pfizeré a vuhani víruslabor – ordas hazugságok vannak az érvelésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északkeleten eső is lesz, máshol szitálásra lehet számítani. Figyelmeztetést nem adott ki péntekre a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Északkeleten eső is lesz, máshol szitálásra lehet számítani. Figyelmeztetést nem adott ki péntekre a meteorológiai...","id":"20201211_idojaras_pentek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"555e14f7-2179-459d-98f9-c1922a4037e1","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_idojaras_pentek","timestamp":"2020. december. 11. 07:46","title":"Felhős lesz a péntek, de néha azért napsütés is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c3e779-8673-4f80-bdc0-ad76acf8f5c1","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Egyelőre legfeljebb PR-akcióhoz használhatja a Magyarországra esetlegesen érkező orosz vakcinát a kormány. A jelenlegi magyar szabályozás ugyanis nem ad rá lehetőséget, hogy belátható időn belül tömegesen oltsák a magyar lakosságot a Szputnyik V oltóanyaggal. A klinikai kísérletekbe való bekapcsolódással a kormány viszont elérhetné, hogy néhány ezer magyar önkéntest beoltsanak, mielőtt megérkeznek a nyugati vakcinák. Kérdés, megéri-e a kockázat. ","shortLead":"Egyelőre legfeljebb PR-akcióhoz használhatja a Magyarországra esetlegesen érkező orosz vakcinát a kormány. A jelenlegi...","id":"20201210_orosz_vakcina_tomeges_felhaszalas_klinikai_kiserlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07c3e779-8673-4f80-bdc0-ad76acf8f5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4015ca55-3983-4dc0-8faf-06d2582353ca","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_orosz_vakcina_tomeges_felhaszalas_klinikai_kiserlet","timestamp":"2020. december. 10. 15:15","title":"Ha érkezik is orosz vakcina, tömegesen használni Magyarországon még biztosan nem lehet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"759bc69b-2881-4c4b-84b9-6022bc3462e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyedi vonalvezetésű Genesis GV70 háromféle motorral debütál a piacon.","shortLead":"Az egyedi vonalvezetésű Genesis GV70 háromféle motorral debütál a piacon.","id":"20201210_delkoreabol_kapott_szemrevalo_rivalist_a_bmw_x3_genesis_gv70","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=759bc69b-2881-4c4b-84b9-6022bc3462e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b6445a-7d07-48bd-a744-77b72746e762","keywords":null,"link":"/cegauto/20201210_delkoreabol_kapott_szemrevalo_rivalist_a_bmw_x3_genesis_gv70","timestamp":"2020. december. 10. 07:59","title":"Dél-Koreából kapott szemrevaló riválist a BMW X3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c83db2-d424-4ea9-93c7-06a2f96e89e8","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"A most kezdődő uniós csúcstalálkozó előtt a holland miniszterelnök fenntartásairól beszélt, Orbán Viktor pedig arról: felelősséggel kell viselkedni.","shortLead":"A most kezdődő uniós csúcstalálkozó előtt a holland miniszterelnök fenntartásairól beszélt, Orbán Viktor pedig arról...","id":"20201210_Akadekoskodik_a_holland_ficko_feltetelei_vannak_Mark_Ruttenak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22c83db2-d424-4ea9-93c7-06a2f96e89e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb5fa6e-748b-4fc1-bca7-fb6756723ee6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201210_Akadekoskodik_a_holland_ficko_feltetelei_vannak_Mark_Ruttenak","timestamp":"2020. december. 10. 13:09","title":"Akadékoskodik a “holland fickó”: feltételei vannak Mark Rutténak az EU-csúcs előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c406127-298f-40eb-8e3f-cf6a6997da37","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rendelkezés szombaton lép életbe, azt kéri a kormány az idősektől, hogy inkább kérjenek segítséget a bevásárláshoz.","shortLead":"A rendelkezés szombaton lép életbe, azt kéri a kormány az idősektől, hogy inkább kérjenek segítséget a bevásárláshoz.","id":"20201211_idosek_vasarlasi_idosavja_felfuggesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c406127-298f-40eb-8e3f-cf6a6997da37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26199cb4-7955-46ca-a0d7-86bc5a1c4d1a","keywords":null,"link":"/kkv/20201211_idosek_vasarlasi_idosavja_felfuggesztes","timestamp":"2020. december. 11. 16:19","title":"Felfüggeszti a kormány az idősek vásárlási idősávját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]