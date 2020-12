Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf332452-d11f-463b-ad25-64eb8095e0d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tüneteik nem súlyosak, az állatok várhatóan teljesen fel fognak épülni.","shortLead":"A tüneteik nem súlyosak, az állatok várhatóan teljesen fel fognak épülni.","id":"20201212_Harom_holeopardot_is_megfertozott_a_koronavirus_a_lousvillei_allatkertben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf332452-d11f-463b-ad25-64eb8095e0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e300865e-a360-4dc3-950b-83a1a418769b","keywords":null,"link":"/elet/20201212_Harom_holeopardot_is_megfertozott_a_koronavirus_a_lousvillei_allatkertben","timestamp":"2020. december. 12. 16:03","title":"Három hóleopárdot is megfertőzött a koronavírus a lousville-i állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68b4924-d225-4a5b-a1b6-1b9322ac51ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tizenöt perc tömény bénázás az idei évből.","shortLead":"Tizenöt perc tömény bénázás az idei évből.","id":"20201213_autos_videok_gyujtes_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f68b4924-d225-4a5b-a1b6-1b9322ac51ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff392c5-5bac-4118-9e68-e6fdada08179","keywords":null,"link":"/cegauto/20201213_autos_videok_gyujtes_2020","timestamp":"2020. december. 13. 20:35","title":"Videón 2020 legnagyobb autós szerencsétlenkedései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f22d7aa4-b492-428a-b025-2a330f33c151","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit énekesnő, dalszerző, FKA twigs többek között azt állítja, hogy a színész szándékosan adott tovább neki egy szexuális úton terjedő betegséget.","shortLead":"A brit énekesnő, dalszerző, FKA twigs többek között azt állítja, hogy a színész szándékosan adott tovább neki...","id":"20201212_Bantalmazasert_kell_birosag_ele_allnia_Shia_LaBeoufnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f22d7aa4-b492-428a-b025-2a330f33c151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a364274-4031-44df-9048-361571b9f3c8","keywords":null,"link":"/kultura/20201212_Bantalmazasert_kell_birosag_ele_allnia_Shia_LaBeoufnek","timestamp":"2020. december. 12. 08:51","title":"Bántalmazásért kell bíróság elé állnia Shia LaBeoufnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Pfizer/BioNTech-vakcinát 95 százalékos hatékonyságúnak minősítették. 