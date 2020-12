Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1da47e8-c94b-4eff-93d5-e6cba35dcd61","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"A brüsszeli vétó, pontosabban annak elmaradása miatt állt a bál, és borítékolható a további konfliktus is.","shortLead":"A brüsszeli vétó, pontosabban annak elmaradása miatt állt a bál, és borítékolható a további konfliktus is.","id":"20201212_Hajszalon_mult_de_nem_bomlik_fel_a_lengyel_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1da47e8-c94b-4eff-93d5-e6cba35dcd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd982a1-393b-48b2-89e6-fc3bef9f983a","keywords":null,"link":"/vilag/20201212_Hajszalon_mult_de_nem_bomlik_fel_a_lengyel_kormany","timestamp":"2020. december. 12. 19:25","title":"Hajszálon múlt, de nem bomlik fel a lengyel kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11d6e115-585c-4fb8-8fae-a907fb686afa","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kivégezték Iránban „az erőszak szítása miatt” halálra ítélt Ruhollah Zam ellenzéki újságírót szombaton – közölte a Nour félhivatalos iráni hírügynökség.","shortLead":"Kivégezték Iránban „az erőszak szítása miatt” halálra ítélt Ruhollah Zam ellenzéki újságírót szombaton – közölte a Nour...","id":"20201212_Kivegeztek_egy_ujsagirot_Iranban_aki_az_orszag_vezetoirol_irt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11d6e115-585c-4fb8-8fae-a907fb686afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd1d546c-346f-4093-b6c2-6574b8b936e7","keywords":null,"link":"/kultura/20201212_Kivegeztek_egy_ujsagirot_Iranban_aki_az_orszag_vezetoirol_irt","timestamp":"2020. december. 12. 10:03","title":"Az ország vezetőiről írt, kivégezték az újságírót Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 17 éves fiúnál kés is volt. Összesen 16 emberrel szemben indult eljárás.","shortLead":"Egy 17 éves fiúnál kés is volt. Összesen 16 emberrel szemben indult eljárás.","id":"20201213_Tomeges_verekedeshez_rendorok_jarvanyugyi_szabalyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b0ea9e-3d40-4ce5-831e-9e215bb28b39","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Tomeges_verekedeshez_rendorok_jarvanyugyi_szabalyok","timestamp":"2020. december. 13. 19:34","title":"Verekedéshez vonultak ki a rendőrök, a járványügyi szabályok megsértése miatt is büntettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Bartosz Wielinski a Süddeutsche Zeitungban figyelmezteti Európát, hogy itt az idő észbe kapni, mert Lengyelországban éppen akkor korlátozzák még tovább a sajtószabadságot, amikor az EU-ban központi téma a jogállamiság és a demokrácia megsértése.","shortLead":"Bartosz Wielinski a Süddeutsche Zeitungban figyelmezteti Európát, hogy itt az idő észbe kapni, mert Lengyelországban...","id":"20201213_Suddeutsche_Zeitung_A_lengyel_sajto_orbanizalasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167e0b6f-8345-489a-9cc3-882d8a24a72d","keywords":null,"link":"/360/20201213_Suddeutsche_Zeitung_A_lengyel_sajto_orbanizalasa","timestamp":"2020. december. 13. 09:30","title":"Gazeta Wyborcza főszerkesztő-helyettese: Orbanizálódik a lengyel sajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20201213_koronavirus_vakcna_allergia_arthur_lewis_google_cia_keprejtveny_kina_kvantumfoleny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e25f3a-d1a3-4a0f-a17c-a9bb7d52f24b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201213_koronavirus_vakcna_allergia_arthur_lewis_google_cia_keprejtveny_kina_kvantumfoleny","timestamp":"2020. december. 13. 12:03","title":"Ez történt: Kiderült, hogy nem kaphatnak oltást az erősen allergiások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcabcddf-cc0d-4dd2-90aa-06389eba665d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kárpátaljai származású fideszes EP-képviselő, Bocskor Andrea ügyében a pártja szolidaritást és kiállást vár az Európai Parlamenttől.","shortLead":"A kárpátaljai származású fideszes EP-képviselő, Bocskor Andrea ügyében a pártja szolidaritást és kiállást vár...","id":"20201213_europai_parlament_bocskor_andrea_ukrajna_david_sassoli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcabcddf-cc0d-4dd2-90aa-06389eba665d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67ab389-db6a-43fc-82a0-fb43e441f109","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_europai_parlament_bocskor_andrea_ukrajna_david_sassoli","timestamp":"2020. december. 13. 20:45","title":"Az EP elnökéhez fordult a Fidesz-KDNP az Ukrajna ellenségének bélyegzett képviselője miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b386f3-c473-4b61-a5df-24e96e09e0e1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 30 méter magas lucfenyőt idén Szlovénia ajándékozta az egyházi államnak.



","shortLead":"A 30 méter magas lucfenyőt idén Szlovénia ajándékozta az egyházi államnak.



","id":"20201213_Felkapcsoltak_a_fenyeket_a_Vatikan_karacsonyfajan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34b386f3-c473-4b61-a5df-24e96e09e0e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888df488-b887-48d6-8319-b989b3db111f","keywords":null,"link":"/elet/20201213_Felkapcsoltak_a_fenyeket_a_Vatikan_karacsonyfajan","timestamp":"2020. december. 13. 07:55","title":"Felkapcsolták a fényeket a Vatikán karácsonyfáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc92bfb4-630e-41d4-bd56-d8911dd352bd","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Saját kálváriájától akarja megkímélni férfitársait egy német startup alapítója.","shortLead":"Saját kálváriájától akarja megkímélni férfitársait egy német startup alapítója.","id":"20201212_erekcios_problemak_kezelese_alkalmazas_regimen_app","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc92bfb4-630e-41d4-bd56-d8911dd352bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af2eb641-642e-4fbf-8498-6ecaea2f2720","keywords":null,"link":"/tudomany/20201212_erekcios_problemak_kezelese_alkalmazas_regimen_app","timestamp":"2020. december. 12. 17:30","title":"Erekciós problémák? Erre is van már app","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]