[{"available":true,"c_guid":"d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vállalat ígéretei alapján az új rendszer sokkal könnyebben áttekinthető és használható, mint elődje. Az új menetrend is vasárnaptól érvényes.","shortLead":"A vállalat ígéretei alapján az új rendszer sokkal könnyebben áttekinthető és használható, mint elődje. Az új menetrend...","id":"20201213_Megujult_a_MAV_jegyvasarlasi_rendszere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360b12e9-aa38-45f3-9113-a2117015d1c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201213_Megujult_a_MAV_jegyvasarlasi_rendszere","timestamp":"2020. december. 13. 10:27","title":"Megújult a MÁV jegyvásárlási rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6386665-e027-4610-af94-d68208d01505","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jó hangulatban várják a felek a Brexitet.","shortLead":"Jó hangulatban várják a felek a Brexitet.","id":"20201212_Hadihajokkal_vedik_a_brit_halakat_a_franciak_elol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6386665-e027-4610-af94-d68208d01505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0eeada4-a2f8-410c-b41d-e8e0309eb86e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201212_Hadihajokkal_vedik_a_brit_halakat_a_franciak_elol","timestamp":"2020. december. 12. 12:58","title":"Hadihajókkal védik a brit halakat a franciák elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemere István ufológussal együtt mondják meg az Igazságot a vírusról.","shortLead":"Nemere István ufológussal együtt mondják meg az Igazságot a vírusról.","id":"20201212_Nem_engedtek_be_Godenyt_sajat_konyvenek_dedikalasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be81e8f5-13e1-4028-a357-b47d205d03bc","keywords":null,"link":"/itthon/20201212_Nem_engedtek_be_Godenyt_sajat_konyvenek_dedikalasara","timestamp":"2020. december. 12. 14:18","title":"Nem engedték be Gődényt saját könyvének dedikálására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201212_Kihuztak_az_otos_lotto_szamait_most_kiderul_milyen_lesz_a_karacsonya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3776f865-7dd1-4e23-b0d5-2d2f5212bf10","keywords":null,"link":"/itthon/20201212_Kihuztak_az_otos_lotto_szamait_most_kiderul_milyen_lesz_a_karacsonya","timestamp":"2020. december. 12. 19:53","title":"Kihúzták az ötös lottó számait, most kiderül, milyen lesz a karácsonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d0d18b-d091-4b3b-822f-ba56da260fa6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hétfőre a sűrű köd miatt adott ki figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Hétfőre a sűrű köd miatt adott ki figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat.","id":"20201213_Tobbszor_onos_eso_varhato_a_jovo_heten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70d0d18b-d091-4b3b-822f-ba56da260fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d68e45-9a10-4890-a06d-dd8f5d24741d","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Tobbszor_onos_eso_varhato_a_jovo_heten","timestamp":"2020. december. 13. 15:40","title":"Többször is ónos eső eshet a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6098a57a-6c2f-4595-9cf4-554f4e8d31a3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A felső kategóriába jutni 20 év egy irányba mutató munka - mondja az egyik legelismertebb tokaji borász. Hogyan kerülhet egy magyar termelő a világpiacra és a több millió forintot megmozgató borárverésekre? Folyékony Arany, harmadik rész. ","shortLead":"A felső kategóriába jutni 20 év egy irányba mutató munka - mondja az egyik legelismertebb tokaji borász. Hogyan...","id":"20201212_Doku360_Folyekony_Arany_harmadik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6098a57a-6c2f-4595-9cf4-554f4e8d31a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c458710-8c77-4942-9522-67435ab71fbd","keywords":null,"link":"/360/20201212_Doku360_Folyekony_Arany_harmadik_resz","timestamp":"2020. december. 12. 19:00","title":"Doku360: A minőség tőlünk függ, kezdve azzal, hogy köszönünk-e a szomszédnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59fe3a22-d3d0-4bc5-a81b-af5edf1e4130","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az álruhás rendőrök lefüleltek egy autótolvaj bandát, és több lopást is megakadályoztak az üzletben.","shortLead":"Az álruhás rendőrök lefüleltek egy autótolvaj bandát, és több lopást is megakadályoztak az üzletben.","id":"20201213_Mikulas_mano_titkos_rendorok_kaliforniai_bevasarlokozpont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59fe3a22-d3d0-4bc5-a81b-af5edf1e4130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a84688fd-58cb-4e9b-b87e-b3bae3e24443","keywords":null,"link":"/elet/20201213_Mikulas_mano_titkos_rendorok_kaliforniai_bevasarlokozpont","timestamp":"2020. december. 13. 20:38","title":"Mikulásnak és manónak öltözött rendőrök csaptak le tolvajokra Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77bb420e-188b-4931-932a-bc5e135e6ad2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mindkét állattal egy fiatal elefántokat támadó herpeszvírus-fertőzés végzett.","shortLead":"Mindkét állattal egy fiatal elefántokat támadó herpeszvírus-fertőzés végzett.","id":"20201212_Egy_het_alatt_ket_fiatal_elefant_pusztult_el_egy_New_York_allambeli_allatkertben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77bb420e-188b-4931-932a-bc5e135e6ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959e7495-c844-474d-8a40-026c86f98dcb","keywords":null,"link":"/elet/20201212_Egy_het_alatt_ket_fiatal_elefant_pusztult_el_egy_New_York_allambeli_allatkertben","timestamp":"2020. december. 12. 13:38","title":"Egy hét alatt két fiatal elefánt pusztult el egy New York állambeli állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]