[{"available":true,"c_guid":"d0fb7d07-88a8-49f0-a661-a4ffe7479ee2","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Vatikán vállalta, hogy 2050-ig nullára csökkenti saját szén-dioxid-kibocsátását, Izrael pedig a fosszilis üzemanyagok használatának megszüntetését.","shortLead":"A Vatikán vállalta, hogy 2050-ig nullára csökkenti saját szén-dioxid-kibocsátását, Izrael pedig a fosszilis üzemanyagok...","id":"20201213_A_Vatikan_es_Izrael_is_nagy_vallalast_tett_2050ig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0fb7d07-88a8-49f0-a661-a4ffe7479ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42f120e-6ea6-4f22-af23-12d7c2450662","keywords":null,"link":"/zhvg/20201213_A_Vatikan_es_Izrael_is_nagy_vallalast_tett_2050ig","timestamp":"2020. december. 13. 15:51","title":"A Vatikán és Izrael is nagy vállalást tett 2050-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59fe3a22-d3d0-4bc5-a81b-af5edf1e4130","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az álruhás rendőrök lefüleltek egy autótolvaj bandát, és több lopást is megakadályoztak az üzletben.","shortLead":"Az álruhás rendőrök lefüleltek egy autótolvaj bandát, és több lopást is megakadályoztak az üzletben.","id":"20201213_Mikulas_mano_titkos_rendorok_kaliforniai_bevasarlokozpont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59fe3a22-d3d0-4bc5-a81b-af5edf1e4130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a84688fd-58cb-4e9b-b87e-b3bae3e24443","keywords":null,"link":"/elet/20201213_Mikulas_mano_titkos_rendorok_kaliforniai_bevasarlokozpont","timestamp":"2020. december. 13. 20:38","title":"Mikulásnak és manónak öltözött rendőrök csaptak le tolvajokra Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956413b1-a805-45ea-b607-dde05d15654b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Parlamentben záporoznak a miniszterelnökre a Szájer Józsefet érintő kérdések. ","shortLead":"A Parlamentben záporoznak a miniszterelnökre a Szájer Józsefet érintő kérdések. ","id":"20201214_Jakab_Orbannak_Aruljak_el_ki_jart_meg_brusszeli_szexbuliban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=956413b1-a805-45ea-b607-dde05d15654b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb083f70-aa5a-4977-9239-53930b37c40f","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_Jakab_Orbannak_Aruljak_el_ki_jart_meg_brusszeli_szexbuliban","timestamp":"2020. december. 14. 16:03","title":"Jakab Orbánnak: Árulják el, ki járt még brüsszeli szexbuliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20d7272-6a56-4d6b-b793-75895953b543","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A különítmény tagjait azonosították, vannak köztük orvosok és vegyi fegyverekre szakosodott tudósok is.","shortLead":"A különítmény tagjait azonosították, vannak köztük orvosok és vegyi fegyverekre szakosodott tudósok is.","id":"20201214_Orosz_nemzetbiztonsag_Navalnij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f20d7272-6a56-4d6b-b793-75895953b543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09473c02-37c0-4acd-b522-90b3016e6f38","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_Orosz_nemzetbiztonsag_Navalnij","timestamp":"2020. december. 14. 19:07","title":"Spiegel: Nyolcfős különítményt küldtek Navalnij megmérgezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány hatalmas, a GDP 6,5 százalékával egyenértékű hiányt vár az államháztartásban jövőre. Ebből 700 milliárdot fedez az idei év végi devizakötvény-kibocsátás, 1000 milliárdot adhatnak a lakosság állampapír-vásárlásai, 1600 milliárdot pedig az egyéb befektetők.","shortLead":"A kormány hatalmas, a GDP 6,5 százalékával egyenértékű hiányt vár az államháztartásban jövőre. Ebből 700 milliárdot...","id":"20201214_Magyarorszagnak_3332_milliard_forint_kolcsonre_lesz_szuksege_2021ben_ezer_milliardot_a_lakossag_ad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604d24c9-8cca-4b53-8e27-673c6a4cad4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201214_Magyarorszagnak_3332_milliard_forint_kolcsonre_lesz_szuksege_2021ben_ezer_milliardot_a_lakossag_ad","timestamp":"2020. december. 14. 17:21","title":"Magyarországnak 3332 milliárd forint kölcsönre lesz szüksége jövőre, ezer milliárdot a lakosság ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Ha lehet, még tovább élesedik a vita az Európai Néppárton belül. Miközben Orbán Viktor már egyfajta nyitott kapcsolatot ajánlott fel, egyre többen vannak amellett, hogy a Fideszt ki kellene zárni. Kezdve Deutsch Tamással, akiről valószínűleg szerdán dönt a Néppárt EP-frakciója.","shortLead":"Ha lehet, még tovább élesedik a vita az Európai Néppárton belül. Miközben Orbán Viktor már egyfajta nyitott kapcsolatot...","id":"20201214_lengyelek_neppart_Deutsch_Tamas_kizaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b432bb-a48d-494f-9abd-263ccf78dbee","keywords":null,"link":"/eurologus/20201214_lengyelek_neppart_Deutsch_Tamas_kizaras","timestamp":"2020. december. 14. 09:53","title":"A lengyelek is kizárnák Deutsch Tamást a néppárti frakcióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb6c355-8986-4095-aa8c-79307ecdb096","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 6 éves George Johnson édesanyja először azt hitte, csalók lopják a pénzt a számlájáról, a bankjánál viszont azt mondták, az Apple-höz kellene fordulnia. Ekkor lepődött meg igazán.","shortLead":"A 6 éves George Johnson édesanyja először azt hitte, csalók lopják a pénzt a számlájáról, a bankjánál viszont azt...","id":"20201214_sonic_forces_alkalmazason_beluli_vasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afb6c355-8986-4095-aa8c-79307ecdb096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c83d76-e727-45ed-aa3c-d8f8f16d2e8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_sonic_forces_alkalmazason_beluli_vasarlas","timestamp":"2020. december. 14. 18:03","title":"Azt hitte, játékpénz: 4,6 milliió forintnyi dollárt költött egy 6 éves fiú a Sonic Forces-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dbb72f1-0ada-4639-a715-989254ac34ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljesen önvezető járművet elegendő 16 óránként töltőre dugni.","shortLead":"A teljesen önvezető járművet elegendő 16 óránként töltőre dugni.","id":"20201215_itt_az_amazon_sofor_nelkuli_elektromos_taxija_zoox","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dbb72f1-0ada-4639-a715-989254ac34ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ad4c79-92af-42f5-b7a8-eef2935226b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_itt_az_amazon_sofor_nelkuli_elektromos_taxija_zoox","timestamp":"2020. december. 15. 07:59","title":"Itt az Amazon sofőr nélküli elektromos taxija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]