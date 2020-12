Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube néhány hete új gombot tesztel, amely segítségével időbélyegel hagyhatunk hozzászólást a videók alatt.","shortLead":"A YouTube néhány hete új gombot tesztel, amely segítségével időbélyegel hagyhatunk hozzászólást a videók alatt.","id":"20201214_youtube_idobelyeg_hozzaszolas_komment","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c772eb1-1bf9-4ce7-ac7a-0992f42e990c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_youtube_idobelyeg_hozzaszolas_komment","timestamp":"2020. december. 14. 16:33","title":"Remek funkciót tesztel a YouTube, de rosszul is elsülhet a bevezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed5258df-1265-4cc5-b6f4-910d236fa45c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 38 éves férfi autójában is találtak kábítószergyanús anyagokat.","shortLead":"A 38 éves férfi autójában is találtak kábítószergyanús anyagokat.","id":"20201215_Negyfajta_drogra_is_pozitiv_volt_a_szonda_egy_balesetet_okozo_autosnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed5258df-1265-4cc5-b6f4-910d236fa45c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6b87af-f00a-4f3b-bc9d-a804b69b2b20","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_Negyfajta_drogra_is_pozitiv_volt_a_szonda_egy_balesetet_okozo_autosnak","timestamp":"2020. december. 15. 08:18","title":"Négyfajta drogra is pozitív volt a szonda egy balesetet okozó autósnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33deb146-49b3-4540-8886-c1cf4bf88702","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Bidenre 302, Trumpra 232 elektori voksot adtak le az újabb, hétfői összesítés szerint. 