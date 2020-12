Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec335e79-d427-4540-9069-c651a4c1289d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ar aranyiparban intézménynek számító George Gero 84 évesen hunyt el New Yorkban.","shortLead":"Ar aranyiparban intézménynek számító George Gero 84 évesen hunyt el New Yorkban.","id":"20201215_Elhunyt_a_magyar_szarmazasu_George_Gero_az_aranyipar_egyik_legismertebb_alakja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec335e79-d427-4540-9069-c651a4c1289d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a9635b-be98-4cce-82b4-055a54c9b270","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_Elhunyt_a_magyar_szarmazasu_George_Gero_az_aranyipar_egyik_legismertebb_alakja","timestamp":"2020. december. 15. 12:17","title":"Elhunyt a magyar származású George Gero, az aranyipar egyik legismertebb alakja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Elébe megy a legnagyobb német lap a holnapi döntésnek, amelynek az a tétje, hogy kizárják-e az Európai Néppárt (EPP) parlamenti csoportjából Deutsch Tamást, aki minősíthetetlen szavakkal illette a Néppárt frakcióvezetőjét, Manfred Webert.","shortLead":"Elébe megy a legnagyobb német lap a holnapi döntésnek, amelynek az a tétje, hogy kizárják-e az Európai Néppárt (EPP...","id":"20201215_europai_neppart_fidesz_kizaras_lapszemle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86388a9c-be00-4489-ac06-25a3dfd52d08","keywords":null,"link":"/360/20201215_europai_neppart_fidesz_kizaras_lapszemle","timestamp":"2020. december. 15. 07:30","title":"Süddeutsche-elemzés: Deutschnak és a Fidesznek mennie kell a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f96169-aeec-4cb7-9c10-61745b7072f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hetente duplázódik a fertőzöttek száma az angol fővárosban.","shortLead":"Hetente duplázódik a fertőzöttek száma az angol fővárosban.","id":"20201214_London_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98f96169-aeec-4cb7-9c10-61745b7072f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8b96db-c7e2-4707-9007-1c96a21f42b9","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_London_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 14. 17:25","title":"Londonban bevezetik a legszigorúbb korlátozásokat a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86463628-c3a9-4bb5-86e7-7857b3c1adfa","c_author":"Demény Péter","category":"360","description":"Szerzőnk számos hasonlóságot lát az új szélsőjobbos román párt ideológiája és a Fidesz gondolkodása között. ","shortLead":"Szerzőnk számos hasonlóságot lát az új szélsőjobbos román párt ideológiája és a Fidesz gondolkodása között. ","id":"20201215_Szeretettel_Erdelybol_Vasgardistak_szellemi_utodai_a_roman_parlamentben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86463628-c3a9-4bb5-86e7-7857b3c1adfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb36a8a2-9d15-4aad-9ad3-4fa98aeabbc3","keywords":null,"link":"/360/20201215_Szeretettel_Erdelybol_Vasgardistak_szellemi_utodai_a_roman_parlamentben","timestamp":"2020. december. 15. 11:00","title":"Szeretettel Erdélyből: Vasgárdisták szellemi utódai a román parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b1d73b-6e72-45b6-ac81-81260c6d7e1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az új csúszásmentesítő a környezet mellett a cipőt és a nadrágszárat is kíméli.\r

