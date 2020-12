Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ff4c90b-04ad-4e0d-a224-9892a7802d29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök kabinetfőnöke úgy érvel, hogy aki nem jelentkezik a vakcináért, arról honnan tudnák, hogy be szeretné adatni. ","shortLead":"A miniszterelnök kabinetfőnöke úgy érvel, hogy aki nem jelentkezik a vakcináért, arról honnan tudnák, hogy be szeretné...","id":"20201214_rogan_antal_koronavirus_vakcina_regisztracio_bayer_zsolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ff4c90b-04ad-4e0d-a224-9892a7802d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78e6606f-cba6-40c2-bb6a-d6124207d5da","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_rogan_antal_koronavirus_vakcina_regisztracio_bayer_zsolt","timestamp":"2020. december. 14. 07:46","title":"Rogán: Aki nem regisztrál az oltásra, hátrébb kerül a sorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Elébe megy a legnagyobb német lap a holnapi döntésnek, amelynek az a tétje, hogy kizárják-e az Európai Néppárt (EPP) parlamenti csoportjából Deutsch Tamást, aki minősíthetetlen szavakkal illette a Néppárt frakcióvezetőjét, Manfred Webert.","shortLead":"Elébe megy a legnagyobb német lap a holnapi döntésnek, amelynek az a tétje, hogy kizárják-e az Európai Néppárt (EPP...","id":"20201215_europai_neppart_fidesz_kizaras_lapszemle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86388a9c-be00-4489-ac06-25a3dfd52d08","keywords":null,"link":"/360/20201215_europai_neppart_fidesz_kizaras_lapszemle","timestamp":"2020. december. 15. 07:30","title":"Süddeutsche-elemzés: Deutschnak és a Fidesznek mennie kell a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9897ada5-8259-471a-8f94-225c04330f23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtartotta eddigi talán legrövidebb tájékoztatóját az operatív törzs. A tömeges oltásra 2021-ig kell várni.","shortLead":"Megtartotta eddigi talán legrövidebb tájékoztatóját az operatív törzs. A tömeges oltásra 2021-ig kell várni.","id":"20201214_operativ_torzs_december_14_koronavirus_oltas_vakcina_pfizer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9897ada5-8259-471a-8f94-225c04330f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdfcb924-9c41-4684-a0a1-f32d0cebe3dd","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_operativ_torzs_december_14_koronavirus_oltas_vakcina_pfizer","timestamp":"2020. december. 14. 12:01","title":"Operatív törzs: A Pfizer/BioNTech vakcinája kerülhet leghamarabb Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41793714-d40e-42c8-8c8b-cecac845454f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A német cégnek nem megy jól a szekér, Magyarországon is elhalasztott egy beruházást, de a berlini segítséggel nem járnának jól.","shortLead":"A német cégnek nem megy jól a szekér, Magyarországon is elhalasztott egy beruházást, de a berlini segítséggel nem...","id":"20201214_A_Thyssenkrupp_dragallja_a_kormanyzati_segitseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41793714-d40e-42c8-8c8b-cecac845454f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"481cf246-55d1-41a3-8cac-4b8336f5c013","keywords":null,"link":"/kkv/20201214_A_Thyssenkrupp_dragallja_a_kormanyzati_segitseget","timestamp":"2020. december. 14. 16:02","title":"A Thyssenkrupp drágállja a német kormányzati segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5792c6-8918-4f5b-9205-f9ff99d13dbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik leginkább szembetűnő változás az idei iPhone-oknál a szerényebb doboztartalom volt. Kimaradt a fülhallgató és a töltő is, azonban nem mindegyik ország fogadja el ezt.","shortLead":"Az egyik leginkább szembetűnő változás az idei iPhone-oknál a szerényebb doboztartalom volt. Kimaradt a fülhallgató és...","id":"20201213_apple_iphone_12_doboza_tolto_brazilia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f5792c6-8918-4f5b-9205-f9ff99d13dbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54aebfc-6eb6-4458-926c-f4c488e04268","keywords":null,"link":"/tudomany/20201213_apple_iphone_12_doboza_tolto_brazilia","timestamp":"2020. december. 13. 20:03","title":"Még egy ország visszarakatná az iPhone 12 dobozába a töltőfejet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d71018b3-5b35-46a6-a052-c859a08ed79e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A verebek gyógynövénnyel gondoskodnak fiókáik egészségéről. Egy új nemzetközi tanulmány szerint a Kínában élő rozsdabarna verebek a kínai fekete üröm (Artemisia verlotiorum) növénnyel védik fiókáikat a parazitáktól.","shortLead":"A verebek gyógynövénnyel gondoskodnak fiókáik egészségéről. Egy új nemzetközi tanulmány szerint a Kínában élő...","id":"20201214_rozsdabarna_verebek_fiokak_gyogynovenyek_fekete_urom_madarfeszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d71018b3-5b35-46a6-a052-c859a08ed79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"714c5bad-a3b6-4c33-b9a7-799899f18452","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_rozsdabarna_verebek_fiokak_gyogynovenyek_fekete_urom_madarfeszek","timestamp":"2020. december. 14. 07:03","title":"Gyógynövényt visznek a verebek fiókáiknak, hogy ne legyenek betegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de381cd-e891-4da7-b15f-5149c6fc5639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David Reaboi testépítő és szereti a mákos bejglit. Azért szerződtették, hogy jobb legyen a magyar kormány amerikai megítélése.","shortLead":"David Reaboi testépítő és szereti a mákos bejglit. Azért szerződtették, hogy jobb legyen a magyar kormány amerikai...","id":"20201214_magyar_kormany_amerikai_nagykovetseg_alt_right_lobbista_david_reaboi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9de381cd-e891-4da7-b15f-5149c6fc5639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d606ebd4-689a-437d-bd7e-286b9307db6d","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_magyar_kormany_amerikai_nagykovetseg_alt_right_lobbista_david_reaboi","timestamp":"2020. december. 14. 15:40","title":"10 millióért igazolt lobbistát az amerikai magyar nagykövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb2390f0-0d1c-43d7-a386-36e191eb3879","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyolcvan méteres mélységbe zuhant egy nő a Boroka kilátónál az egyik ausztráliai kirándulóhelyen. Átmászott a korláton, hogy egy látványos fotóért pózolhasson, de megbotlott a szikla szélén.","shortLead":"Nyolcvan méteres mélységbe zuhant egy nő a Boroka kilátónál az egyik ausztráliai kirándulóhelyen. Átmászott a korláton...","id":"20201214_Latvanyos_szelfiert_maszott_ki_a_sziklara_de_a_melybe_zuhant_egy_ausztral_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb2390f0-0d1c-43d7-a386-36e191eb3879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e2c00c7-1d9f-4b12-bd80-7b289c6bea3b","keywords":null,"link":"/elet/20201214_Latvanyos_szelfiert_maszott_ki_a_sziklara_de_a_melybe_zuhant_egy_ausztral_no","timestamp":"2020. december. 14. 14:47","title":"Látványos fotóért mászott ki a sziklára, de a mélybe zuhant egy ausztrál nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]