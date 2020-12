Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9bebcd5-ebd7-4428-a41b-efe9dd3b1d33","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A japán Hajabusza-2 űrszonda kapszulája 4,6 milliárd éves mintákkal tért vissza a Ryugu nevű aszteroidáról. A kutatók most ezeket vizsgálják, hogy kiderüljön, tényleg sikerült-e a misszió.","shortLead":"A japán Hajabusza-2 űrszonda kapszulája 4,6 milliárd éves mintákkal tért vissza a Ryugu nevű aszteroidáról. A kutatók...","id":"20201214_hajabusza_2_urszonda_kapszula_ryugu_aszteroida","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9bebcd5-ebd7-4428-a41b-efe9dd3b1d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12550eb-3229-484a-a67e-62644f8fdb0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_hajabusza_2_urszonda_kapszula_ryugu_aszteroida","timestamp":"2020. december. 14. 20:03","title":"Fekete szemcséket tartalmaz Hajabusza-2 űrszonda kapszulája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezúttal az Opus egyik leányvállalata, az R-kord nyert el egy közbeszerzést, amit a MÁV írt ki.","shortLead":"Ezúttal az Opus egyik leányvállalata, az R-kord nyert el egy közbeszerzést, amit a MÁV írt ki.","id":"20201215_Ujabb_25_milliardos_kozbeszerzest_nyert_el_Meszaros_Lorinc_egyik_erdekeltsege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45cf94cb-2f1e-4cb5-82ff-f4d6606bcc7f","keywords":null,"link":"/kkv/20201215_Ujabb_25_milliardos_kozbeszerzest_nyert_el_Meszaros_Lorinc_egyik_erdekeltsege","timestamp":"2020. december. 15. 09:49","title":"Újabb 25 milliárdos közbeszerzést nyert el Mészáros Lőrinc egyik érdekeltsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06aef417-3608-497d-8815-1c09c53538d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalkozót hűtlen kezeléssel és vesztegetés elfogadásával gyanúsítják.","shortLead":"A vállalkozót hűtlen kezeléssel és vesztegetés elfogadásával gyanúsítják.","id":"20201216_Megerositettek_hogy_orizetbe_vettek_Bige_Laszlot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06aef417-3608-497d-8815-1c09c53538d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511f3657-8333-4c8d-81ab-36a552afd4b3","keywords":null,"link":"/kkv/20201216_Megerositettek_hogy_orizetbe_vettek_Bige_Laszlot","timestamp":"2020. december. 16. 13:06","title":"Megerősítették, hogy őrizetbe vették Bige Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c586c360-7cf5-47f4-b83a-7af764bfa989","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A tokaji termelők régóta küzdenek azon, hogy egy világszerte elismerjék a borvidéket. A munka hiába zajlik több évtizede, mindennap újra meg kell dolgozni érte. Folyékony Arany, negyedik, befejező rész.","shortLead":"A tokaji termelők régóta küzdenek azon, hogy egy világszerte elismerjék a borvidéket. A munka hiába zajlik több...","id":"20201215_Doku360_Folyekony_arany_negyedik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c586c360-7cf5-47f4-b83a-7af764bfa989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8591a210-a3e0-4f11-90a3-e7f716656cf3","keywords":null,"link":"/360/20201215_Doku360_Folyekony_arany_negyedik_resz","timestamp":"2020. december. 15. 19:00","title":"Doku360: Ha Tokajból nem tudunk sikertörténetet csinálni, nem tudom miből lehet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a03058-4327-47f8-9cf0-40fc13736997","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Portlandtól kétórányi útra van.","shortLead":"Portlandtól kétórányi útra van.","id":"20201215_Komplett_versenypalya_elado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7a03058-4327-47f8-9cf0-40fc13736997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"034dd11f-6452-4baf-9592-c0cacdc390cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_Komplett_versenypalya_elado","timestamp":"2020. december. 15. 11:48","title":"2,5 milliárd forintért eladó egy csodás versenypálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ddfb1d-3d2f-47e1-a6d6-335aff73aa81","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megjelentek náluk is a forgalomban azok a zöld jelöléssel ellátott autók, amelyeket így könnyebb megkülönböztetni a hagyományos hajtású autóktól.","shortLead":"Megjelentek náluk is a forgalomban azok a zöld jelöléssel ellátott autók, amelyeket így könnyebb megkülönböztetni...","id":"20201214_Az_angoloknak_is_megtetszett_a_zold_rendszam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12ddfb1d-3d2f-47e1-a6d6-335aff73aa81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f3e859-ce36-4cac-915a-0720f72a2037","keywords":null,"link":"/cegauto/20201214_Az_angoloknak_is_megtetszett_a_zold_rendszam","timestamp":"2020. december. 14. 18:07","title":"Az angoloknak is megtetszett a zöld rendszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47de2388-8ef3-4c22-86bf-6a85d097b1f1","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Az egyik piacvezetőként számon tartott társaság vezetőjét is őrizetbe vették - értesült a hvg.hu.","shortLead":"Az egyik piacvezetőként számon tartott társaság vezetőjét is őrizetbe vették - értesült a hvg.hu.","id":"20201216_Tucatnyi_biztonsagi_ceghez_vonult_ki_a_NAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47de2388-8ef3-4c22-86bf-6a85d097b1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3efacd-7c5f-43a3-9f2e-7155ad72c7b9","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Tucatnyi_biztonsagi_ceghez_vonult_ki_a_NAV","timestamp":"2020. december. 16. 12:56","title":"Harminc-negyven biztonsági céghez vonult ki a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b992f0-050d-4cfc-ade3-ec9a794b7ee7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az infektológus főorvos Szlávik János szerint az idei karácsonyt tanácsos inkább elfelejteni.","shortLead":"Az infektológus főorvos Szlávik János szerint az idei karácsonyt tanácsos inkább elfelejteni.","id":"20201215_szlavik_janos_koronavirus_teszt_karacsony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64b992f0-050d-4cfc-ade3-ec9a794b7ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68468596-95f5-4b2c-9502-5c00247e9420","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_szlavik_janos_koronavirus_teszt_karacsony","timestamp":"2020. december. 15. 09:57","title":"Szlávik: Csak azok karácsonyozhatnak biztonságban, akik már átestek a fertőzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]