[{"available":true,"c_guid":"9469700f-a736-422d-9103-89363d0152bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A műsorban – a többi közt – téma lett volna az Apple vezérigazgató Tim Cook homoszexualitása is. De most már nem lesz, a sorozat ugyanis nem készül el – éppen Cook miatt.","shortLead":"A műsorban – a többi közt – téma lett volna az Apple vezérigazgató Tim Cook homoszexualitása is. De most már nem lesz...","id":"20201215_tim_cook_apple_email_sorozat_gawker","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9469700f-a736-422d-9103-89363d0152bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff291ea-6f77-458b-b825-b2d85613a8ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_tim_cook_apple_email_sorozat_gawker","timestamp":"2020. december. 15. 08:33","title":"Az Apple-t vezető Tim Cooknak pár e-mailjébe került elkaszálni egy egész sorozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f10fa47-ed33-4f46-9239-91c18ef8b652","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV-n futó Civil a pályán című műsort szombaton már más műsorvezető vezeti.","shortLead":"Az ATV-n futó Civil a pályán című műsort szombaton már más műsorvezető vezeti.","id":"20201215_Fiala_Janos_ATV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f10fa47-ed33-4f46-9239-91c18ef8b652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7daaeb-4d99-4db8-a496-d95b2c48b11d","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_Fiala_Janos_ATV","timestamp":"2020. december. 15. 15:21","title":"Fiala János munkahelyi konfliktus miatt távozik az ATV-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74cc4429-4881-45c2-b61a-d38e1375af5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politológus könyvében új fogalmat ad a magyar államformára, és azt is elmagyarázza, mi a különbség a stróman és a kliens között.","shortLead":"A politológus könyvében új fogalmat ad a magyar államformára, és azt is elmagyarázza, mi a különbség a stróman és...","id":"20201216_Korosenyi_Andras_orban_vezerdemokracia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74cc4429-4881-45c2-b61a-d38e1375af5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54669193-ee8d-4d2d-bd7e-be15ddf4562d","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Korosenyi_Andras_orban_vezerdemokracia","timestamp":"2020. december. 16. 13:38","title":"Körösényi András: Orbánnak már fejedelmi hatalma van, Mészáros pedig nem stróman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nőt bízott meg a számla nyitásával, a bűncselekményből származó 927 ezer eurót Hongkongba utalták.","shortLead":"Egy nőt bízott meg a számla nyitásával, a bűncselekményből származó 927 ezer eurót Hongkongba utalták.","id":"20201216_budapest_penzmosas_hongkong","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb6508c8-8143-46b0-8fc2-c502ccf8ef11","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_budapest_penzmosas_hongkong","timestamp":"2020. december. 16. 07:33","title":"300 millió forintnyi eurót akart átmosni egy budapesti férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"256e8a9b-7123-4c2b-a8c2-72b74e756feb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vagy megállás nélkül dolgozott, és nem volt ideje sem magára, sem a szeretteire, vagy egyik napról a másikra ez megszűnt, és temérdek ideje lett – foglalja össze az idei évet Mészáros Béla. És bár a színész ebben az időszakban sokat tudott magával foglalkozni, egy idő után rájött, hogy talán nem is kellene. Mert sokkal jobb, ha inkább másokkal foglalkozik, sokan vannak ugyanis, akiknek segítségre van szükségük. Vagy legalább egy szendvicsre. ","shortLead":"Vagy megállás nélkül dolgozott, és nem volt ideje sem magára, sem a szeretteire, vagy egyik napról a másikra...","id":"20201215_Meszaros_Bela_2020_a_vegletek_eve_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=256e8a9b-7123-4c2b-a8c2-72b74e756feb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a62d2b-c3e1-498c-a545-04ecf890c3ea","keywords":null,"link":"/elet/20201215_Meszaros_Bela_2020_a_vegletek_eve_volt","timestamp":"2020. december. 15. 12:00","title":"Mészáros Béla: 2020 a végletek éve volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33deb146-49b3-4540-8886-c1cf4bf88702","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Bidenre 302, Trumpra 232 elektori voksot adtak le az újabb, hétfői összesítés szerint. A győzelemhez 270 szavazat kellett.","shortLead":"Bidenre 302, Trumpra 232 elektori voksot adtak le az újabb, hétfői összesítés szerint. A győzelemhez 270 szavazat...","id":"20201215_elektorok_joe_biden_szavazat_elnokvalasztas_donald_trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33deb146-49b3-4540-8886-c1cf4bf88702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272cdc62-c200-44dd-a1b7-626fa04621d1","keywords":null,"link":"/vilag/20201215_elektorok_joe_biden_szavazat_elnokvalasztas_donald_trump","timestamp":"2020. december. 15. 05:20","title":"Az elektorok megerősítették Biden győzelmét, hivatalosan is ő az USA következő elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9bebcd5-ebd7-4428-a41b-efe9dd3b1d33","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A japán Hajabusza-2 űrszonda kapszulája 4,6 milliárd éves mintákkal tért vissza a Ryugu nevű aszteroidáról. A kutatók most ezeket vizsgálják, hogy kiderüljön, tényleg sikerült-e a misszió.","shortLead":"A japán Hajabusza-2 űrszonda kapszulája 4,6 milliárd éves mintákkal tért vissza a Ryugu nevű aszteroidáról. A kutatók...","id":"20201214_hajabusza_2_urszonda_kapszula_ryugu_aszteroida","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9bebcd5-ebd7-4428-a41b-efe9dd3b1d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12550eb-3229-484a-a67e-62644f8fdb0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_hajabusza_2_urszonda_kapszula_ryugu_aszteroida","timestamp":"2020. december. 14. 20:03","title":"Fekete szemcséket tartalmaz Hajabusza-2 űrszonda kapszulája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b9be70-87d5-4ff1-a371-2cc08f84978e","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Legyen szó tejtermékekről, húskészítményekről, vagy akár ruhadarabokról, egyre több cég kínál növényi alapú helyettesítőt az állati eredetű termékekre. Az elnevezéseket azonban heves vita övezi és sok esetben nem is mindig jelenthetjük ki, hogy a növényi megoldás egészségesebb vagy éppen környezetbarátabb.","shortLead":"Legyen szó tejtermékekről, húskészítményekről, vagy akár ruhadarabokról, egyre több cég kínál növényi alapú...","id":"20201215_Lehet_burger_ami_szojabol_keszul_es_bor_ami_ananaszbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3b9be70-87d5-4ff1-a371-2cc08f84978e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b8841a1-5232-4bcc-9f90-5be80900df9b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201215_Lehet_burger_ami_szojabol_keszul_es_bor_ami_ananaszbol","timestamp":"2020. december. 15. 15:30","title":"Lehet-e burger, ami szójából készül és bőr, ami ananászból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]