[{"available":true,"c_guid":"56cc9092-8dfb-43e3-b4ae-375bba871401","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A pedagógusok és a diákok letesztelésével folytatódik a járvány elleni védekezés Ausztriában.","shortLead":"A pedagógusok és a diákok letesztelésével folytatódik a járvány elleni védekezés Ausztriában.","id":"20201215_ausztria_jarvany_karanten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56cc9092-8dfb-43e3-b4ae-375bba871401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a68c87-e1e8-4598-a484-4421f50286d0","keywords":null,"link":"/vilag/20201215_ausztria_jarvany_karanten","timestamp":"2020. december. 15. 18:30","title":"A külföldről érkezők karanténba küldésére és hosszabb téli szünetre készülnek Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549910a6-f0e2-4458-920b-b408e9f1310a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple az elmúlt hónapokban azt kérte a fejlesztőktől: írják le, milyen adatokat gyűjtenek és használnak a felhasználókról. Most ezeket az információkat közzé is teszik az appok mellett.","shortLead":"Az Apple az elmúlt hónapokban azt kérte a fejlesztőktől: írják le, milyen adatokat gyűjtenek és használnak...","id":"20201216_apple_app_store","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=549910a6-f0e2-4458-920b-b408e9f1310a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e9fd00-e7eb-46ee-8d42-5ee4a0ffcfd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_apple_app_store","timestamp":"2020. december. 16. 13:11","title":"Új információk jelennek meg az alkalmazásoknál az App Store-ban, érdemes lesz elolvasni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ff3fb0-6844-4aa8-bdd3-f20b0f7959ce","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Chicago és az All That Jazz színésznője 71 éves volt.","shortLead":"A Chicago és az All That Jazz színésznője 71 éves volt.","id":"20201215_Meghalt_Ann_Reinking","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41ff3fb0-6844-4aa8-bdd3-f20b0f7959ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6cb8b8b-2c16-4d83-afc9-85fe7cf84931","keywords":null,"link":"/kultura/20201215_Meghalt_Ann_Reinking","timestamp":"2020. december. 15. 08:28","title":"Meghalt Ann Reinking","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4dbb607-1f6c-4e62-a5d1-9785e3c1ce6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvoskamara által készített listán nyolc háziorvos neve szerepel.","shortLead":"Az orvoskamara által készített listán nyolc háziorvos neve szerepel.","id":"20201215_egeszsegugyi_dolgozo_jarvany_koronavirus_mok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4dbb607-1f6c-4e62-a5d1-9785e3c1ce6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3645bf4e-5df5-4be1-9614-524253bfb637","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_egeszsegugyi_dolgozo_jarvany_koronavirus_mok","timestamp":"2020. december. 15. 09:10","title":"Már 34 egészségügyi dolgozó halt meg a járvány miatt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b992f0-050d-4cfc-ade3-ec9a794b7ee7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az infektológus főorvos Szlávik János szerint az idei karácsonyt tanácsos inkább elfelejteni.","shortLead":"Az infektológus főorvos Szlávik János szerint az idei karácsonyt tanácsos inkább elfelejteni.","id":"20201215_szlavik_janos_koronavirus_teszt_karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64b992f0-050d-4cfc-ade3-ec9a794b7ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68468596-95f5-4b2c-9502-5c00247e9420","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_szlavik_janos_koronavirus_teszt_karacsony","timestamp":"2020. december. 15. 09:57","title":"Szlávik: Csak azok karácsonyozhatnak biztonságban, akik már átestek a fertőzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dbb72f1-0ada-4639-a715-989254ac34ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljesen önvezető járművet elegendő 16 óránként töltőre dugni.","shortLead":"A teljesen önvezető járművet elegendő 16 óránként töltőre dugni.","id":"20201215_itt_az_amazon_sofor_nelkuli_elektromos_taxija_zoox","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dbb72f1-0ada-4639-a715-989254ac34ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ad4c79-92af-42f5-b7a8-eef2935226b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_itt_az_amazon_sofor_nelkuli_elektromos_taxija_zoox","timestamp":"2020. december. 15. 07:59","title":"Itt az Amazon sofőr nélküli elektromos taxija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Novák Katalin szerint szándékosan félreértették, amikor azt mondta, nem baj, ha a férfiak többet keresnek. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Novák Katalin szerint szándékosan félreértették, amikor azt mondta, nem baj, ha a férfiak többet keresnek. A hvg360...","id":"20201216_Radar360_Orizetben_az_egyik_leggazdagabb_magyar_zuhan_a_gazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e516e07e-5e52-4e3d-97a8-e16b805eee1a","keywords":null,"link":"/360/20201216_Radar360_Orizetben_az_egyik_leggazdagabb_magyar_zuhan_a_gazdasag","timestamp":"2020. december. 16. 07:48","title":"Radar360: Őrizetben az egyik leggazdagabb magyar, zuhan a gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A jegybank elnöke összefoglalta, mit csinálhatott volna jobban a kormány 2020-ban.","shortLead":"A jegybank elnöke összefoglalta, mit csinálhatott volna jobban a kormány 2020-ban.","id":"20201215_Matolcsy_Gyorgy_szerint_a_recesszio_felerol_a_kormany_tehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e08888e-a34b-4914-b450-6a26466d5981","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_Matolcsy_Gyorgy_szerint_a_recesszio_felerol_a_kormany_tehet","timestamp":"2020. december. 15. 16:08","title":"Matolcsy György szerint a recesszió feléről a kormány tehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]