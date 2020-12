„Szigor kell, mert karácsony jövőre is lesz, most az a fontos, hogy mi is legyünk” – mondta Orbán Viktor december 7-én, amikor bejelentette a korlátozó intézkedések meghosszabbítását.

Miközben az egész ország a járványhelyzet alatti ünnepekre készül, a kormány hetek óta azt kommunikálja: ahhoz, hogy senkit ne fertőzzünk meg, idén le kell mondani a karácsonyi vacsorákról, rokonlátogatásokról és még a nagyszülőket sem szabad felkeresni.

© AFP / Caia image

Azzal persze ők is számolnak, hogy sokan ezt képtelenek lesznek betartani, ezért arról csak december 21-én fog a kormány dönteni, hogy szenteste kivételt tesz-e, és ideiglenesen feloldja-e a kijárási korlátozásokat. Minden azon múlik majd, hogy hatnak-e addigra a novemberben bevezetett védelmi intézkedések. Bár egyelőre úgy tűnik, lassan csökkennek a fertőzési számok (keddre például 1893, szerdára 2804 ember szervezetében mutatták ki az új koronavírust), még mindig túl nagyok a napi ingadozások ahhoz, hogy a javuló tendenciát biztosra lehessen mondani.

Abban a kormánynak és szakértőinek is igaza van, hogy

a legnagyobb biztonságban akkor tudhatjuk magunkat és szeretteinket, ha idén nem megyünk sehova, és csak a velünk egy háztartásban élőkkel gyűlünk össze a fa alatt.

Teljes garanciát ez sem jelent, hiszen a koronavírust boltban, tömegközlekedésen és gyerekek esetében az iskolában, óvodában vagy bölcsődében is el lehet kapni, de legalább annak nem áll fenn az esélye, hogy a karácsonyi ajándékokkal együtt a vírust is átadjuk idős, vagy krónikus beteg szeretteinknek.

Sokan vannak viszont olyanok, akik képtelenek magukra hagyni egyedül élő rokonaikat, ami abból a szempontból érthető is, hogy a magány az ünnepek alatt a szokásosnál is nagyobb lelki terhet jelent, nem véletlenül történik a legtöbb öngyilkosság a karácsonyt követő napokban. Nem meglepő, hogy a karácsonyi ünnepekkel egy időben egyre többen gondolkoznak el azon, hogyan tudnának mégis biztonságosan együtt ünnepelni a családdal, sokan pedig a családi összejövetelt megelőző tesztelésben látják az egyetlen megoldást.

Teszt: drága és ez sem biztos

Az elmúlt hetekben rengeteg olyan hirdetés jelent meg az interneten, melyben különböző laboratóriumok karácsonyi szűrővizsgálatokat kínálnak az aggódóknak. Ha valaki ezt az opciót választja, még a hatósági árral együtt is mélyen a zsebébe kell nyúlnia: egy PCR-teszt ára jelenleg 19 500 forint, és ha biztosra akar menni, még a kiszállási díjat is fizetnie kell.

© Bosch Healthcare Solutions

Internetes keresésünk alatt viszont találtunk olyan ajánlatot, ahol erre is gondolva családi kedvezményt adnak, sőt 1–4 fő egyidejű szűrése esetén a kiszállást csak egyszer kell kifizetni.

Az összes kedvezménnyel együtt

egy négytagú budapesti családnak még így is 91 900 forintjába kerül a koronavírus-szűrés.

Nem beszélve arról, hogy a fővárosi agglomerációban például 4500, sürgősséggel pedig 5000 forintos felárat számolnak tesztenként, így pillanatok alatt 100 ezer forint fölé emelkedhet a számla végösszege.

Akadnak olyanok is, akik éppen ezért magukat nem, csak az iskolába járó gyermeküket tesztelik. Egy hvg.hu-nak nyilatkozó édesanya, Anna például már lefoglalt egy hétfői időpontot, és ahogy vége az iskolának, indulnak a fiával a mintavételi helyre. Az ok: szeretnék, hogy a gyermek végre-valahára találkozhasson a nagyszüleivel a téli szünetben.

„Kicsit elbizonytalanítottak ugyan azok a nyilatkozatok, hogy álbiztonságot ad a teszt, de ennél jobb megoldást egyelőre nem tudok kitalálni. Azt mérlegeltük, hogy hosszú távon a stressz, a magány az idős nagymamának és nagypapának, akik hónapok óta nem látták az unokájukat, van olyan káros, mint a vírus. Szóval, teszteltetünk, és a gyerek rajtunk kívül mással nem találkozik az utazásig” – írta.

Arról, hogy mennyien választják ezt az opciót, egyelőre nincsenek pontos adatok: van olyan laboratórium, ahol lapunknak elmondták, hogy lényegesen megszaporodtak a rendelések az elmúlt napokban, máshol a hétvégére várják az első rohamot. Az egyik legnagyobb magyarországi laboratórium, a SYNLAB viszont egyelőre nem tapasztalt forgalomnövekedést.

„A PCR-vizsgálatok esetében a SYNLAB laboratóriumában a tesztelések csúcsidőszaka augusztustól októberig tartott, amikor utazáshoz, vagy a karantén elhagyásához szükséges volt a negatív teszt.

© Túry Gergely

Ezekben a hónapokban sok esetben a maximum kapacitást meghaladó terhelésnek volt kitéve laborunk. Az utóbbi egy hónapban, amióta szigorodtak a járványügyi intézkedések, ugyan még mindig maximális kapacitással dolgozunk, de beállt egy konstans napi tesztmennyiség. A karácsonyi időszakra vonatkozóan nem tapasztalunk kiugró előjegyzésszámot” – írták lapunk kérdésére.

A koronavírustesztek egy részével a magas áruk mellett az is a probléma, hogy csak a pillanatnyi fertőzést mutatják ki, ezért még ha el is végeztetjük őket, nem lehetünk benne biztosak, hogy mentesek vagyunk a vírustól. Különösen igaz ez a mostanában elterjedt és tömeges szűréshez is használt antigén tesztekre, melyek csak tünetesek esetében mutatják ki biztosra a pozitivitást, és fals negatív eredményt adhatnak. Egy vidéken dolgozó háziorvos lapunknak azt mesélte, hogy egy páciensénél nemrég két teszt is negatív lett, csak a harmadik mutatta ki a fertőzést.

A PCR-tesztek már sokkal érzékenyebbek, de még így sem 100 százalékosan megbízhatók és szintén a pillanatnyi állapotot mutatják, tehát ha emellett döntünk és biztosra akarunk menni, akkor nem elég házhoz rendelni (vagy az autós tesztelést választani), hanem utána szigorú önkéntes karanténba kell vonulnunk.

A módszer ellen szólalt fel Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének osztályvezető főorvosa is. A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában úgy fogalmazott: nem lehet a karácsonyi összejövetelek biztonságosságát koronavírusteszttel biztosítani, inkább el kell kerülni a találkozásokat.

„A tesztek 5–6 napig mutatnak pozitív eredményt, a tünetek megjelenése előtt több nappal még nem, ezért egy negatív teszt nem zárja ki azt, hogy valaki másnap már pozitív tesztet produkáljon” – figyelmeztetett.

Szlávik egy kivételt említett: azok, akik átestek a fertőzésen, körülbelül fél évig védettséget élveznek, ezért ők biztonsággal meglátogathatják ismerőseiket.

Engedékenyebb Lisziewicz Julianna immunológus, aki az ATV-nek azt mondta, ha az emberekkel való találkozást követő 6. napon csináltatunk egy PCR-tesztet, ami negatív lesz, akkor el lehet menni meglátogatni a nagyszülőket. Ehhez a szakember szerint csak az orrból és garatból, egészségügyi dolgozók által vett minta a megfelelő, ha pedig valakinek tünetei vannak, akkor nincs mese: otthon kell maradni.

A vértesztek viszont nem alkalmasak arra, hogy az eredményükkel meglátogassuk a nagyszülőket, ezek pozitivitása azt is mutatja, ha 5 hónappal ezelőtt átesett valaki a fertőzésen – tette hozzá.

Karantén: csak szigorúan betartva

Egy másik megoldás a teljes önkéntes karantén, ebben az esetben minimum 10 napot kell izolációban töltenünk, mielőtt meglátogatjuk a nagyit. Hasonló módszert választott Lilla is, aki szerencsésnek érzi magát, hiszen munkahelye – éppen azért, hogy biztonságosabbá tegye az ünnepeket – a karácsony előtti 10 napban az összes alkalmazottjának engedélyezte a home office-t. Hasonlóan tesznek szülei is, ezért úgy döntöttek, teszt nélkül is haza mernek menni, de akkor is csak 1–1 napra, a legszűkebb családi körbe. Mint fogalmazott: „nagyszülők és távolabbi rokonok most kizárva”.

© Máté Péter

Hátrányai azonban az önkéntes karanténnak is vannak, hiszen 10 napig még a bevásárlás kedvéért sem léphetjük át a küszöböt, és a karácsonyi látogatáskor is meg kell oldanunk a biztonságos utazást, így vonat és tömegközlekedés kizárva. A teljes siker eléréséhez pedig az is szükséges, hogy ne csak mi, hanem a meglátogatott rokon is betartsa a szabályokat – sok értelme ugyanis nincs a karanténnak, ha aztán a fa alatt éppen tőle kapjuk el a koronavírust.

Egy esetleges látogatás persze mindig az egyéni felelősségen múlik, ezért nem kizárt az sem, hogy valaki úgy dönt, nem tudja vagy nem akarja magára hagyni szeretteit az ünnepek alatt, a karantént vagy a tesztet viszont nem tudja vállalni. Ez esetben a kockázat is jóval nagyobb lesz, de ha mindenképpen mennünk kell, fontos, hogy betartsunk néhány szabályt.

Egy vidéken dolgozó – névtelenséget kérő – háziorvos lapunknak azt mondta, személyes tapasztalatai alapján a meleg és a gőz segíti a vírus terjedését, így a konyhában, gőzölgő edények mellett órákig zajló karácsonyi vacsoráról mindenképpen mondjunk le.

„Komoly önfegyelemre lesz szükség, de ha mégis megyünk a rokonokhoz, akkor csak nagyon rövid időre tegyük, tartsuk a másfél méter távolságot, mossunk kezet, használjunk maszkot és bármilyen hideg van, szellőztessünk gyakran. Aztán majd otthon telefonon meg tudjuk beszélni, ki mennyire örült az ajándékoknak” – mondta. Azt is hozzátette, hogy még az sem árt, ha a karácsonyi vacsorára vett élelmiszereket is pihentetjük pár napig a hűtőben, mielőtt nekilátunk megfőzni a menüt.

Az orvos szerint az is egy megoldás, ha szabadtéren találkozunk az unokákkal, vagy éppen a nagyszülőkkel, de a maszkra és távolságtartásra ebben az esetben is szükség van. Ugyan elsőre ez lehet, hogy szokatlannak hangzik, főleg karácsonykor, de ha ezen múlik, hogy jövőre is együtt tudjunk ünnepelni, ennyi áldozatot mindenképpen megér.